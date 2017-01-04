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Канадцы поплыли! Почему хозяева ведут себя так нелепо на молодежном ЧМ-2017?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дилан Строум, как и остальные канадские хоккеисты, спешно покидает лед, чтобы переодеться в правильную форму. Фото www.worldjunior2017.com
Дилан Строум, как и остальные канадские хоккеисты, спешно покидает лед, чтобы переодеться в правильную форму. Фото www.worldjunior2017.com

Дмитрий Пономаренко – о череде забавных ляпов, которые преследуют сборную Канады в последних поединках на молодежном чемпионате мира-2017.

«Советский спорт» уже писал о забавном казусе, который произошел после поражения канадцев в последнем поединке группового турнира, когда они уступили сборной США.

Организаторы поединка были, видимо, так огорчены этим фиаско, что на торжественной церемонии после матча так и не смогли поднять под купол арены американский флаг.

Вместо этого звездно-полосатый стяг накрыл работников арены с головой, и они беспомощно барахтались под ним, как засунутые в мешок и обезумевшие от страха коты.

Причем, поднять его так и не смогли! В итоге четыре человека растянули флаг за углы, как делают пожарные, когда хотят поймать жильцов, выпрыгивающих с верхних этажей горящего дома, да так и стояли до конца церемонии.

Как российский журналист я приношу соболезнование американской делегации в связи с этим досадным казусом. И на всякий случай спешу заявить, что русские хакеры не причастны к сбою системы механизма поднятия американского флага на канадской арене. Вина за инцидент лежит полностью на организаторах турнира – Канаде и ИИХФ.

Впрочем, случился сбой и случился. С кем не бывает?

Но во время четвертьфинальных поединков Канада вновь отличилась. На этот раз не после – с поднятием своего флага у «кленовых» никогда проблем нет – а до поединка.

На разминку перед матчем первого раунда плей-офф с чехами, канадцы вдруг вышли не в той форме! Перепутали гостевую с домашней. И на площадке оказалось сразу две команды в красном.

Слава Богу, это сразу резануло глаз, и вся команда бросилась переодеваться в раздевалку, чтобы выйти на лед во время матча уже как положено.

Но эта дурацкая неразбериха не замедлила сказаться на результате. Чехи и первыми счет открыли, и вообще сыграли на равных с хозяевами турнира, заставив трибуны волноваться до конца поединка.

Я теперь прямо с нетерпением уже жду полуфинала канадцев со шведами. Что они отмочат на этот раз?

А в перерывах между матчами почитываю североамериканских экспертов. Вот честно, я думал, что там у них только один клоун – Дон Черри. А оказалось, нет, не один.

Вот что, к примеру, пишет некто Кен Кэмпбелл об игре нашей команды на молодежном чемпионате мира: «У сборной России мы не видим изобилия голов. Русские забросили всего 20 шайб в пяти матчах…»

Вот прямо захотелось, побеседовать с человеком о хоккее. И начать разговор с фразы: «Дядя, с каких это пор четыре шайбы в среднем за матч стало мало? Ты это расскажи игрокам «Бостона», «Ванкувера», «Колорадо», «Нью-Джерси» и многим-многим другим клубам НХЛ, которые в последних матчах забросили меньше или гораздо меньше четырех шайб.

Или пусть канадский эксперт сборной США расскажет, что она мало забивает. У американцев ведь тоже «всего» 20 заброшенных шайб в пяти матчах. Но это не помешало им победить канадцев в очной ставке. Да главное у канадцев у самих 26 заброшенных шайб. В среднем всего на одну больше.

Мне интересно – что Кен считает изобилием? И, главное, когда он видел, чтоб наша команда забивала больше?

Может, россияне год назад намного чаще ворота поражали? Я проверил – 18 шайб за первые пять поединков на МЧМ-2016. Но это не помешало нашим играть в овертайме финала.

Или «эксперт» МЧМ, которые проходят не в Канаде просто не смотрит?

Ну хорошо, два года назад турнир проходил, как и сейчас в Торонто и Монреале. Там наши за первые пять игр забросили всего 16 шайб. И это опять-таки не помешало команде Валерия Брагина дойти до финала…

Я так и не понял – чего он сейчас-то до нашей атаки докопался?

Короче, «плывет» Канада в последних матчах – и на льду, и в организации, и в сервисной службе, и в экспертизе…

А куда приплывет – скоро узнаем.

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