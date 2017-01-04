«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
«СПАРТАК» ПРОДАЛ ТАСКИ?
Защитник «Спартака» Сердар Такси продолжит карьеру в «Трабзонспоре». По информации ТАСС, футболист уже подписал контракт с турецким клубом. Соглашение рассчитано на 3.5 года, а в новой команде игрок обороны будет получать 2.3 миллиона евро. Сумма трансфера составит миллион евро.
ВИТСЕЛЬ ПОПРОЩАЛСЯ С «ЗЕНИТОМ»
«Зенит» на своем сайте объявил о переходе полузащитника Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
- «Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды, — говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, что, по слухам, за 4 года в Китае Витсель получит порядка 80 миллионов евро.
ХИЛЬЕМАРК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В «СПАРТАКЕ»
La Gazzetta dello Sport распространила информацию о том, что полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк может стать игроком «Спартака». За шведского полузащитника «Спартак» готов заплатить 3 миллиона евро, а самому игроку предлагают зарплату миллион евро в год. Контракт Оскара с «Палермо» действует до лета 2019 года.
МЕНСА БОЛЬШЕ НЕ ИГРОК «АНЖИ»
«Анжи»
продолжает
распродажу
своих игроков.
Вчера вечером
стало известно
о том, что защитник
Джонатан Менса
перешел клуб
североамериканск
- Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за «Анжи» и желаем успешной дальнейшей карьеры. Спасибо за качественную игру, Джонни! – говорится в официальном Твиттер-аккаунте махачкалинской команды.
«КРАСНОДАР» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДАВАТЬ ИГРОКОВ
«Быки» готовы совершить очередной трансфер. На этот раз Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перейдет в шотландский «Селтик».
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Эбуэ Куасси
из «Краснодара»
переходит в
«Селтик» за
чуть более 3
миллиона евро.
При этом «Краснодар»
сохраняет 15 %
от трансфера
игрока, — написал
Арустамян в
своем Твиттер-аккаунте
РОМУЛО СКОРО СТАНЕТ ИГРОКОМ «ФЛАМЕНГО»
Полузащитник «Спартака» станет игроком бразильского «Фламенго» на следующей неделе. Об это сообщает издание UOL. Переход Ромуло должен состояться 11 января. Финансовые детали сделки неизвестны.