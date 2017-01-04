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«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сердар Таски
Сердар ТаскиИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«СПАРТАК» ПРОДАЛ ТАСКИ?

Защитник «Спартака» Сердар Такси продолжит карьеру в «Трабзонспоре». По информации ТАСС, футболист уже подписал контракт с турецким клубом. Соглашение рассчитано на 3.5 года, а в новой команде игрок обороны будет получать 2.3 миллиона евро. Сумма трансфера составит миллион евро.

ВИТСЕЛЬ ПОПРОЩАЛСЯ С «ЗЕНИТОМ»

«Зенит» на своем сайте объявил о переходе полузащитника Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- «Зенит» благодарит Акселя Витселя за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды, — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что, по слухам, за 4 года в Китае Витсель получит порядка 80 миллионов евро.

ХИЛЬЕМАРК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ В «СПАРТАКЕ»

La Gazzetta dello Sport распространила информацию о том, что полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк может стать игроком «Спартака». За шведского полузащитника «Спартак» готов заплатить 3 миллиона евро, а самому игроку предлагают зарплату миллион евро в год. Контракт Оскара с «Палермо» действует до лета 2019 года.

МЕНСА БОЛЬШЕ НЕ ИГРОК «АНЖИ»

«Анжи» продолжает распродажу своих игроков. Вчера вечером стало известно о том, что защитник Джонатан Менса перешел клуб североамериканской МЛС «Коламбус Крю». За клуб из Махачкалы футболист провел 19 матчей за год.

- Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за «Анжи» и желаем успешной дальнейшей карьеры. Спасибо за качественную игру, Джонни! – говорится в официальном Твиттер-аккаунте махачкалинской команды.

«КРАСНОДАР» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДАВАТЬ ИГРОКОВ

«Быки» готовы совершить очередной трансфер. На этот раз Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перейдет в шотландский «Селтик».

- Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более 3 миллиона евро. При этом «Краснодар» сохраняет 15 % от трансфера игрока, — написал Арустамян в своем Твиттер-аккаунте.

РОМУЛО СКОРО СТАНЕТ ИГРОКОМ «ФЛАМЕНГО»

Полузащитник «Спартака» станет игроком бразильского «Фламенго» на следующей неделе. Об это сообщает издание UOL. Переход Ромуло должен состояться 11 января. Финансовые детали сделки неизвестны.




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