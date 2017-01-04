Бомба дня. Никита Нестеров готов вернуться из «Тампы» в Россию! (эксклюзив)

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, какой крутой поворот намечается в карьере защитника «Тампы» Никиты Нестерова.

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Смотрите, какая история. Никита Нестеров – один из самых перспективных российских хоккеистов в НХЛ. На драфте-2011 его в пятом раунде под номером 148 выбрала «Тампа». Сейчас Нестерову уже 23 года, но он никак не может заиграть.

На Кубке мира провел только один матч. На чемпионате мира еще не выступал. Хотя по два раза участвовал в юниорских и молодежных чемпионатах мира. Завоевал серебро и две бронзы, выходил с «Трактором» в финал Кубка Гагарина.

Задатки у Нестерова есть и пора бы идти на взлет. Но не получается. Лично я вижу проблему в том, что в «Тампе» ему не особо доверяют. Причем на «молнию» навалились травмы. В клубе даже были вынуждены перевести Никиту в нападение – последний раз он играл на этой позиции в 2013 году, как раз в плей-офф Кубка Гагарина.

И что же? В одном матче – три броска, в другом – четыре. В среднем по 14 минут игрового времени. А потом время падает до восьми минут, и в конце концов, Нестерова опять не ставят в состав. Или снимают с матча в самый последний момент.

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«О Никите очень хорошо отзывается генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман, - говорит агент игрока Дэн Мильштейн. – Я с ним постоянно на телефоне. В будущем Нестеров входит в планы команды. Но на данном этапе ему редко дают играть. Когда он играет, то по статистике входит в число лучших защитников «Тампы». В последних пяти-шести матчах Нестеров выходил в нападении. И тоже был одним из лидеров по броскам и голевым моментам. Но потом игровое время ему опять урезали, а с последнего матча против «Каролины» просто сняли после раскатки, за несколько минут до начала встречи».

Тут надо сказать, что Никита Нестеров – целеустремленный парень. Он хочет прогрессировать, а не стоять на месте. Но если ты сидишь на лавке или в ложе прессы, то как этого добиться?

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При этом «Тампа» не хочет ни менять Никиту Нестерова, ни выставлять на драфт отказов. Так случилось, например, с Александром Бурмистровым, который перешел из «Виннипега» в «Аризону».

«Понятно, что Нестерова с драфта отказов моментально заберут, - говорит Мильштейн. – По моим оценкам, такой молодой защитник нужен 12-14 клубам».

При этом у Никиты один из самых маленьких контрактов в «Тампе» - 725 тысяч долларов в год. Договор заканчивается после этого сезона. Нестеров получает статус ограниченно свободного агента. Понятно, что «Лайтнинг» удобно держать такого игрока для глубины состава. И в межсезонье ему сделают новое предложение. Но если подписать контракт с «Тампой» - причем понятно, что деньги большими не будут – то где гарантия, что история не повторится вновь? Тем более «молния» прижата к потолку зарплат. Вспомните, на каких экономных условиях Айзерман подписал своего лучшего бомбардира Никиту Кучерова.

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Надо еще сказать, что у Нестерова ближайшим летом будут арбитражные права. Пока непонятно, как пойдут дела у игрока во второй половине сезона. Но на данный момент российский защитник может рассчитывать на зарплату в районе $1,2-1,4 млн.

Еще стоит отметить, что Никита все свои очки (2+4=6, полезность +3) набрал в защите. Для сравнения:

- защитник Брэйдон Кобурн (0 за полезность): 5 (1+4) очков при зарплате $3,7 млн;

- защитник Джейсон Гаррисон (-5 за полезность): 6 (1+5) очков при зарплате $3,6 млн;

- защитник Андрей Сустр (-8 за полезность): 6 (1+5) очков при зарплате $1,6 млн;

- защитник Антон Строльман (0 за полезность): 11 (1+10) очков при зарплате $4,5 млн.

«Никита всерьез рассматривает вариант возвращения в КХЛ, - сообщает агент. – В его возрасте главное – не деньги. Он просто хочет играть, чтобы учиться хоккею и прибавлять в мастерстве. На данный момент права на Нестерова в КХЛ принадлежат «Трактору».

А что, если «Тампа» обменяет Никиту в другой клуб? Или его на драфте расширения заберет тот же «Вегас»?

«Нестеров хочет играть, - повторяет Мильштейн. – Но он не свободный агент, и решение в НХЛ будет принимать «Тампа». А вот если отказаться от предложения «Лайтнинг» и уехать в КХЛ, то Никита наверняка получит игровое время и будет расти как хоккеист».

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Понятно, что такой переход возможен только летом 2017-го. Пока у Нестерова действует контракт с «Тампой», и прерывать его никто не станет. Но уже сейчас можно прикинуть, где окажется этот молодой хоккеист. Вот какие варианты я вижу:

- «Трактор»;

- СКА или ЦСКА, если права выкупят из Челябинска;

- «Тампа», если на Нестерова сейчас посмотрят всерьез и дадут ему играть;

- «Вегас», если Нестерова заберут на драфте расширения;

- другой клуб НХЛ, если «Тампа» все-таки решит обменять хоккеиста, который сейчас не всегда проходит в состав.

Что ж, делайте ставки.

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Минувшей ночью «Тампа» проиграла на своей площадке «Виннипегу» (4:6).

Антон Строльман и Виктор Хедман схватили по «-2» за полезность.

После двух периодов «Джетс» вели 4:1. В принципе все было ясно.

Никита Нестеров опять остался в запасе.