День, когда «Челси» все-таки проиграет
«Советский
спорт» - о главном матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси».
Сегодня знаменательный
день, господа. «Челси» на пороге если не великого, то очень крутого достижения –
14 побед подряд в чемпионате Англии. Пока у команды Конте на одну меньше. Чтобы
понять, насколько это серьезные цифры, ловите несколько фактов:
- Рекорд АПЛ
принадлежит «Арсеналу» - те самые 14 побед подряд в 2002 году. Правда, «канониры»
растянули свою серию на два сезона (концовка - 2001/02 – начало -2002/03).
- Если учитывать
результаты всех английских дивизионов за все годы, то «Челси» станет лишь пятой
командой, добравшейся до отметки 14 побед подряд. Больше нет ни у кого. Если
брать высший дивизион, то в случае успеха против «шпор» «Челси» будет соседствовать
только с «Арсеналом».
- Только одна команда в
истории АПЛ набирала на момент 19-го тура больше баллов, чем нынешний «Челси»
(49 очков). Это тоже «Челси», но команда Жозе Моуринью - в сезоне 2005/06 (52
очка). Та дружина «синих», кстати, победила в 20-м туре.
В общем, событие! Но
есть предпосылки к тому, что рекорда сегодня не случится.
Во-первых, в последних
матчах «Челси» смотрелся натужно, особенно, в гостях. На примере побед над «Вест
Бромом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0) можно преподавать по теме «Как прекрасная
тренерская работа может нивелировать функциональный спад у команды».
Практически полное отсутствие травм не только лидеров, но и игроков обоймы плюс
тактический гений Конте позволяли «синим» выигрывать там, где другие бы
оступились.
Во-вторых, тот «Тоттенхэм»,
который проиграл «Челси» в 13-м туре (2:1), и нынешний – две разные команды.
Тогда в бело-черной форме вышла 11 человек, забывшие напрочь словосочетания «позиционное
нападение», с явным дисбалансом игровой формы у разных игроков и напоминавшие
топ-команду лишь одним скиллом – высоким прессингом. Правда, и его хватило
только на первый тайм.
Помните, как мучился «Тоттенхэм»
с тем же «МЮ», когда проигрывая 0:1, смог предложить манкунианцам только
перекаты поперек поля и последующие переводы во фланги для бессмысленных подач/прострелов?
Точно также команда Почеттино мучилась с середняками, добывая унылые ничьи.
Сейчас «шпоры» пришли в
себя и выдали блестящий перфоманс в последних двух тура – гостевые победы над «Саутгемптоном»
(4:1) и «Уотфордом» (4:1). И главное: разыгрались лидеры – Кейн (три гола в
последних трех матчах) и Алли (пять голов за те же три игры). Дома на «Уайт
Харт Лэйн», где «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне еще не проигрывал, эти ребята
дадут жару.
В-третьих, жизнь – это маятник. Качнувшись в одну сторону, она неизменно стремиться возвратиться хотя бы в исходное положение. И чем дальше, тем побеждать «Челси» будет сложнее. В эпизодах, когда мяч по-товарищески залетал в ворота после каждого касания мяча Костой, скоро будет недовольная гримаса на лице грозного испанца. В одном из жестких стыков кто-то из лидеров может уже не подняться. А соперник с издевательством иллюзиониста исполнить невообразимый фокус, оставив тебя, уткнувшегося в удивительно мягкие английские газоны, устало выдыхать под пение вражеского стадиона.
И вот тогда начнется
настоящая АПЛ.
Матч
Место и дата
04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция