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День, когда «Челси» все-таки проиграет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День, когда «Челси» все-таки проиграет
Источник: Reuters

«Советский спорт» - о главном матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси».

Сегодня знаменательный день, господа. «Челси» на пороге если не великого, то очень крутого достижения – 14 побед подряд в чемпионате Англии. Пока у команды Конте на одну меньше. Чтобы понять, насколько это серьезные цифры, ловите несколько фактов:

- Рекорд АПЛ принадлежит «Арсеналу» - те самые 14 побед подряд в 2002 году. Правда, «канониры» растянули свою серию на два сезона (концовка - 2001/02 – начало -2002/03).

- Если учитывать результаты всех английских дивизионов за все годы, то «Челси» станет лишь пятой командой, добравшейся до отметки 14 побед подряд. Больше нет ни у кого. Если брать высший дивизион, то в случае успеха против «шпор» «Челси» будет соседствовать только с «Арсеналом».

- Только одна команда в истории АПЛ набирала на момент 19-го тура больше баллов, чем нынешний «Челси» (49 очков). Это тоже «Челси», но команда Жозе Моуринью - в сезоне 2005/06 (52 очка). Та дружина «синих», кстати, победила в 20-м туре.

В общем, событие! Но есть предпосылки к тому, что рекорда сегодня не случится.

Во-первых, в последних матчах «Челси» смотрелся натужно, особенно, в гостях. На примере побед над «Вест Бромом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0) можно преподавать по теме «Как прекрасная тренерская работа может нивелировать функциональный спад у команды». Практически полное отсутствие травм не только лидеров, но и игроков обоймы плюс тактический гений Конте позволяли «синим» выигрывать там, где другие бы оступились.

Во-вторых, тот «Тоттенхэм», который проиграл «Челси» в 13-м туре (2:1), и нынешний – две разные команды. Тогда в бело-черной форме вышла 11 человек, забывшие напрочь словосочетания «позиционное нападение», с явным дисбалансом игровой формы у разных игроков и напоминавшие топ-команду лишь одним скиллом – высоким прессингом. Правда, и его хватило только на первый тайм.

Помните, как мучился «Тоттенхэм» с тем же «МЮ», когда проигрывая 0:1, смог предложить манкунианцам только перекаты поперек поля и последующие переводы во фланги для бессмысленных подач/прострелов? Точно также команда Почеттино мучилась с середняками, добывая унылые ничьи.

Сейчас «шпоры» пришли в себя и выдали блестящий перфоманс в последних двух тура – гостевые победы над «Саутгемптоном» (4:1) и «Уотфордом» (4:1). И главное: разыгрались лидеры – Кейн (три гола в последних трех матчах) и Алли (пять голов за те же три игры). Дома на «Уайт Харт Лэйн», где «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне еще не проигрывал, эти ребята дадут жару.

В-третьих, жизнь – это маятник. Качнувшись в одну сторону, она неизменно стремиться возвратиться хотя бы в исходное положение. И чем дальше, тем побеждать «Челси» будет сложнее. В эпизодах, когда мяч по-товарищески залетал в ворота после каждого касания мяча Костой, скоро будет недовольная гримаса на лице грозного испанца. В одном из жестких стыков кто-то из лидеров может уже не подняться. А соперник с издевательством иллюзиониста исполнить невообразимый фокус, оставив тебя, уткнувшегося в удивительно мягкие английские газоны, устало выдыхать под пение вражеского стадиона.

И вот тогда начнется настоящая АПЛ.

Матч

Тоттенхэм - Челси

Место и дата

04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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