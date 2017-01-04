«Крокоп» на пенсии. Хорватский полицейский завершил карьеру победой в Японии

Легендарный хорватский боец смешанного стиля Мирко Филиппович по прозвищу «Крокоп» (хорватский полицейский) вновь заявил о завершении карьеры. На этот раз 42-летний спортсмен заявил о своей отставке с полной серьезностью.

В последний день 2016 года Филиппович одержал победу на Гран-при Rizin в открытом весе, пройдя по турнирной сетке малоизвестного корейца Хюна Мэна Мунга, американца Мухаммеда Лаваля (35 лет), эстонского сумоиста Кайдо Хувельсона «Баруто» (32 года) и иранского борца Амира Алиакбари (29 лет).

Как мы видим все соперники Филипповича были младше него. И это не помешало ветерану ММА завершить все бои досрочно. Даже опытнейший Лаваль, который являлся фаворитом, был нокаутирован.

«Это был мой последний турнир, - заявил Мирко после Гран-при, - У меня есть проблемы со здоровьем, нужно залечить колено. Да, я объявляю о своем уходе не в первый раз, но сейчас все очень серьезно. Вы не представляете как тяжело мне было готовиться к турниру в Японии. Организм больше не выдерживает нагрузок».

Филиппович также добавил, что не уйдет из спорта. Он собирается заняться тренерской деятельностью.

За свою карьеру в ММА «Крокоп» провел немало прекрасных поединков, в которых одержал 35 побед, потерпел 11 поражений и два боя завершил вничью. Все мы помним, как он побеждал Александра Емельяненко, а потом был полностью бит его старшим братом. Мирко выступал в сильнейших лигах мира: Pride и UFC.

Сегодня «Советский спорт» решил вспомнить, как российские бойцы сражались против Филипповича.

Бой первый



ЛЕВЫЙ ХАЙКИК



Мирко Филипович - Александр Емельяненко



Где и когда состоялся - Сайтама (Япония), 15 августа 2004 года



Результат поединка - победа Филиповича нокаутом в первом раунде



Описание



В 2004 году этот бой вызвал огромный интерес во всей Японии. На тот момент один из лучших бойцов Pride Мирко Филипович являлся фаворитом противовстояния. Александр же являлся самым перспективным бойцом планеты, одержал три победы из трех возможных. Но его знали, в основном, из-за старшего брата Федора, который крушил всех на своем пути.



Поединок начался с атак российского бойца. Мирко бегал от Александра из угла в угол. Но потом, серия его ударов заставила немного охладить настырный темп Емельяненко. К изумлению всей японской публики хорват уронил чемпиона Европы по самбо на настил ринга, как настоящий борец, но в партер побоялся заходить. Он подождал пока Емельяненко встанет на ноги и бой продолжился. Саша вновь начал идти вперед и действовать первым номером, но неожиданно пропустил удар с левой ноги прямо в голову. Нокаут...



В интернете набрал большую популярность видеоролик, где Федор Емельяненко смотрел этот бой в подтрибунном помещении. «Последний Император» очень был эмоционален.





Бой второй

ЧИСТАЯ ПОБЕДА



Мирко Филипович - Ибрагим Магомедов



Где и когда состоялся - Сайтама (Япония), 26 июня 2005 года



Результат поединка - победа Филиповича техническим нокаутом в первом раунде



Бой начался очень спокойно. Никто из бойцов не желал идти в атаку. Если Мирко и пытался пробить ногой несколько раз в голову российскому бойцу, то Ибрагим только и делал, что оборонялся. Пару раз хорват точно пробил рукой в голову, и под конец первого раунда нокаутировал нашего спортсмена. Опять же, с удара левой ногой.





Бой третий

БИТ СВОИМ ЖЕ ОРУЖИЕМ

Мирко Филипович - Федор Емельяненко



Где и когда состоялся - Сайтама (Япония), 28 августа 2005 года



Результат поединка - победа Емельяненко единогласным решением судей.



Описание



Филипович неоднократно просил менеджмент Pride устроить ему бой с действующим чемпионом Фёдором Емельяненко. После поражения от Рэндлмена, хорват одержал семь побед подряд.



В августе 2005 года состоялся бой между действующим чемпионом из России и претендентом из Хорватии. Атмосфера, предшествовавшая бою, была накалена обращением Филиповича к Фёдору после боя с Марком Коулменом: «Емельяненко Фёдор, я всё ещё жду, ты следующий!».



В целом, бой прошёл под диктовку Емельяненко, который выиграл по решению судей после трёх раундов. Филипович чрезмерно осторожничал и значительную часть времени провёл, избегая атак Фёдора. Емельяненко показал свою отличную бойцовскую технику, и по сути, победил Мирко его же оружием.





Бой четвертый

УДАВ



Мирко Филипович - Алексей Олейник



Где и когда состоялся - 8-го ноября 2013 года в Москве



Результат поединка - победа Олейника в первом раунде удушающим приемом.

Описание

8 ноября 2013 года в Москве состоялся бой против Алексея Олейника. Данный поединок был несколько раз на грани срыва, поскольку изначальным противником Мирко Филиповича был назначен Александр Емельяненко.

Перед боем атмосфера была довольно напряжённая, ставки разделились. Рисунок боя стал неожиданным — сильный прежде в удержании стойки Мирко Филипович в самом начале не смог поставить защиту против борцовской техники Олейника, Алексей уверенно раз за разом выходил на сближение и делал тесный клинч, стараясь перевести «Крокопа»в партер.

В итоге он смог полностью лишить Мирко какой бы то ни было ударной инициативы, навязав свою стратегию поединка. В конце первого раунда Олейник смог повалить Мирко в невыгодном для него варианте, Филипович пытался вывести позицию с бока на спину, что бы удерживать ногами находящегося на нём Олейника, но Олейник не позволил это сделать и провёл удушающе-болевой приём — ущемление диафрагмы.



