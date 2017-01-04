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Взгляд из Канады: «Это не МЧМ, а шок. Как выйти из кризиса? Надо выгнать Латвию»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Взгляд из Канады: «Это не МЧМ, а шок. Как выйти из кризиса? Надо выгнать Латвию»

Обозреватель «Советского спорта» приводит факты, что молодежный чемпионат мира сейчас испытывает проблемы.

Давайте сопоставим факты, как Шерлок Холмс.

* * *

ИИХФ предпочитает проводить молодежные ЧМ в Канаде. Если считать с 2006 года, канадцы уже приняли шесть таких турниров. И еще два пройдут в 2019 и 2021 годах.

Ванкувер, Камлупс, Келовна, Оттава, Реджайна, Саскатун, Калгари, Эдмонтон, Торонто, Монреаль, теперь вот Монреаль и Торонто… География очень широкая, почти вся страна.

С каким еще турниром такое происходит? Представьте, что чемпионат мира по футболу проходил бы только в Германии. А что? Там ведь любят эту игру, умеют делать на ней деньги. Почему нет?

* * *

Посещаемость молодежных ЧМ в Канаде падает. Вот данные за последние 10 лет.

2009 – 14 622 (столица Оттава)

2010 – 9 740

2012 – 14 688 (за счет Калгари и Эдмонтона)

2015 – 12 212 (Торонто и Монреаль)

2017 – 8 004 (Монреаль и Торонто)

Президент ИИХФ Рене Фазель говорит прямым текстом: «Я недоволен тем, как сейчас на молодежный хоккей ходят в Монреале. Это нужно обсудить с канадской федерацией хоккея. И если бы мы выставили такие цены на билеты в Европе, к нам бы никто не пришел».

Ряд риторических вопросов:

- А как вы хотели собрать народ в Монреале, если там играют Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Дания? Почему нельзя было в одной группе оставить Россию и США, а во вторую – в Монреаль – перевести Канаду?

- Как вообще Торонто принимает второй большой хоккейный турнир за четыре месяца, не считая чемпионата НХЛ? Там ведь в сентябре был Кубок мира. Не наелись ли фанаты в этом городе?

- Билеты в Торонто на матч Канада – США стоили 60 канадских долларов на верхний ярус, 300 долларов – в нижние сектора. Вот о чем говорил Рене Фазель. Если перевести в рубли, то диапазон цен составит от 2 700 до 13 500 рублей за матч. Кто в России заплатил бы столько за молодежный хоккей?

* * *

Теперь почитаем авторитетного автора Кена Кэмпбелла из канадского издания The Hockey News. Вот цитаты:

«ИИХФ должна восстановить блеск МЧМ. Для этого турнир нужно сократить до восьми команд».

«Я побеседовал со скаутом-ветераном, который за 25 лет не пропустил ни одного матча МЧМ. Он не склонен к возвышенным фразам и взвешивает слова. Но он меня шокировал: «Этот турнир так переоценен! Некоторые коллеги спрашивали меня: «Тут что, всегда такие плохие матчи?» И я отвечал, что да, большинство из них». И конечно, мы видим, что посещаемость этого чемпионата просто шокирует всех. Знаете, есть такой термин в телевидении, когда рейтинг телешоу достигает максимальной точки, после чего следует неизбежное падение. Прыжок через акулу. В одном телешоу Happy Days в 1977 году главный герой перепрыгнул через акулу на водных лыжах. Это собрало сумасшедший рейтинг. Больше собрать было нельзя, и началось падение интереса».

«Прыжок через акулу – это 2015 год, когда на турнире выступали Макдэвид и Айкел. Теперь же мы видим упадок, как у Римской империи, которую сгубило пресыщение и лень».

«На этом турнире очень много команд, очень много плохих матчей, очень много денег требуют, чтобы посмотреть этот хоккей вживую. Канада играла в Монреале четвертьфинал против Чехии. Стадион был наполовину пуст (10 215 зрителей). Неслыханное дело для Мекки хоккея!»

* * *

Надо добавить, что остальные три четвертьфинала смотрели так:

Дания – Россия – 7 801 зритель в Торонто

Швеция – Словакия – 6 331 зритель в Монреале

США – Швейцария – 8 176 зрителей в Торонто

То есть завышенные цены и не особо интересные матчи приводят к упадку интереса к молодежному чемпионату мира, хотя раньше турнир был как конфетка и по рейтингу в два-три раза бил матч регулярного первенства НХЛ, когда играли «Торонто» или «Монреаль».

* * *

И что предлагает Кэмпбелл? Какой выход?

Нужно выгнать Данию и Латвию! Тогда все будет хорошо.

«При всем уважении к Дании и Латвии, их победит большинство команд из юниорской лиги Канады, - уверен Кэмпбелл. – До 1996 года МЧМ проходил по круговой системе. Золото получала та сборная, которая имела наилучшие результаты после семи матчей.

Всего турнир состоял из 28 игр. А теперь их – 31, но три матча, где две худшие команды сражаются за выживание, можно откинуть. Они никому не нужны».

Я уж не буду спрашивать, почему нужно убрать Данию, а не Финляндию, которая как раз попала в борьбу за выживание. Ведь датчане третий год подряд выходят в четвертьфинал. Чем они плохи?

Но вы оцените предложение. То есть Канада будет и дальше проводить МЧМ у себя дома через раз, постарается собрать мощный состав (мы знаем, какой там ресурс), да еще круговой формулой даст себе право на ошибку. Это ведь не плей-офф, где одна шайба может выбить тебя уже в четвертьфинале. Так ведь случилось год назад (5:6 с финнами)?

Тут просто сгоняй по кругу, придуши Чехию, Словакию, Швейцарию, Финляндию, набери по максимуму очков и отличную разницу шайб – и ты чемпион.

Что ж, отлично.

* * *

Дальше Кэмпбелл рассказывает, что на матч в группе Канады против Словакии (5:0) раздавали вообще бесплатные билеты волонтерам, но собрались только 12 694 зрителя. Трети стадиона не досчитались.

Так вот где гарантия, что если сократить число команд до восьми и в 2019 году снова провести турнир в Канаде, матч «кленовых листьев» против Словакии соберет больше болельщиков?

А ведь выход простой, мистер Фазель. Вот Новосибирск ждет, когда получит право на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Под это дело там обещают построить новый стадион. Это будет шаг вперед в развитии хоккея в регионе.

«Минск-Арена» (15 086 зрителей) – разве плохим там был взрослый ЧМ в 2014 году?

«ВТБ Ледовый дворец» (12 100) спокойно примет МЧМ. Вспомните посещаемость на Кубке Первого канала.

Сочи (12 000) – прекрасное место, где зимой можно провести МЧМ.

Ярославль (9 070) – поехали туда.

Санкт-Петербург (12 500) – там вообще хоккейный бум.

Омск (10 318) давно готов к такому турниру.

Выбирайте два города, мистер Фазель, и вперед. Никаких проблем с посещаемостью. Но если вы будете проводить молодежные чемпионаты мира через год в России, да еще цены позволите поднять до 8-10 тысяч рублей за билет, у нас тоже не будут собираться аншлаги.

Давайте расширять кругозор.

Можно ведь вообще сократить МЧМ до четырех команд: Канада, США, Россия, Швеция. Сгоняем турнир в два круга.

Только это будет уже междусобойчик вроде Евротура. О гордом названии «чемпионат мира» придется забыть.

А Латвию и Данию давайте оставим в покое. Там тоже любят хоккей.

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