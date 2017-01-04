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Не все ладно в леброновом королевстве

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не все ладно в леброновом королевстве
Источник: Reuters

«Shootaround», в переводе с английского – утренняя, легкая бросковая тренировка, назначаемая главным тренером баскетбольной команды в день официальной игры.

Это явление в современной НБА, в начале 70-х придумал на тот момент главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Билл Шарман. Когда, правда, таким образом, он попытался, вместо завтрака зазвать на дополнительную тренировку самого Уилта Чемберлена, знаменитый центровой сказал, что придет либо на игру, либо утром мячик побросать – мол, Билл выбирай. Что называется, были люди в наше время.

Сейчас на подобный чемберленовский «ход конем» может отважиться, разве что, Леброн Джеймс – игрок, который в своей карьере уже собственноручно и тренеров увольнял, и команды перекраивал. Накануне первой игры в календарном 2017-ом вместо лидера «Кливленд Кавальерс» это сделал сам главный тренер команды – Тайрон Лю. Причина официально отмененной бросковой тренировки перед игрой с «Пеликанами» – отсутствие достаточного количества здоровых баскетболистов. В общем, классический вариант от старшего помощника Лома яхты «Беда»: «Христофор Банифатич, произвести измерения температуры забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой!»

По разным причинам на данный момент тренер Лью не может рассчитывать на помощь таких проверенных временем баскетболистов, как Кайри Ирвинг, Джей Ар Смит, Майк Данливи, Крис Андерсон и Мо Уильямс. Дошло до того, что на официальном построении перед матчем с теми же «Пеликанами», помимо игроков, команду «Кливленд Кавальерс» для полноты состава представляли два местных полицейских и талисман клуба. Пришлось играть вдевятером, что для современного баскетбола – такой же анахронизм, как термин «три, чтобы забить два». В НБА 70-х существовало правило, в некоторых ситуациях позволявшее игроку пробивать три штрафных броска, вместо двух.

Как бы то ни было, а чемпион и с ограниченной ротацией игроков, достаточно спокойно обыграл Новый Орлеан – 90:82. Помимо 26 очков, набранных Леброном в нападении, ключом к победе была уверенная игра в защите против звездного лидера «Пеликанов» Энтони Дэвиса по прозвищу «моно-бровь». Тут особенно постарался центровой «Кливленда» Тристан Томпсон. Его грамотные действия, а также своевременный двойной отбор в исполнении партнеров заставили обладателя густой растительности на лице Дэвиса промахнуться 17 из 27 бросков с игры. «На 100 процентов командный успех» – так впоследствии назовет эту викторию главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю. А по-другому нынче и не выиграешь.

С другой стороны, переполненный лазарет «Кливленда» и некоторых других клубов напоминает нам о другой, даже более остро стоящей проблеме во всей Национальной баскетбольной ассоциации. Речь идет об очевидной затянутости регулярного сезона. НБА – это, конечно, не консервативный бейсбол (где команды играю по 162 матча), но и в лучшей баскетбольной лиге мира на изменения идут весьма не охотно. Даже в случае, когда сокращение календаря регулярного сезона напрашивается само собой, начальники НБА семь раз отмерят, и только потом, может быть, отрежут. И пока этого не произойдет, у многих любителей НБА будет сохраняться острое желание «перемотать» регулярный сезон в режиме ускоренного просмотра и сразу оказаться где-нибудь в конце апреля. Потому что, как говорят не только в Одессе, «регулярка» и плей-офф НБА – это две большие разницы.

А сократи лига обязательную часть, скажем, на 20 матчей, сразу и интерес к зимнему баскетболу у публики проснется. И Тайрону Лью не придется отменять утренние тренировки, а у той же «особы голубых кровей» Леброна Джеймса появится большего свободного времени порадовать нас какой-нибудь своей очередной, «королевской» выходкой.

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