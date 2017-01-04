«Миранчук рискует потерять все». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самых важных новостях последних дней.

«Рубин» предложил Миранчуку зарплату в 2,5 млн евро в год

Мои мысли по этому поводу созвучны с мыслями Юрия Палыча Семина. Я, кстати, на Новый год звонил, поздравлял его, и мы разговорились, в том числе наш диалог зашел и о Миранчуке. И Юрий Палыч сказал следующее: «Считаю, ему нужно еще пару лет отыграть в «Локомотиве», чтобы закрепить то, что есть у него сегодня. Закрепить в той ауре, в том окружении, которое есть сейчас в «Локомотиве». А дальше – смотреть и выбирать».

Полностью согласен. Мой жизненный опыт подсказывает мне, что от добра добра не ищут. Есть пример Ивана Соловьева, которого все уже забили. И правильно сделали. Потому что он, перейдя из «Динамо» в «Зенит», позарился на сиюминутные деньги, не заработав в итоге столько, сколько мог, если бы он вырос в хорошего футболиста. И подобных примеров хватает.

Поэтому то, что сегодня Миранчук (или не он, а его окружение) пытается выбить денег из клуба, может сыграть с игроком злую шутку в будущем. Ну придет он, молодой еще в общем-то человек, в «Рубин», где тон задают иностранцы, которые совершенно не знают, кто такой Миранчук - где гарантии, что он будет играть хотя бы столько, сколько он сейчас играет в «Локо»? Так можно потерять значительно больше, чем выиграть. Если уж уходить, то идти туда, где ты будешь уверен в том, что тебе дадут играть, и не посадят на лавочку. А Миранчук все-таки не до конца сформировавшийся игрок, не звезда – он и в сборной России далеко не всегда играет.

Витсель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»



Ситуация очень простая. При любом решение важно сохранить самобытность, верность себе. Витсель еще некоторое время назад всем нам рассказывал, что он хочет играть в «Ювентусе» или в другой заметной европейской команде, что-то выигрывать. И теперь он уехал в Китай, куда отправляются не играть в футбол, а просто зарабатывать деньги.

В каких сборных играют футболисты, выступающие в Китае? Практически ни в каких. Послушайте, даже великий Пирло, будучи возрастным игроком и выступая в Серии А, был нужен сборной Италии, но когда он уехал в США, то тренеры сразу сказали ему: «Все, для сборной ты не годишься».

Поэтому приходиться выбирать между футболом и лишними пятью миллионами долларов. Кто-то скажет: «Я бы выбрал пять миллионов». Да, это когда у тебя зарплата 20 тысяч рублей. Но когда у тебя в банке есть счет, и ты живешь на проценты с этого счета, то стоит подумать, может, еще рано делать выбор в пользу денег? Считаю, Витселю еще рано зарабатывать на пенсию.

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Не надо на это смотреть. Нужно учитывать лишь то, что селекционеры «Спартака» видели своими глазами. Адриано уже показывал потенциал и был очень заметной фигурой в донецком «Шахтере». А украинский футбол близок нам.

У «Анжи» вновь сменился курс развития

Тут хочется сказать не об «Анжи», а в целом о нашем футболе. Очевидно, что подобные ситуации будут повторяться, пока у руля клубов не будут стоять частные руководители, любящие футбол. Только тогда клуб сможет стабильно существовать и зарабатывать себе на жизнь. Такого у нас практически нигде нет. Даже такой известный клуб, как «Динамо», испытывает проблемы.

Спартаковские болельщики порой проходятся по Федуну. Да я и сам высказывался, что, мол, то-то и то-то было неправильно, но давайте будем откровенны: если бы не Федун, «Спартак» сегодня полнее мог быть там, где сейчас «Динамо».

Поэтому важно, чтобы клубы были в частных руках. И, наверное, эти частники имели бы какие-то преференции. Чтобы футбол стал нормальным бизнесом. А иначе после какого-нибудь сезона у нас клубов шесть уйдет в небытие и все.

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Можно порадоваться за Андрея. Кто-то скажет, мол, это же чемпионат Казахстана, ну так вы отправьтесь туда и сами сыграйте. Лично я рад тому, что футболист, которому много от Бога дано, и лучший игрок России в 21-м веке еще раз доказал, что он футболист высокого уровня. Сборная? Думаю, время того поколения ушло. Нужно создавать новую команду и думать о будущем.

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