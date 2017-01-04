«Миранчук рискует потерять все». Обзор Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самых важных новостях последних дней.
«Рубин» предложил Миранчуку зарплату в 2,5 млн евро в год
Мои мысли по этому
поводу созвучны с мыслями Юрия Палыча Семина. Я, кстати, на Новый год звонил,
поздравлял его, и мы разговорились, в том числе наш диалог зашел и о Миранчуке. И
Юрий Палыч сказал следующее: «Считаю, ему нужно еще пару лет отыграть в «Локомотиве»,
чтобы закрепить то, что есть у него сегодня. Закрепить в той ауре, в том окружении,
которое есть сейчас в «Локомотиве». А дальше – смотреть и выбирать».
Полностью согласен. Мой
жизненный опыт подсказывает мне, что от добра добра не ищут. Есть пример Ивана
Соловьева, которого все уже забили. И правильно сделали. Потому что он, перейдя
из «Динамо» в «Зенит», позарился на сиюминутные деньги, не заработав в итоге
столько, сколько мог, если бы он вырос в хорошего футболиста. И подобных
примеров хватает.
Поэтому то, что сегодня
Миранчук (или не он, а его окружение) пытается выбить денег из клуба, может
сыграть с игроком злую шутку в будущем. Ну придет он, молодой еще в общем-то
человек, в «Рубин», где тон задают иностранцы, которые совершенно не знают, кто
такой Миранчук - где гарантии, что он будет играть хотя бы столько, сколько он
сейчас играет в «Локо»? Так можно потерять значительно больше, чем выиграть.
Если уж уходить, то идти туда, где ты будешь уверен в том, что тебе дадут
играть, и не посадят на лавочку. А Миранчук все-таки не до конца
сформировавшийся игрок, не звезда – он и в сборной России далеко не всегда
играет.
Витсель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Ситуация очень простая.
При любом решение важно сохранить самобытность, верность себе. Витсель еще
некоторое время назад всем нам рассказывал, что он хочет играть в «Ювентусе»
или в другой заметной европейской команде, что-то выигрывать. И теперь он уехал
в Китай, куда отправляются не играть в футбол, а просто зарабатывать деньги.
В каких сборных играют
футболисты, выступающие в Китае? Практически ни в каких. Послушайте, даже
великий Пирло, будучи возрастным игроком и выступая в Серии А, был нужен
сборной Италии, но когда он уехал в США, то тренеры сразу сказали ему: «Все,
для сборной ты не годишься».
Поэтому приходиться
выбирать между футболом и лишними пятью миллионами долларов. Кто-то скажет: «Я
бы выбрал пять миллионов». Да, это когда у тебя зарплата 20 тысяч рублей. Но
когда у тебя в банке есть счет, и ты живешь на проценты с этого счета, то стоит
подумать, может, еще рано делать выбор в пользу денег? Считаю, Витселю еще рано
зарабатывать на пенсию.
Итальянские журналисты признали Луиса Адриано худшим нападающим Серии А в 2016 году
Не надо на это
смотреть. Нужно учитывать лишь то, что селекционеры «Спартака» видели своими
глазами. Адриано уже показывал потенциал и был очень заметной фигурой в
донецком «Шахтере». А украинский футбол близок нам.
У «Анжи» вновь сменился курс развития
Тут хочется сказать не
об «Анжи», а в целом о нашем футболе. Очевидно, что подобные ситуации будут
повторяться, пока у руля клубов не будут стоять частные руководители, любящие
футбол. Только тогда клуб сможет стабильно существовать и зарабатывать себе на
жизнь. Такого у нас практически нигде нет. Даже такой известный клуб, как «Динамо»,
испытывает проблемы.
Спартаковские
болельщики порой проходятся по Федуну. Да я и сам высказывался, что, мол, то-то
и то-то было неправильно, но давайте будем откровенны: если бы не Федун, «Спартак»
сегодня полнее мог быть там, где сейчас «Динамо».
Поэтому важно, чтобы
клубы были в частных руках. И, наверное, эти частники имели бы какие-то
преференции. Чтобы футбол стал нормальным бизнесом. А иначе после какого-нибудь
сезона у нас клубов шесть уйдет в небытие и все.
Журналисты признали Аршавина лучшим игроком чемпионата Казахстана в 2016 году
Можно порадоваться за Андрея. Кто-то скажет, мол, это же чемпионат Казахстана, ну так вы отправьтесь туда и сами сыграйте. Лично я рад тому, что футболист, которому много от Бога дано, и лучший игрок России в 21-м веке еще раз доказал, что он футболист высокого уровня. Сборная? Думаю, время того поколения ушло. Нужно создавать новую команду и думать о будущем.