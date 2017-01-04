ЧМ-2018: Трезвость без опохмела

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик славит неустанную заботу организаторов ЧМ-2018 о его гостях.

В российских городах, которые готовятся принять матчи футбольного чемпионата мира, могут появиться вытрезвители. Наконец-то!

Поскольку в эти непростые дни почти все взрослое население страны звенит бокалами, а то и брякает ковшиками, важнейшая новость, касающаяся практически каждого, могла проскочить незамеченной. Но расслабляться нельзя, ибо донес ее до народонаселения человек, одна только должность которого вызывает смесь уважения и ужаса: главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Вытрезвители возвращаются в Россию — вот чем он пригрозил!

Нет-нет, не надо торопиться экстренно трезветь - у тех, кто отметил в минувшем году пятилетний юбилей закрытия своих любимых лечебно-профилак тических учреждений, есть еще как минимум год, чтобы продолжить обходиться без их услуг - г-н Брюн пообещал, что возвращение вытрезвителей народонаселения будет приурочено к футбольному чемпионату мира. И географически привязано к городам-организа торам.

Не знаю, как вы, сограждане, а я был уверен: это должно произойти. Хватит уже дурить мир: ну не успеваем мы к означенному сроку во всех десяти городах понастроить недорогих, но при этом комфортных гостиниц, ну не наш это формат! У нас - или апартаменты, или общаги; либо пентхаузы, либо палатки. Это из отдельно взятого Сочи можно ненадолго сделать конфетку - а потом там пусть хоть век кварталы незаселенные стоят. Мы ж мероприятие всем на зависть провели!

Иное дело - вытрезвитель, самое демократичное наше изобретение, место, где обладатели виллы и койко-места могут поутру проснуться в обнимку на одной раскладушке с одинаково пустыми карманами - перечитайте Шукшина, сейчас самые подходящие для этого дни. Это же гостиница такая - отель по-ихнему - для приюта на одну ночь. «Осенний марафон» еще можно пересмотреть: «Как называется дом, где я спал - трезвыватель? Я - алкач, а вы - ходок?..»

Тут, правда, важно не увлечься и не понастроить заведений с холодным душем больше, чем стадионы вместить могут. А то иностранцы потом веселые уедут, но свои никуда не денутся, и такие заведения - это вам не сочинское элитное жилье, они простаивать не должны, не по-государственн ому это. Еще хуже, что опять появится привычка «зачищать» толпу после футболов. Как раньше, когда казалось, даже лошадь под милиционером натаскана была выдергивать из потока тех, кто с запахом. Хвать его за плечо - и в каталажку.

И, конечно, Москва опять пример всей остальной России подаст - в два раза больше вытрезвителей откроет. Не потому, что столица - просто здесь двум стадионам чемпионат принимать.

Ну что ж, обещали, что инфраструктура к 2018-му улучшится - и держат слово. Добро пожаловать! Даешь трезвость без опохмела!



