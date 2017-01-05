«Генерал предложил выпить водки». Жизнь первого американца в чемпионате России
Боб Халкидис не был
звездой в НХЛ, если только не говорить о кулачных боях. В СКА американец попал
в историю одним своим появлением.
«Мне предложили хорошую зарплату»
В нашей стране «первым североамериканским легионером» могут
считаться три хоккеиста. В чемпионате СССР это Тод Хартджи, который в сезоне-1990/91
провел 32 матча за киевский «Сокол» благодаря сотрудничеству клуба с «Виннипег
Джетс». После сезона Хартджи вернулся в Северную Америку.
В российских клубах первый – Майк Мюллер. У него 11 матчей
за московское «Динамо» в сезоне-1992/93, когда существовала Межнациональная
хоккейная лига. Американец тоже отыграл всего год, а партнерам запомнился по
очень активному желанию выполнять тренерскую установку.
Первый приезжий из Северной Америки именно в чемпионате
России – американец с греческими корнями Боб Халкидис. Хартджи и Мюллер переходили
в наши клубы без опыта НХЛ, а Халкидис провел там 250 матчей.
– Вариант с армейцами привлек меня по нескольким причинам.
Во-первых, культура и опыт. Во-вторых, возможность выступить в восьмом
чемпионате за карьеру. Плюс, мне предложили хорошую зарплату, – рассказывает
Халкидис.
Кстати, инициатором приглашения американца в СКА был шведский агент Лейф Нильссон. Именно с его помощью в Петербурге оказались Йоаким Мусакка и Рейне Раухала – первые иностранцы в истории клуба вообще.
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«Однажды пришлось уйти в раздевалку и выправлять нос»
В НХЛ Халкидис был результативным игроком, но не по заброшенным
шайбам и результативным передачам, а по штрафным минутам. Их набралось 825 за
256 игр. Понятно, почему Боб немало времени провел в фарм-лигах. Зато за 13 лет
игры в НХЛ Халкидис успел поиграть в «Лос-Анджелесе» с самим Уэйном Гретцки, а
в «Детройте» его тренером был Скотти Боумэн. С ним хоккеист успел пересечься
еще раньше в «Баффало».
– Я не замечал, что одноклубники в СКА смотрят на меня как
на пришельца с другой планеты. Ребята были отличными, они хотели выигрывать так
же сильно, как и я, поэтому мы быстро стали доверять друг другу, – признается
Халкидис.
В пару к американскому легионеру главный тренер СКА Рафаил
Ишматов поставил 17-летнего Федора Тютина, которого Халкидис должен был
«кормить моментами». Вместе они поиграли недолго, но потом встретились вновь. В
2012-м Халкидис стал скаутом «Коламбуса», за который как раз играл Тютин.
Учитывая заокеанское прошлое защитника, при необходимости
ему надо было играть жестко. Боб не знает, сколько раз он дрался в российском
чемпионате, но одна стычка запомнилась.
– В одном матче молодой игрок сломал мне клюшкой нос. Когда
я приехал на скамейку, партнеры были в шоке. Мне пришлось пойти в раздевалку и
там руками выправлять нос, чтобы он был ровным. Я вернулся на лед и доиграл
матч до конца, а ребята, мне кажется, думали: «Кто этот парень?» У меня все
было в крови, – такую жуткую историю вспоминает экс-армеец.
«Путешествие на поезде? Это было круто»
Кроме Тютина Халкидис подружился с Михаилом Кравецом,
который хорошо знал английский, и с Петером Нюландером. В компании шведа
американец находился каждый день, они вместе ходили на тренировки и в
рестораны.
О еде с Бобом особый разговор. В Петербурге ему очень
понравилась рыба, а некоторые екатеринбургские болельщики, может, и сейчас
вспомнят случай, когда защитник СКА, сидя на скамейке штрафников, отгрыз с
клюшки ленту.
– Я так обмотал свою клюшку, что она у меня не скользила в
перчатках. Нужно было улучшить контроль над ней. У современных клюшек
скольжение грубее, чем раньше. Поэтому я всегда говорю, что раньше клюшки были
лучше, – объясняет Халкидис свой поступок.
Этот момент любители хоккея запомнили. А самого хоккеиста
впечатлило путешествие на поезде. По иронии судьбы, СКА так добирался до
Екатеринбурга.
– Это было круто. Мы из Москвы ездили до Екатеринбурга
где-то тридцать часов. Во время поездки ходили за едой, играли в карты с
одноклубниками. А вот много поспать не удалось, – вспоминает американец,
который до этого путешествовал только на автобусе или самолете.
Про главный американский стереотип о России Боб тоже не
забыл.
– В конце сезона была вечеринка, и один генерал спросил, кто тут канадец. Он меня подозвал и предложил выпить стопку водки. Мы выпили, обменялись приветствиями и чуть-чуть поговорили о хоккее, – рассказывает Халкидис.
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«Сезон в СКА стал последним в моей карьере»
В СКА хоккеист-грубиян провел два месяца. Он помог армейцам
в переходном турнире, по его итогам петербургский клуб сохранил место в
Суперлиге. Девяти матчей за СКА Халкидису показалось достаточно, и игрок решил
не только покинуть Петербург, но и завершить карьеру.
– Я приходил, чтобы просто помочь команде в конце
чемпионата. Я не был игроком для состава на следующий сезон. Плюс, моя семья
жила в Северной Америке. Тот сезон стал для меня последним, я решил завершить
карьеру и вернуться домой, – говорит Боб о своем решении.
Связей с нашей страной экс-игрок СКА не теряет. Во-первых, в
«Коламбусе», где он до сих пор работает в скаутской службе, играет Сергей
Бобровский. Во-вторых, Халкидис приезжал в Москву во время чемпионата мира-2016
вместе с генменеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекаляйненом. При необходимости
бывший защитник пересекается с российскими хоккеистами, которые играют в НХЛ
или АХЛ.
– До Санкт-Петербурга, к сожалению, я больше не добирался, –
говорит теперь скаут «Коламбуса».
Но в Петербурге ему наверняка будут рады, и стол накроют шикарный – все как любит первый североамериканский хоккеист в истории СКА и российской Суперлиги.
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