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Не вошли в историю. «Тоттенхэм» не дал «Челси» установить рекорд

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Челси" проиграл "Тоттенхэму"
"Челси" проиграл "Тоттенхэму"Источник: Reuters

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Челси» в 20-м туре премьер-лиги, оборвав тем самым 13-матчевую победную серию «синих» в чемпионате Англии.

В ОЖИДАНИИ РЕКОРДА

Конечно, перед матчем только и было разговоров, что о рекорде. «Челси» мог выиграть в премьер-лиге в 14-й раз подряд и повторить достижение «Арсенала» установленное в 2002 году. Кроме того, «синие» стали бы первыми, кто одержал 14 побед кряду в ходе одного сезона (у «канониров» эта серия растянулась на два – 2001/02 и 2002/03). Да и вообще, за всю историю английского футбола во всех дивизионах только пять команд смогли выиграть 14 и более раз подряд. В общем, Антонио Конте и его ребята находились в шаге от того, чтобы попасть в историю.

Вот только сам итальянец об этом старался не говорить. «Нас ждет матч против команды, которая хочет обыграть нас не только, чтобы получить три очка, но и по многим другим причинам. И мы должны помнить об этом», - сказал Конте, очевидно, имея ввиду и встречу в прошлом сезоне, когда «Челси» не дал «шпорам» победить и досрочно сделал «Лестер» чемпионами.

Не говорил вслух об этом и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино: «Для нас предстоящая игра – отличная возможность сократить отставание от «Челси». Думаю, это важно не только для нас, но и для всей премьер-лиги в целом».

Действительно, рекорд рекордом, но плотность в верхней части турнирной таблицы невероятная – второе место от шестого отделяют всего пять очков. Каждый балл на счету. Да и «Челси» не так далеко впереди. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заметил по этому поводу после предыдущего тура: «Наверное, ребятам из «Челси» обидно – одержать 13 побед подряд, но при этом опережать нас всего на шесть очков».

«ЗЕРКАЛО» ДЛЯ «ЧЕЛСИ»

Покеттино, раздумывая, как противостоять «Челси», решил выстроить свою команду по схеме 3-4-3 – той же самой, что использует соперник. Идея не новая. Так «зеркалить», например, любит главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, и довольно часто это работает. Это же пытался сделать, например, наставник «Эвертона» Роналд Куман, когда играл с «синими». Получилось плохо. Даже очень плохо – «ириски» уступили со счетом 0:5.

После того матча Куман жаловался, что расстановка 3-4-3 довольно сложна в плане взаимодействий между игроками и подстраховки, и у его команды не получилось освоить ее в полной мере. У «Тоттенхэма» в этом плане дело шло куда лучше, тем более что «шпорам» не впервой играть по схеме с тремя защитниками – они действовали так в дерби против «Арсенала», когда Покеттино решил, как и сейчас, удивить соперника.

«Зеркало» работало – у «Челси» не получалось практически ничего. Единственное, чем «синие» запомнились в первом тайме, так это перепалкой между Диего Костой и Педро. Первый очень эмоционально высказывал претензии испанцу когда тот, по его мнению, стал неправильно открываться в ходе атаки, которая выглядела перспективной, и момент был упущен. «Шпоры» уже успели сбегать вперед и вернуться в оборону, а эта парочка все продолжала выяснять, кто был неправ. Хорошо, что хоть не подрались, как Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со в 1995-м в «Лужниках». От Диего Косты можно ожидать всего…

ЭРИКСЕН + АЛЛИ = ГОЛ

При этом «Тоттенхэм», хоть и оказывал давление на оборону «Челси», воротам Куртуапрактически не угрожал. Голевой удар Алли был единственным, нанесенным в створ ворот в первом тайме игроками обеих команд.

А вскоре после перерыва Алли забил еще раз. Снова ударом головой. И снова после передачиЭриксена. Голы были удивительно похожи еще и в том плане, что в обоих случаях игроки «Тоттенхэма» уводили оборону «Челси» на правый фланг, после чего следовала передача в центр штрафной, где бороться с врывавшимся туда Алли было попросту некому – Мозес иАспиликуэта были не более чем зрителями.

Единственный момент, когда «Челси» мог как-то переломить ситуацию, был в самом начале второго тайма еще при счете 0:1, но Азар не попал в створ с угла вратарской. И как бы ни пытался Конте завести свою команду, сделать это у него не получалось. Очевидно, разговоры о рекорде, его близость, да и вся эта серия повлияли на «синих». Да и в таком жестком режиме «Челси», не участвующий в еврокубках, в этом сезоне еще не играл – возможно, это тоже сказалось.

Рекорда не случилось. Но зато чемпионская гонка в премьер-лиге разворачивается с новой силой.

Матч

Тоттенхэм - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Алли 45 (1:0). Алли 54 (2:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста

Предупреждения:

Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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