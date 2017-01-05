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Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США (видео)
Источник: IIHF

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России.

Итак, сборная России победила Данию в четвертьфинале (4:0). Причем показывала не совсем характерный хоккей для молодежки тренера Валерия Брагина. На этот раз россияне играли не от атаки, а построили надежную оборону. Ничего не пропускали уже 148 минут. Последний раз нам забивали как раз американцы в группе (2:3).

Переезд на полуфинал в Монреаль. Мекка хоккея, где совсем не живут этим турниром. Там гораздо интереснее «Канадиенс», которые отправились на выезд. Все СМИ писали о том, как в Нэшвилле принимали бывших кумиров города, теперь игроков «Монреаля» - Ши Уэбера и Александра Радулова. А на молодежный хоккей, на две чужие сборные, еще попробуй собрать арену. Тем более цены задраны.

Этот матч сборная России тоже начала осторожно, от обороны. И свой гол забила на 12-й минуте.

Какой же все-таки у нас гениальный капитан – Кирилл Капризов. Как он здорово контролировал шайбу, как выкатился из-за ворот и бросил куда нужно.

* * *

Казалось бы, надо развивать успех. Дальше душить соперника надежной игрой сзади, наказывать за ошибки.

Но за 55 секунд до конца первого периода из ниоткуда взялся гол в наши ворота. Отличился Уайт, и показалось, что наш голкипер Илья Самсонов пропустил бабочку. Но слишком хорошо американцы контролируют шайбу, слишком долго держат ее в нашей зоне.

«У нас большие проблемы с началом атаки, - заявляет Андрей Николишин, эксперт в студии «Матч ТВ». – Вижу у нас первое звено. А где остальные?»

Пожалуйста, теперь забивает вторая тройка. Денис Гурьянов отлично играет на добивании. Снова мы ведем в счете – 1:2.

Но потом у России следуют два удаления подряд. Причем очень глупых. Вот зачем Юртайкин в безобидной ситуации бил соперника клюшкой в спину? А зачем Тренин рубанул по клюшке американца? Это удаление сборная США и реализовала. Причем очень нетипично – в вертикальной атаке, которую начал вратарь Парсонс. Нашу оборону просто разорвали.

Валерий Брагин негодует – зачем мы хватаем эти штрафы?

Третий гол мы снова пропустили в конце периода – опять Уайт. И снова Самсонов пропускает непонятный гол, шайба проходит у него под рукой.

3:2.

Но нашего вратаря винить не стоит. Тут игра всей команды. Американцы умело создают давление на российскую оборону. А наша команда делает непростительные ошибки. Они нам навредили в групповом матче. Они мешают сейчас.

Но это не со словаками или датчанами играть, тут скорости гораздо выше.

* * *

В общем, Валерию Брагину и его ребятам снова нужно было сотворить подвиг. Хотя третий период мы тоже начали в меньшинстве – Карнаухов наказан за подножку.

А потом Зборовский завалил Келлера с риском сломать своего же вратаря. Судьи назначили штрафной бросок. Но Самсонов был надежен и отвел угрозу.

Живем?

Да! Свой второй гол забивает Гурьянов. Причем он же начал атаку, проведя силовой прием в нашей зоне. А потом вылетел на голкипера Парсонса и уверенно его переиграл.

3:3.

И тут же сборная России хватает детское удаление за нарушение численного состава. У нас на лед выскочили шесть игроков.

Как же так? В такой момент?!

Выстояли. Во второй половине периода могли забить, но не получилось. Хотя и американцы иногда атаковали так, что дух перехватывало.

На последних минутах у борта срубают Капризова. Но судья проглотил свисток. Не хочет давать удаление в решающий момент.

Овертайм.

Как-то спокойно все складывалось для сборной России на этом турнире, да? Спокойно проиграли в группе Канаде и США. Спокойно победили Латвию, Словакию, Данию.

И вот теперь – фирменная нервотрепка от Брагина, когда вся страна крестится и пьет валидол.

Воробьев, Капризов, Рыков, Сидоров – такая четверка выходит у нас на десятиминутный овертайм, где играют «4 на 4».

Там была куча инфарктных моментов. Могли забить мы. Но потом американцы попали в штангу. И еще Самсонов так извернулся, как ящерица, и сделал чудо-сэйв.

Теперь под валидол пошел и корвалол.

Как же все нервно!

Видно, что наши парни устали. Но и американцы ведь не железные. За 1.52 до конца они берут тайм-аут.

Это ни к чему не привело. Через 70 секунд уже тайм-аут берет Брагин.

Дотянули до буллитов.

Колин Уайт – не забил.

Денис Гурьянов – гол! Какой же умница!

Клэйтон Келлер – сэйв Самсонова!

Александр Полунин – увы, нет.

Джой Андерсон – опять Самсонов!

Тут все подумали, что будут бить по три буллита. Наши обрадовались. Но оказалось, что буллитов надо бить по пять.

Денис Алексеев – не забил.

Трой Терри – все-таки пробил нашего вратаря.

Михаил Воробьев – это гол!

Но забивает и Джереми Бракко.

Кирилл Капризов – к сожалению, нет.

Опять Гурьянов – гол!

Но снова забивает Терри.

Полунин – перекладина.

И снова забил Трой Терри. Три буллита подряд. Последний раз так над Россией издевался Ти-Джей Оши на Олимпиаде в Сочи, когда забил четыре буллита.

Америка – в финале.

Россия сыграет за бронзу с проигравшим пары Швеция – Канада.

Как же обидно! Да, сборная США смотрелась здорово в этом матче. И смогла впервые в истории победить Россию в плей-офф МЧМ. Но у нашей команды была куча возможностей, чтобы победить. Увы, свой шанс мы упустили.

Команда у нас хорошая, симпатичная, классная. С характером. Сражались как мужики. Но слишком много ошибок мы допустили в этой игре. Как жаль!

Грандиозный скандал с буллитами. Сборная России не знала о новом правиле?

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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