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Грандиозный скандал с буллитами. Сборная России не знала о новом правиле?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Грандиозный скандал с буллитами. Сборная России не знала о новом правиле?
Источник: IIHF

Обозреватель «Советского спорта» описывает в деталях кульминацию полуфинала США – Россия (4:3 бул.).

Кульминация полуфинала США – Россия (4:3 бул.) – это неразбериха, которая возникла при исполнении буллитов.

Что там было?

Цитирую по отчету:

«Колин Уайт – не забил.

Денис Гурьянов – гол! Какой же умница!

Клейтон Келлер – сэйв Самсонова!

Александр Полунин – увы, нет.

Джой Андерсон – опять Самсонов!

Тут все подумали, что будут бить по три буллита. Наши обрадовались. Но оказалось, что буллитов надо бить по пять…»

То есть по старому формату чемпионатов мира надо было бить по три буллита. И в таком случае Россия выходила бы в финал.

Видимо, так подумали все наши ребята и тренерский штаб. Было заметно, что наш вратарь Илья Самсонов потерял концентрацию именно в этот момент. Потому что отпустило, и все подумали – вот она, победа.

Но что оказалось?

ИИХФ с этого сезона поменяла правила. «Овертаймы будут играться «3 на 3» только в матчах группового этапа. В четвертьфиналах, полуфиналах, матче за третье место овертаймы будут проводиться в формате «4 на 4» и будут длиться 10 минут.

Финал – овертайм на 20 минут в формате «5 на 5».

И что важно, при этом в плей-офф будет пробиваться по пять буллитов, а не по три как на групповом этапе«.

Вот он, ключевой момент. И похоже, в сборной России к этому не были готовы. Этот момент мы не учли.

Концентрация Самсонова ушла и не вернулась.

У нас еще забили Михаил Воробьев и Денис Гурьянов.

Но вратарь Илья Самсонов больше не поймал ничего.

После матча ИИХФ даже дала твит: «Пять в плей-офф». 

Но вот что сообщил комментатор Денис Казанский: «Мы все зависли. В правилах на официальном сайте ИИХФ нет про пять буллитов. Только TSN было в курсе». 

«Не только мы в шоке, но и шведы, канадские радийщики. Никто не в курсе, когда изменили правила».

Ну как когда? Как оказалось, в мае на конгрессе ИИХФ, там обсуждали разные правила. Вот и поправки тогда же внесли. От России нас, как понимаем, должен был представлять Владислав Третьяк.

В общем, выводы такие:

- сборная России о новом правиле ничего не знала;

- вратарь Илья Самсонов тоже не знал, поэтому в решающий момент выключился из игры;

- ИИХФ о поправках проинформировала слабо;

- русские как всегда не читают инструкции, а только канадская телекомпания TSN все знала;

- как-то глупо получилось. В итоге сборная России осталась без финала.


P.S. Вот скрин с официального сайта ИИХФ, посвященного этому конкретному турниру. Где там написано, что в плей-офф исполняется по пять буллитов? Покажите. Получается, что новое правило ввели, но на официальном сайте МЧМ об этом не написали?

ГЛАС НАРОДА

Сообщество ВКонтакте «Хоккейная империя»

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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