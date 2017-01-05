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Разгильдяйство! Мы сами виноваты в том, что уступили американцам в полуфинале

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Разгильдяйство! Мы сами виноваты в том, что уступили американцам в полуфинале
Источник: IIHF

Дмитрий Пономаренко – о главной причине поражения сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира-2017.

Команда Валерия Брагина вновь была достойна финала. План нашего тренерского штаба на игру полностью сработал. Собственно, за такие матчи хоккеистов и ругать нельзя. Потому что это было настоящее нервное рубилово, настоящий его Величество хоккей.

Это было то, за что мы все любим именно молодежные чемпионаты мира. Где интрига порой куда круче, чем на взрослых первенствах планеты.

И мне обидно не за то, что наши проиграли. Потому что уступить в таком матче по буллитам – не зазорно. Тем более, что американцы показали себя очень достойным соперником. Они превосходили россиян в мастерстве, создали больше опасных моментов, не задергались, когда им самим пришлось отыгрываться.

Повторюсь, красивый вышел бой.

Но мне жаль, что наши упустили победу, которая была у них в руках. Упустили сами. Не по воле американцев. Не потому, что те были чуть быстрее и искуснее во владении шайбой.

Мы победу упустили по дурости. По знаменитому российскому разгильдяйству.

Восемь удалений было у наших в этом матче. И все – как на подбор. Дурацкие, невынужденные, лишние… Выбирайте эпитет сами.

Потому что все они были в зоне соперника, либо в средней зоне. Вот давайте их вспомним.

25-я минута. Удален на 2 минуты Даниил Юртайкин. В чужой зоне. В абсолютно безобидной ситуации толкнул соперника в спину, на борт. Еще повезло, что американец травму не получил. А то ведь схлопотал бы на ровном месте 5+20.

30-я минута. Удален на 2 минуты Яков Тренин. В средней зоне врезал сопернику по клюшке, когда тот даже шайбой не владел.

40-я минута. Удален на 2 минуты Павел Карнаухов. Здесь более игровая ситуация. Наш нападающий хотел попасть по шайбе, а угодил клюшкой точно по коньку соперника. Бывает. Но опять-таки это произошло в чужой зоне. Нашим воротам ничего не угрожало.

47-я минута. Нарушение численного состава. Тут уже и к тренерам претензии. Ну как же так?! Как в такой момент можно на смене ошибаться?

Американцы нас наказали за такое разгильдяйство всего однажды. А могли гораздо больше. Потому что перед этим полуфиналом эксперты твердили хором: «Удаляться нельзя!»

Потому что американцы в четвертьфинале две шайбы из трех забросили в большинстве. И потому что у нашей команды невынужденных «лишних» удалений было очень много. На протяжении всего турнира.

Сборная США здорово нас в неравных составах потрепала. Забила только однажды. Но теперь, задним числом, мы знаем – как раз этот гол и не позволил нам победить в основное время матча.

При этом к арбитрам – никаких претензий. Они не реагировали на спорные моменты и мелкие фолы в принципе. Убирали с площадки только за явные ляпы. И мы их просто сделали больше.

Ну и отдельно про буллиты.

Мы и серию штрафных должны были выиграть. Все к этому шло. Но надо же хоть немного изучать регламент турнира. Понятно, что у нас в КХЛ по-другому. И теперь наши говорят: «А мы вообще были не в курсе, что ИИХФ ввела новые правила». Как такое вообще возможно? И ведь действительно – ни сном, ни духом.

После третьего броска кряду, который Илья Самсонов отразил, россияне начали выскакивать на лед и обниматься. А потом на лице у наших тренеров отразилось искреннее недоумение.

Вы хоть понимаете, что в этот момент произошло? Наш голкипер был отлично настроен на буллиты. Он играл на сумасшедшем кураже. Но после третьего штрафного броска американцев в «молоко» он, как и вся сборная России, и тренеры, и комментаторы «выдохнул». Поверил, что уже все кончилось. Что мы в финале.

И после этого не взял уже ничего. Не смог заново собраться. Да это, наверное, и невозможно.

И еще. Вот пошли броски у нашего форварда Дениса Гурьянова. Почему его не выпускали на буллиты чаще? Я не утверждаю, но есть у меня предположение, что наши тренеры просто не догадывались, что такое в принципе возможно.

Я аплодировал после поединка нашей команде за прекрасный матч.

Мне ни капли не было стыдно за это поражение.

Мы американцам не уступили. Почти ни в чем. Кроме нескольких вышеперечисленных мелочей. Но в профессиональном спорте мелочей не бывает.

И вот из-за них, ребята, вы будете биться за бронзу. А ваши соперники – в финале.

И обижаться не на кого – только на себя.

Не за игру. Она была отличной.

Не за характер. Вы всем доказали, что он у вас боевой и крепкий.

За раздолбайство. В мелочах…

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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