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Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезоне

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Мусэрский и старший тренер "Белогорья" Александр Косарев
Дмитрий Мусэрский и старший тренер "Белогорья" Александр КосаревИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с преследовавшими их проблемами.

Дмитрий Мусэрский

Амплуа: блокирующий

Статистика: 12 матчей, 48 партий, 215 очков, 37 эйсов, 61% - атака, 30 блоков

Как же Дмитрий Мусэрский мучился, выходя на подачу в последние годы. «Аут» или «сетка» - говорили комментаторы после выполнения им этого действия. Пропустив зимний и летний национальные турниры, волейболист, кажется, сумел отдохнуть и собраться с мыслями.

Сейчас он сконцентрирован на подачах и является лидером турнира по количеству эйсов. Он по-прежнему атакует чаще своих партнеров и делает это намного успешнее. Хотя 50 ошибок на подачах – все-таки многовато. Но теперь риск оправдан.

У Дмитрия 215 набранных очков. У его партнеров Максима Жигалова – 106, Сергея Тетюхина – 89, Романа Данилова – 85 и Тараса Хтея – 53. Хотя игроки их амплуа в других клубах набирают больше блокирующиях. Намного. Очевидно, проблема тут кроется в том, что эти волейболисты уже прошли свой максимум, но поскольку все они еще недавно выходили на площадку с нынешним тренерским штабом «Белогорья» (Александр Косарев, Вадим Хамутцких, Александр Богомолов, - прим. ред.) указать им на дверь никто не может. И только Ян Ерещенко разгружает Мусэрского в атаке – 116 очков. Глобальная перестройка в Белгороде напрашивается уже не первый год, но ее не просто откладывают. Даже не говорят вслух.

Николай Павлов («Локомотив»)

Николай Павлов
Николай ПавловИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Амплуа: диагональный

Статистика: 13 матчей, 50 партий, 207 очков, 15 эйсов, 52% - атака, 14 блоков

Ярким у Николая Павлова получился 2013 год. Его «Губерния» финишировала на четвертом месте. Он был вызван в сборную и сделал то, что никогда в жизни не удавалось сделать Максиму Михайлову. Павлов лично «уничтожал» бразильцев в Мировой лиги, тогда как Максим ни одного удачного матча с ними не провел.

Проблемы у Павлова начались в 2015 году. Постоянные травмы. Затем распад «Губернии». Запоздалый переход в итальянскую «Латину». Борьба за место в составе. Травмы. О нем даже почти забыли. Но не забыл Пламен Константинов, который вернул Павлова в Россию, а именно в новосибирский «Локомотив», где он, по сути, делал первые большие шаги.  И сейчас не шагами, а хорошими прыжками Павлов вышел на прежний уровень.

Александр Волков («Газпром-Югра»)

Александр Волков и Николай Хабибуллин
Александр Волков и Николай ХабибуллинИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Амплуа: блокирующий/доигровщик

Статистика: 10 матчей, 37 партий, 110 очков, 4 эйса, 36% – прием, 50% - атака, 14 блоков

Когда «Зенит» отказался продлевать контракт с Александром Волковым в 2015 году, казалось, это конец. С Олимпиады 2012 года Волков только и делал что лечился, а чуть появляясь в составе, получал новые травмы.

Прошлый сезон он вполне удачно отыграл за «Урал», но в сборную попал все же из-за того, что у Владимира Алекно произошли конфликты сразу с двумя блокирующими – Дмитрием Мусэрским и Николаем Апаликовым. В результате летом Волков оказался в обойме сборной и выступил просто блестяще.

При этом клубы почему-то не спешили предлагать ему контракт. В итоге Волкова взял «Газпром-Югра». Тренеру команды Николаю Хабибуллину было интересно попробовать волейболиста на амплуа доигровщика. Адаптация еще продолжается, но как к блокирующему к нему претензий нет.

Алексей Спиридонов («Енисей»)

Алексей Спиридонов
Алексей СпиридоновИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Амплуа: доигровщик

Статистика: 11 матчей, 41 партия, 178 очков, 19 эйсов, 35% - прием, 51% - атака, 9 блоков

Два последних сезона Алексей Спиридонов провел на скамейке «Зенита» и потерял место в сборной. Думается, он и сам понимал, что не вытеснит из состава ни Мэтью Андерсона, ни Вильфредо Леона. А ведь помимо них был и Евгений Сивожелез. Так что для перехода в казанскую команду могли быть только две причины: налаживание отношений с Алекно и первые титулы на клубном уровне.

Трудно судить, как сложились его отношения с тренером (наверное, совсем неплохо), а вот титулами теперь украшена вся стена. Только в Лиге чемпионов он побеждал дважды.

Сейчас Спиридонов играет в полную силу и на постоянной основе, только результаты команды совсем не те. Тут скоро можно и по скамейке «Зенита» заскучать. Спиридонов вкладывает много сил, но команда продолжает тащиться на третьем снизу месте.

Александр Бутько («Зенит»)

Александр Бутько с Максимом Михайловым и Владимиром Алекно
Александр Бутько с Максимом Михайловым и Владимиром АлекноИсточник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Амплуа: связующий

Статистика: 11 матчей, 34 партии, 35 очков, 18 эйсов, 43% - атака, 11 блоков

В начале прошлого сезона мы видели в новосибирском «Локомотиве» увядающего Александра Бутько. Команда хандрила. Бутько вместе с ней. В результате он перешел в казанский «Зенит». Хотя клуб выступал так, что в услугах нового связующего не нуждался. Все под контролем было у Игоря Кобзаря, который и завершал сезон в основе после травмы Бутько.

Сейчас Бутько - первая связка казанцев и снова играет в удовольствие. При нем вернулись силы к Максиму Михайлову, который уже не помогает Леону и Андерсону добывать победы, а выколачивает их сам.

Помогает Бутько и то, что вместе с ним в команду пришли другие игроки «Локомотива» – Артем Вольвич и Денис Земченок. Взаимопониманием с ними наработано годами. А ведь ранее в Новосибирске с ним играли и другие зенитовцы – Андрей Ащев и Александр Гуцалюк. Так что сейчас Бутько не просто вернулся на былой уровень, а вышел на новый.

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