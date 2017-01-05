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Кто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе Самарисе

Александр Троицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андреас Самарис
Андреас СамарисИсточник: ФК «Бенфика»

«Советский спорт» рассказывает о греческом опорном полузащитнике Самарисе, который, возможно, заменит на берегах Невы бельгийца Витселя, уехавшего в Китай.

Жесткий греческий отличник – вот краткая характеристика возможного новичка «Зенита» Андреаса Самариса. Игрок «Бенфики» этой зимой почти наверняка покинет клуб. Португальский конвейер переварил опорника и будет наигрывать на его позицию молодого Данилу. Похожим образом в свое время сам Самарис заменил Неманью Матича. Это ни хорошо, ни плохо – так в Лиссабоне выстроена система. И не только в нем одном.

27-летний Андреас Самарис идеал опорного полузащитника. При росте 189 см он довольно гибок. У него отличный пас, он цепок и хорошо играет на втором этаже. Кроме всего прочего, он умеет бить штрафные. Грек вообще умный футболист.

Карьера Самариса, с виду, складывается гладко. Сначала клуб второго греческого дивизиона «Панахаики», затем середняк высшей лиги «Панионис», далее флагман «Олимпиакос», наконец «Бенфика».

И вот что «Советский спорт» разузнал о вехах этого славного пути.

Отец Андреаса был футболистом клуба «Варда» и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Тем более была возможность тренироваться в клубной школе. Мать же не видела сына профессиональным спортсменом, а желала, чтобы он учился. Андреас умудрился угодить и матери, и отцу - совместить учебу с тренировками. Но сам склонялся к футболу, хотя в школе был отличником.

Первый профессиональный контракт Самарис подписал в 2007 году с клубом «Панахаики», одной из старейших команд Греции. Молодой коллектив не блистал, но бой давал всем. Взросление приходило постепенно, Андреас набирался опыта: забил первые голы, получил первые карточки. Но в 2009 году, как сообщает ресурс iefimerida, акции клуба приобрел скандальный бизнесмен и юрист Алексис Кугиас, известный по дракам с судьями и склочному характеру. Новый владелец сразу заявил, что сохранит костяк и предложит молодежи новые контракты, в том числе и Самарису. И тут же нарушил обещание, попросив Андреаса разорвать контракт. Греческим журналистам Кугиас объяснил свое решение тем, что Самарис якобы жестко играет на тренировках и травмировал уже двух одноклубников - Папапостолу и Валианоса.

Контракт был расторгнут, а руководство «Панахаики» от души пожелало Самарису дальнейших успехов .

Андреас был в шоке. А когда пришел в себя, решил рискнуть и поехал в пригород Афин на базу клуба «Панионис». Там он сумел пройти тесты и получить контракт на 4,5 года с зарплатой в 20 000 евро за сезон, а также арендованным домишкой недалеко от стадиона. Деньги не играли особой роли: Андреас попал в клуб первого дивизиона — дальше все зависело только от него самого.

Самарис дебютировал в очень тяжелый момент для «Паниониса». Команда боролась за выживание. В первом матче он вышел на замену за несколько минут до конца. «Панионис» выиграл 3:0. Затем появился на поле в основе в ничего не решающем поединке в последнем туре и отличился, заработав удаление. Команда сыграла вничью 1:1, но опорник получил неплохие отзывы.

В следующем сезоне-2010/2011 Самарис стал чаще попадать в состав. Клуб продолжал бороться за место под солнцем, не претендуя на большее. Андреас продолжал трудиться.

Тренера команды Апостолиса Манциоса можно назвать опекуном Самариса. Постоянные пертурбации у руля клуба не редкость для чемпионата Греции. Главные тренеры в течении сезона приходили и уходили, а Манциос оставался, исполняя роль и.о. Господин Акис, как называл его Самарис, поверил в Андреаса и доверил ему место на поле. Уже спустя четыре тура Андреас забил победный гол «Лариссе», свой первый за «Панионис» и вообще на высоком уровне.

После финиша чемпионата Самарис сказал: «Я доволен, как провел сезон, но надо поднимать планку. Я хочу играть, а не работать, но чтобы играть, необходимо работать».

Забив победный мяч в одном из матчей за «Панионис», Андреас кричал в камеру: «Мама - для тебя!». Осталось неясным, то ли он посвящал матери успех, то ли доказывал ей свою правоту.

Самарис застолбил за собой место в основном составе, а в июле 2013-го получил капитанскую повязку. Но «Панионис» продолжал барахтаться в середине турнирной таблицы.

Наконец, внимание на Самариса и его одноклубника Сиоваса обратил «Олимпиакос». Андреас был в восторге: выше расти в Греции некуда. Однако, радость футболиста улетучилась, когда чемпион, выкупив его, оставил в аренде «Панионису».

В сезоне-2013/2014 команду возглавил бывший вратарь сборной Греции Димитриос Элефтеропулос и - усадил свежеиспеченного капитана в глухой запас, объяснив это профилактическими целями: «Все, о чем я думаю, это улучшение игры «Паниониса». На первом месте для меня команда».

На самом деле, со слов журналистов, игрок обленился, подписав контракт с «Олимпиакосом» на 120 000 евро в год. Он хотел в Афины.

Спустя месяц Самариса вернули на поле, и он рьяно взялся за дело. За 12 матчей второго круга Андреас отличился пять раз. Больше, чем за всю предыдущую карьеру. А в последнем матче за «Панионис» огорчил и «Олимпиакос». Сколько же души вложил он в тот удар!

В Афинах Самарис сразу стал своим и начал привлекаться в сборную Греции. В 38 матчей за «Олимпиакос» он забил четыре мяча, что для опорника отличный результат. Андреас цементировал центр и в клубе, и в сборной. Он стал чемпионом Греции и помог сборной попасть на чемпионат Мира. А «Олимпиакос» сумел выйти из группы в Лиге Чемпионов.

Самарис поехал в Бразилию на ЧМ-2014. И не в качестве туриста. Он забил мяч в ворота Кот`д Ивуара и помог грекам выйти в 1/8 финала, где его команда по пенальти уступила Коста-Рике.

Еще до ЧМ поступило предложение от «Бенфики», которая в итоге купила его за 10 млн евро. Как известно, «Бенфика», да и «Порту» со «Спортингом», любят перспективных футболистов; у португальцев на них наметанный глаз. Огромное количество игроков, играющих сегодня в топ-клубах, прошли через португальскую лигу.

Переезд в новую страну поставил перед Самарисом новые цели. В первом же интервью он сказал: что очень быстро выучит португальский язык, поскольку уже знает испанский, ведь у него в Греции был тренер-испанец.

За два сезона в «Бенфике» Самарис заслужил место в основе. Дважды выиграл чемпионат и кубок. Но Матич теперь в «Челси», и грек тоже стоит на выход. Причем в «Зените» он мог оказаться еще в августе 2016-го. Но Витсель остался и сделка сорвалась.

Сегодня Самарис «замаринован». В первой части сезона он провел лишь 10 матчей, из которых один в основе. Страдает и клуб, выплачивающий зарплату, и сам спортсмен, не получающий достаточной игровой практики.

Зато свободное время Андреас использует на благотворительность. Он узнал от матери, что в детской психиатрической больнице у него на родине нет какого-то компьютера, и на следующий день обеспечил клинику новейшим оборудованием. А еще, несмотря на отношение к нему в его первом профессиональном клубе «Панахаики», Самарис выкупил все непроданные абонементы на сезон-2016/2017, дабы не дать вконец развалиться команде с долгой историей. Ранее он съездил в родную школу клуба «Варда», где дал детишкам мастер класс.

Парадокс: у Андреаса, начиная с выступлений за «Панионис», 67 желтых и две непрямые красные карточки. Вроде бы грубый на поле - но отзывчивый вне его.

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