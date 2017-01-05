«Терафлю» под запретом. Доктор «КАМАЗ-мастер» рассказала о подготовке к «Дакару»

Кандидат медицинских наук Ирина Зеленкова рассказала, как бороться с горной болезнью и сохранить высокую работоспособност ь в Андах.

- У каждого члена команды есть список препаратов, которые они принимают. Что это за препараты и для чего они нужны?

- Это программа нутритивной поддержки - спортивное питание, многокомпонентно е. Она состоит из нескольких частей. У ребят есть индивидуальные планы, которых они придерживаются на протяжении всего «Дакара». По мере необходимости они могут корректироваться . Каких-то особых хитростей нет. Программа сформирована из опыта прошлых лет, в том числе и других команд, исходя из потребностей, которые испытывают спортсмены во время таких длительных переездов. Необходимо сохранять высокий уровень гидратации, глюкозы в крови, концентрацию внимания, максимально быстро восстанавливатьс я, восполнять набор потерянных во время этапа микро и макро нутриентов, поддерживать мышцы в хорошей форме. Исходя из этих потребностей и сформирована эта программа.

- Из чего состоит программа?

- Изотоники, белково-углеводн ые смеси, продукты для повышения концентрации внимания. Эта программа позволяет поддерживать высокий уровень работоспособност и на протяжении всего этапа. А этапы могут быть очень длительными и 400, и 500 километров. При такой длительной работе на высоком пульсе с адреналином в крови резко подскакивает число сердечных сокращений, увеличивается расход углеводов. К этому добавляется серьезная жара, которая стоит в последние дни. Многие из спортсменов, участвующих в «Дакаре» столкнулись с проблемой теплового удара, обезвоживания. Поэтому нам необходимо играть на опережение и не допускать, чтобы уровень работоспособност и ребят снижался и, тем более, чтобы они выходили из строя.

- Сегодня стартует вторая часть программы. Что изменилось?

- Вторая часть этой фармпрограммы направлена на улучшение самочувствия на высоте. Она включается с сегодняшнего дня. В ней используются также общепринятые разрешенные схемы, которые позволяют повысить концентрацию внимания на высоте. Стараемся не идти на ощупь, а используем самые последние научные исследования, быстро перенося их из лаборатории в боевые условия.

- Многие опасаются горной болезни. Как-то можно медикаментозно ее предупредить?

- Горную болезнь, конечно, можно предупредить. Но акцент не должен быть сделан на медикаментозном аспекте. Необходима постепенная предварительная акклиматизация – это оптимальный способ. Максимально эффективная акклиматизация – в естественных условиях, в естественном среднегорье. Но также может быть использована нормобарическая гипоксия, когда давление остается неизменным, а просто снижается концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе. Таким образом мы можем заранее подготовить организм к тому состоянию, с которым ему предстоит столкнуться. Снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к его снижению в артериальной крови – запускается каскад физиологических реакций, который направлен на адаптацию и увеличение доставки кислорода к работающим мышцам и головному мозгу. Организм тренирует всю эту цепочку.

- Некоторые даже на большой высоте не страдают от горной болезни…

- Всем известно, что человек, часто выезжающий в среднегорье, лучше адаптируются к высоте. У тех, кто проживает на высоте, уже произошли физиологические изменения на уровне различных органов и тканей. Это дает им большое преимущество перед теми, кто живет на равнине. Если говорить о районе Боливии, то у местных, которые исконно здесь живут, произошла адаптация – увеличилось количество гемоглобина артериальной крови и, соответственно, запас миоглобина в мышцах. Поэтому кислородная емкость крови у них больше и доставка кислорода к мышцам – выше. Можно сравнить с коренными жителями Гималаев. Там эволюция пошла немного по другому – за счет увеличения диаметра капилляров и артерий – увеличилось количество доставляемой крови к мышцам, органам и тканям. Человек, живущий на равнине также может приспосабливатьс я к горным условиям, Но этот процесс происходит не сразу. Но адаптационные компенсаторные изменения начинают происходить с первых же часов: повышается частота сердечных сокращений, частота дыхания. Это все направлено на то, чтобы максимально увеличить доставку крови к мышцам. Это, если коротко.

- Вчера боевые экипажи получили какие-то датчики. Для чего они нужны?

- Нам необходимо постоянно следить за состоянием спортсменов. Это важно делать не только на высоте, но и на уровне моря. Ралли-рейд – это очень серьезное испытание для организма, испытание на прочность. Важно поддерживать максимальный уровень работоспособност и на протяжении всего марафона. Если без терминов – важно за эти дни просто не устать. На сегодняшний день есть достаточно простые в применении, точные неинвазивные методы измерения, которые можно использовать в любых полевых условиях. Они позволяют нам следить за состоянием экипажей. За несколько лет сформировалась оптимальная программа контроля – не чрезмерная и эффективная. Хорошо показывают себя приборы измерения вариабильности сердечного ритма – мы можем следить за тем, как спортсмен восстанавливаетс я, как меняется его состояние, частота сердечных сокращений – ночная, утренняя, средняя за ночь. Можно посмотреть изменение соотношений вариабильности сердечного ритма на протяжении всей гонки – невероятно ценная информация. На высоте вводятся дополнительные тесты. Например, будем следить за насыщением артериальной крови кислородом.

- Промелькнула фраза «разрешенные схемы». На «Дакаре» же нет допинг-контроля. Разве здесь могут быть запрещенные схемы?

- «Дакар», как и многие автомобильные соревнования, проходит под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА), которая в свою очередь подлежит контролю со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Поэтому ФИА должна гарантировать чистоту спортсменов, принимающих участие в соревнованиях под ее эгидой: этапы кубков мира, чемпионаты мира. ВАДА имеет право проводить контроль. Здесь все максимально направлено на чистый и честный спорт. Тем более, что автоспорт - это не тот вид спорта, где какие-то запрещенные субстанции могут играть решающую роль. Здесь на первый план выходят другие факторы – в первую очередь технические, и только потом – физическое состояние, которое, конечно, тоже важно.

- Перед «Дакаром» российскую мотоциклистку поймали на допинге. С КАМАЗом таких история быть на может?

- Это к вопросу о важности контроля используемых препаратов. Часто бывает, что спортсмены просто не задумываются, – принимают препараты, которые могут содержать запрещенные субстанции, но абсолютно не будут влиять на результат: «Предуктал», некоторые капли от насморка. Сейчас даже «Терафлю» могут внести в список запрещенных на 2018 год из-за субстанции, которая входит в его состав. Она поставлена на мониторинг и уже в 2017 году спортсменам рекомендуется не принимать препараты с ее содержанием. Ребята просто могут быть невнимательны и это приведет к неприятным недоразумениям и ненужным отстранениям. У всех спртсменов есть списки препаратов, которые можно найти в обычной аптеке, но нельзя принимать. Даже так все лекарства они со мной согласовывают – я за них спокойна. Если вдруг нагрянет допинг-контроль, они все будут чистыми.