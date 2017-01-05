«Терафлю» под запретом. Доктор «КАМАЗ-мастер» рассказала о подготовке к «Дакару»
Кандидат медицинских наук Ирина Зеленкова рассказала, как бороться с горной болезнью и сохранить высокую работоспособност
- У каждого члена команды есть список препаратов, которые они принимают. Что это за препараты и для чего они нужны?
- Это программа нутритивной поддержки - спортивное питание, многокомпонентно
- Из чего состоит программа?
- Изотоники, белково-углеводн
- Сегодня стартует вторая часть программы. Что изменилось?
- Вторая часть этой фармпрограммы направлена на улучшение самочувствия на высоте. Она включается с сегодняшнего дня. В ней используются также общепринятые разрешенные схемы, которые позволяют повысить концентрацию внимания на высоте. Стараемся не идти на ощупь, а используем самые последние научные исследования, быстро перенося их из лаборатории в боевые условия.
- Многие опасаются горной болезни. Как-то можно медикаментозно ее предупредить?
- Горную болезнь, конечно, можно предупредить. Но акцент не должен быть сделан на медикаментозном аспекте. Необходима постепенная предварительная акклиматизация – это оптимальный способ. Максимально эффективная акклиматизация – в естественных условиях, в естественном среднегорье. Но также может быть использована нормобарическая гипоксия, когда давление остается неизменным, а просто снижается концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе. Таким образом мы можем заранее подготовить организм к тому состоянию, с которым ему предстоит столкнуться. Снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к его снижению в артериальной крови – запускается каскад физиологических реакций, который направлен на адаптацию и увеличение доставки кислорода к работающим мышцам и головному мозгу. Организм тренирует всю эту цепочку.
- Некоторые даже на большой высоте не страдают от горной болезни…
- Всем известно, что человек, часто выезжающий в среднегорье, лучше адаптируются к высоте. У тех, кто проживает на высоте, уже произошли физиологические изменения на уровне различных органов и тканей. Это дает им большое преимущество перед теми, кто живет на равнине. Если говорить о районе Боливии, то у местных, которые исконно здесь живут, произошла адаптация – увеличилось количество гемоглобина артериальной крови и, соответственно, запас миоглобина в мышцах. Поэтому кислородная емкость крови у них больше и доставка кислорода к мышцам – выше. Можно сравнить с коренными жителями Гималаев. Там эволюция пошла немного по другому – за счет увеличения диаметра капилляров и артерий – увеличилось количество доставляемой крови к мышцам, органам и тканям. Человек, живущий на равнине также может приспосабливатьс
- Вчера боевые экипажи получили какие-то датчики. Для чего они нужны?
- Нам необходимо постоянно следить за состоянием спортсменов. Это важно делать не только на высоте, но и на уровне моря. Ралли-рейд – это очень серьезное испытание для организма, испытание на прочность. Важно поддерживать максимальный уровень работоспособност
- Промелькнула фраза «разрешенные схемы». На «Дакаре» же нет допинг-контроля. Разве здесь могут быть запрещенные схемы?
- «Дакар», как и многие автомобильные соревнования, проходит под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА), которая в свою очередь подлежит контролю со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Поэтому ФИА должна гарантировать чистоту спортсменов, принимающих участие в соревнованиях под ее эгидой: этапы кубков мира, чемпионаты мира. ВАДА имеет право проводить контроль. Здесь все максимально направлено на чистый и честный спорт. Тем более, что автоспорт - это не тот вид спорта, где какие-то запрещенные субстанции могут играть решающую роль. Здесь на первый план выходят другие факторы – в первую очередь технические, и только потом – физическое состояние, которое, конечно, тоже важно.
- Перед «Дакаром» российскую мотоциклистку поймали на допинге. С КАМАЗом таких история быть на может?
- Это к вопросу о важности контроля используемых препаратов. Часто бывает, что спортсмены просто не задумываются, – принимают препараты, которые могут содержать запрещенные субстанции, но абсолютно не будут влиять на результат: «Предуктал», некоторые капли от насморка. Сейчас даже «Терафлю» могут внести в список запрещенных на 2018 год из-за субстанции, которая входит в его состав. Она поставлена на мониторинг и уже в 2017 году спортсменам рекомендуется не принимать препараты с ее содержанием. Ребята просто могут быть невнимательны и это приведет к неприятным недоразумениям и ненужным отстранениям. У всех спртсменов есть списки препаратов, которые можно найти в обычной аптеке, но нельзя принимать. Даже так все лекарства они со мной согласовывают – я за них спокойна. Если вдруг нагрянет допинг-контроль, они все будут чистыми.