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Дневник «Дакара». День 3. «КАМАЗ-мастер» на высоте

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дневник «Дакара». День 3. «КАМАЗ-мастер» на высоте
Источник: «КАМАЗ-Мастер»

Гонщик российской команды выиграл третий этап ралли-рейда, проходивший по бездорожью и на высоте до 4200 метров.

Один из главных вызовов нынешнего «Дакара» - высота. Чуть ли не половина всей гонки пройдет в условиях средне- и высокогорья. Даже группа сопровождения должны быть готова к жизни на высоте за 3000 метров над уровнем моря, не говоря уже о боевых экипажах команды «КАМАЗ-мастер», которым предстоит подниматься чуть ли не до высоты 4500 метров.

В отличие от пилотов, у меня не было возможности пройти специальную подготовку. Чтобы хоть как-то пережить горную болезнь, я решил поискать простого решения сложной проблемы в интернете. Начитавшись всевозможных советов, где-то за две недели до гонки я начал принимать препарат для укрепления сердца и глицин (для мозга). С собой в ралли-рейд всемирная паутина посоветовала взять «Диабазол» и «Гипоксен» для облегчения гипоксии; растворимый «Цитрамон» для снятия головной боли; АЦЦ – на случай начала отека легких; а также препарат «Фенотропил», созданный для космонавтов – для укрепления коры головного мозга.

«Это все не совсем так…» - снисходительно прокомментировала мою «аптечку» врач команды «КАМАЗ-мастер», кандидат медицинских наук, ведущий сотрудник инновационного центра Олимпийского комитета России Ирина Зеленкова. Оказалось, одними таблетками делу не поможешь.

«Горную болезнь, конечно, можно предупредить. Но акцент не должен быть сделан на медикаментозном аспекте. Необходима постепенная предварительная акклиматизация – это оптимальный способ. Максимально эффективная акклиматизация – в естественных условиях, в естественном среднегорье. Но также может быть использована нормобарическая гипоксия, когда давление остается неизменным, а просто снижается концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе», - объясняет доктор Ира.

Организм можно заранее подготовить к тому состоянию, с которым ему предстоит столкнуться. Снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к его снижению в артериальной крови – запускается каскад физиологических реакций, который направлен на адаптацию и увеличение доставки кислорода к работающим мышцам и головному мозгу. Организм как бы тренирует всю эту цепочку.

Ирина рассказала, что у людей, постоянно проживающих в условиях высокогорья, уже произошли физиологические изменения на уровне различных органов и тканей. Это дает им большое преимущество перед теми, кто живет на равнине. Поэтому сборную Боливии по футболу так сложно победить на их поле – самом высоком на планете.

«Если говорить о районе Боливии, то у местных произошла адаптация – увеличилось количество гемоглобина артериальной крови и запас миоглобина в мышцах. Поэтому кислородная емкость крови у них больше и доставка кислорода к мышцам – выше. Можно сравнить с коренными жителями Гималаев. Там эволюция пошла немного по другому – за счет увеличения диаметра капилляров и артерий – увеличилось количество доставляемой крови к мышцам, органам и тканям», - поведала доктор «КАМАЗ-мастер».

Человек, живущий на равнине также может приспосабливаться к горным условиям, Но этот процесс происходит не сразу. Адаптационные компенсаторные изменения начинают происходить с первых же часов: повышается частота сердечных сокращений, частота дыхания. Это все направлено на то, чтобы максимально увеличить доставку крови к жизненно важным органам.

«КАМАЗ-мастер» проходил гипоксические тренировки под пристальным вниманием специалистов Инновационного центра ОКР. Наверняка это тоже сыграло большую роль в том результате, который на 3 этапе показал Эдуард Николаев – первая победа в 2017 году.

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