Дневник «Дакара». День 3. «КАМАЗ-мастер» на высоте
Гонщик российской команды выиграл третий этап ралли-рейда, проходивший по бездорожью и на высоте до 4200 метров.
Один из главных вызовов нынешнего «Дакара» - высота. Чуть ли не половина всей гонки пройдет в условиях средне- и высокогорья. Даже группа сопровождения должны быть готова к жизни на высоте за 3000 метров над уровнем моря, не говоря уже о боевых экипажах команды «КАМАЗ-мастер», которым предстоит подниматься чуть ли не до высоты 4500 метров.
В отличие от пилотов, у меня не было возможности пройти специальную подготовку. Чтобы хоть как-то пережить горную болезнь, я решил поискать простого решения сложной проблемы в интернете. Начитавшись всевозможных советов, где-то за две недели до гонки я начал принимать препарат для укрепления сердца и глицин (для мозга). С собой в ралли-рейд всемирная паутина посоветовала взять «Диабазол» и «Гипоксен» для облегчения гипоксии; растворимый «Цитрамон» для снятия головной боли; АЦЦ – на случай начала отека легких; а также препарат «Фенотропил», созданный для космонавтов – для укрепления коры головного мозга.
«Это все не совсем так…» - снисходительно прокомментировал
«Горную болезнь, конечно, можно предупредить. Но акцент не должен быть сделан на медикаментозном аспекте. Необходима постепенная предварительная акклиматизация – это оптимальный способ. Максимально эффективная акклиматизация – в естественных условиях, в естественном среднегорье. Но также может быть использована нормобарическая гипоксия, когда давление остается неизменным, а просто снижается концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе», - объясняет доктор Ира.
Организм можно заранее подготовить к тому состоянию, с которым ему предстоит столкнуться. Снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к его снижению в артериальной крови – запускается каскад физиологических реакций, который направлен на адаптацию и увеличение доставки кислорода к работающим мышцам и головному мозгу. Организм как бы тренирует всю эту цепочку.
Ирина рассказала, что у людей, постоянно проживающих в условиях высокогорья, уже произошли физиологические изменения на уровне различных органов и тканей. Это дает им большое преимущество перед теми, кто живет на равнине. Поэтому сборную Боливии по футболу так сложно победить на их поле – самом высоком на планете.
«Если говорить о районе Боливии, то у местных произошла адаптация – увеличилось количество гемоглобина артериальной крови и запас миоглобина в мышцах. Поэтому кислородная емкость крови у них больше и доставка кислорода к мышцам – выше. Можно сравнить с коренными жителями Гималаев. Там эволюция пошла немного по другому – за счет увеличения диаметра капилляров и артерий – увеличилось количество доставляемой крови к мышцам, органам и тканям», - поведала доктор «КАМАЗ-мастер».
Человек, живущий на равнине также может приспосабливатьс
«КАМАЗ-мастер» проходил гипоксические тренировки под пристальным вниманием специалистов Инновационного центра ОКР. Наверняка это тоже сыграло большую роль в том результате, который на 3 этапе показал Эдуард Николаев – первая победа в 2017 году.