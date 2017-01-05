Дневник «Дакара». День 3. «Начались наши участки»

Третий этап ралли-рейда завершился победой экипажа Эдуарда Николаева, который теперь идет вторым в генеральной классификации.

Третий этап принес команде «КАМАЗ-мастер» первую победу на «Дакаре-2017». Экипаж Эдуарда Николаева быстрее остальных преодолел два спецучастка общей протяженностью в 199 километров, разделенных длинной нейтрализацией – порядка 300 километров.

Это был первый этап с настоящим бездорожьем, которое так любят российские грузовики. Здесь же, между аргентинскими регионами Тукуман и Жужуй, гонка впервые въехала в высокогорные участки – 4200 метров.

- На самом деле, мы же марафонцы – мы в большом неведении, как едем, какими едем. Сейчас уже, на финише, понимаем – да, сегодня выиграли. Думаю, начались наши спецучастки – сложные, марафонские, жара, фэш-фэш, ямы, канавы. Видно – соперники немного сдают в таких условиях. Многие сегодня поломались: и Де Рой стоял, и Ван ден Бринк на новой машине остановился на втором спецучастке. Чувствовалось, что да, мы сегодня должны! Главное, что не подвели автомобили. Но и мы их не подвели. Сегодня и темп был хороший. Если вчера очень сильно мешали джипы, не пропускали, то сегодня было место, где их можно было обогнать – не просто дорога, а целое поле. Но было и опасно: рвы, пересечения очень глубоких русел. Там даже грузовики соскакивали – не знаю, как ехали джипы. Первая часть была очень непростой, - сразу после финиша рассказал Эдуард Николаев.

- Вторая часть получилась очень интересной в плане скорости – поднялся скоростной барьер. Была извилистая, быстрая трасса с небольшим количеством кочек. И, конечно, - высота, где мы проверили и себя, и нашу технику. Увидели, что и машины получше на высоте себя ведут; и мы тоже физически себя отлично чувствуем. Понимаем, ощущаем, что высота присутствует, но она не дает такой реакции, какую давала раньше, отметил победитель.

- Между двумя спецучастками была длинная нейтрализация. Как это сказывается на гонке?

- На самом деле это марафон и мы готовы к таким длинным лиазонам. Длинная нейтрализация… Для меня впервые такое – до этого не ездил, чтобы через 300 километров вновь приходилось стартовать. Но нас заранее об этом предупредили – мы были готовы. Немножко запаслись сухпаями, чтобы перекусить перед вторым участком, набраться сил. Непросто, конечно, морит, жара. Повезло, что при въезде в горы начало холодать – самочувствие улучшилось. Экипаж себя отлично чувствовал. Хочется, конечно, чтобы километраж лиазонов и нейтрализаций был поменьше. Но это гонка – организаторы рулят процессом, а мы только выполняем.

- Не удивило, что джипы и мотоциклы пустили наперегонки, а грузовики оставили не у дел?

- Думаю, это связано с тем, что на пути было очень много узких мест, где грузовик просто не пройдет. Организаторы тоже не хотят рисковать потерять там часть грузовиков. Вчера был отрезок, где джипы и багги уходили чуть правее. Они оттуда выезжали грязными. После гонки пилоты сказали, если бы туда поехал грузовик, – он бы там застрял. Просто так организаторы никогда не будут грузовиков гладить по головке, мол, им и этого хватит. Нет. Думаю, это было связано именно с трассой – она не позволяет грузовикам проехать узкие места. В горах где-то просто невозможно было проехать.

На финише экипаж Николаева привез ближайшему преследователю, чеху Мартину Коломы, 48 секунд. Дмитрий Сотников приехал восьмым с 12-минутным отставанием от победителя, Антон Шибалов – 13-й с отставанием чуть более 17-ти минут. Айрат Мардеев приехал к финишу с 15-м временем и почти 22-мя минутами отставания.

В общем зачете в лидеры вышел Коломы. Эдуард Николаев отстает от чеха на «Татре» всего на 33 секунды. Третьим идет аргентинец Виллагра на «Ивеко» - 4 минуты и 40 секунд отставания. Сотников – 6-й (+11:45), Шибалов – 12-й (+21:49), Мардеев – 15-й (+35:35).

Теперь гонка переезжает в Боливию. Виртуальную границу команды уже пересекли, проставив в паспорта штампы о выезде из Аргентины и въезде в Боливию. Завтра пересекут и реальную границу – начинается пора высокогорья. Следующий бивуак будет разбит на высоте выше 2700 метров над уровнем моря.