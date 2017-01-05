Проверим гендерное воспитание шведов

Сегодня в 23.30 сборная России начнет утешительный финал, в котором поспорит за бронзу со шведами.

- Шведы в силу их гендерного воспитания могут выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно, - как-то сказал бывший главный тренер сборных (юнирской, молодежной и первой) Владимир Плющев.

- Пускай хоть все время побеждают в группе, но в плей-офф им канадцы не по зубам, - язвили эксперты после поражения «Тре Крунур» в полуфинале от родоначальников хоккея.

А наставник нашей молодежки Валерий Брагин после поражения в финале МЧМ-2012 от шведов (0:1 ОТ) заявил:

- Только мы были в силах победить канадцев.

Напомню, в полуфинале того турнира, состоявшегося в Калгари, наши выиграли у хозяев 6:5, а капитан сборной России Евгений Кузнецов оформил хет-трик.

Брагин в статусе тренера молодежки впервые сыграет в матче за третье место. До этого он пять раз добирался до финала, в том числе и в Гран-Форксе-2005 , где входил в штаб Сергея Герсонского.

Шведам сборные Брагина противостояли по-разному. Кроме финала в Калгари-2012 вспоминается матч с «Тре Крунур» в группе, в котором мы не удержали перевес 3:0 и уступили в овертайме. Да и в главной игре почти все время отплевывались-от брасывались. Правда, забей в конце третьего периода Никита Гусев с волшебной передачи Кузнецова, все негативные детали наверняка стерлись бы из памяти, остался бы результат.

Но последнее свидание – в полуфинале Торонто-2015 – вспоминается с превеликим удовольствием: наши победили красиво и убедительно 4:1, дубль сделал Александр Шаров, да в бросковой активности россияне превзошли шведов.

Бросим на весы предматчевые расклады. Наши на четыре часа дольше отдыхали, но удлинили полуфинал овертаймом и серией буллитов. Правда, по мнению эксперта Сергея Гимаева, окопная тактика не должна отобрать у подопечных Брагина слишком много сил. С другой стороны, тренер пожаловался на усталость лидеров Кирилла Капризова и Михаила Воробьева, которые «наелись», потому что почти весь полуфинал пришлось играть в 11 нападающих.

Наконец, остаются тревожные вопросы по вратарю. Остались ли у Ильи Самсонова после неудачи в полуфинале силы и эмоции на утешительный финал? Не пребывает ли основной голкипер в подавленном настроении? Или наоборот бьет копытом, жаждет реванша, рвется в бой.

Кстати, Михаил Варнаков, сменщик Брагина, в матче за третье место с канадцами в Уфе-2013 герою сборной и турнира Андрею Василевскому предпочел его тезку Макарова, ныне выступающему в «Куньлуне». И не прогадал – наши победили 6:5 в овертайме благодаря голу-слалому Валерия Ничушкина.

Только наивный может ждать, что Брагин откажется от окопной тактики, которая довела до полуфинала. Но как при этом лишить скандинавов шайбы, что удалось сделать канадцам. А это задача не из элементарного хоккея.

А вдруг шведы, мечтавшие о золоте, после поражения от хозяев потеряли мотивацию и не смогут настроиться на утешительный финал? А наши лидеры Капризов и Полунин, вице-чемпионы мира-2015, посчитают матч за бронзу шагом назад после прошлогоднего фееричного финала в Хельсинки? Вопросы, на которые получим ответы сегодня за полночь.