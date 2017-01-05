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«Они предложили мне политубежище...». Экс-тренер «Спартака» о работе в Исландии

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Варламов
Иван ВарламовИсточник: «Советский спорт»

Игра сборной Исландии на Евро-2016 и все, что с ней связано (10 процентов страны на трибунах, среди них – новоизбранный президент) – одно из главных впечатлений ушедшего года. Бывший игрок и тренер «Спартака» Иван Варламов тренировал исландский «Велсингур» в начале 1990-х. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он вспоминает, как его принимали и как изменилось к нему отношение после событий в Вильнюсе 25-летней давности.

АНГЛИЙСКИЕ РЫБАКИ И «СПАРТАК»

- Иван Алексеевич, вы в «Спартаке» долгое время работали, в юношеской сборной СССР. Откуда на горизонте появилась Исландия?
- Я же с Константином Ивановичем Бесковым много работал, потом в Орджоникидзе со «Спартаком». Дома почти не бывал. Вот и решил уехать в Исландию.

- Неожиданно.
- Да просто захотелось увидеть, как в Европе люди живут, самому с женой на жизнь там посмотреть. Повариться в ней. В Совинтерспорте, который занимался контрактами советских спортсменов и тренеров за рубежом, мне сказали, что есть приличное место – Исландия. Стал собирать информацию. И когда приехали, убедился, как красиво они живут.

- Красиво – это как?
- Да взять хоть жилье. 140 квадратных метров – жилая площадь. Вот это простор! Нам тоже такие апартаменты выделили.

- А зарплата?
- 510 инвалютных рублей в месяц. И потом ведь, когда уезжали в 1989-м, тут полки пустые были, а там… Пришли вечером в супермаркет – все так красиво подсвечено, полно всего. Непривычно это было.

- Помощника из Союза не взяли?
- Нет, конечно. Трудно поначалу пришлось. Хотя я перед тем, как лететь туда, пошел в Москве на курсы английского. Но не особенно мне это помогло. Там еще Юрий Седов работал в то время (возглавлял «Викингур» – Прим. ред.). По трапу самолета спускаемся, говорю ему: «Юр, помоги, а то у меня с язычком слабовато». Когда вышел на первую тренировку, растерялся, забыл даже «добрый вечер» сказать. Передо мной 30 человек стоят, ждут, что произнесу… Я тогда еще в хорошем состоянии был – если не понимали меня, мог сам показать, что делать. Президент клуба, правда, месяца через два меня вызывает и говорит: «Иван, мы очень довольны твоей работой, но если через два месяца не будешь свободно говорить по-английски, я тебя выгоню».

- И что, выучили?
- Пришел домой, сопли распустил. Но потом придумал – подключил английские и американские каналы. В общем, шесть месяцев почти не спал, смотрел и слушал. Сам мог уже программы на ТВ вести!

- Но надо же общаться.
- Еще была молодежная команда. Ребята оттуда мне говорят: «Иван, приходи к нам на тренировки, когда хочешь. У тебя с английским не очень хорошо, но самое главное, похоже, ты боишься говорить». Я думаю: «Ни фига себе! Пацаны молодые, а так открыто все говорят». Они добавили: «Ты говори с нами, как можешь. А мы поправим, если что». И вот это уже было лучше, чем просмотр английского канала.

- Еще бы!
- Кстати, об общении. В Исландию англичане часто приезжали на рыбалку – покупали лицензию за 1200 долларов. Так я ехал к ним. Расспрашивал, откуда они, что да как. Рассказывал про «Спартак», они отвечали, что про «Спартак», конечно, знают. Как-то спросил, почему они в Исландию рыбу ловить едут. Отвечают: «Да ты не понимаешь ничего – вот здесь, да у вас в Сибири дикие места – что может быть лучше?!».

Болельщики сборной Исландии на Евро-2016
Болельщики сборной Исландии на Евро-2016Источник: «Советский спорт»

КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ И ИГРОК С ПУЗОМ

- Что за клуб был «Велсингур»?
- Несколько рыбных промыслов клуб спонсировали. Компании, которые ловом и переработкой рыбы занимались. Финансирование было скромным, но все выплачивалось в срок, а потом запретили бой китов. И финансирование резко сократилось.

- И вы уехали?
- Еще год отработал. Поделили шестое-седьмое место, но, смотрю, они о переходе в низшую лигу задумались. Все стало понятно. Хотя в первый-то год моей работы четвертыми стали.

- Как тренировались исландцы?
- Представь: мяч опускается в какую-то точку и два игрока к нему бегут. Думаю, ну сейчас они убьют друг друга. Действительно – схлестнутся так, что оба в разные стороны разлетаются. А – ничего! Встали и дальше побежали. У них это до сих пор осталось – когда вы видели, чтобы исландцы симулировали или показывали, что им больно? Но тогда это все равно был полупрофессиональный футбол.

- То есть после работы на рыбзаводе игроки шли к вам на тренировку?
- Некоторые – да. Ведущих футболистов устраивали, например, в Нацбанк. Он до 14 часов работал. А к 18 – уже на тренировку. Те же, кто не работал в банке… Им сложнее приходилось, короче. Хотя были и такие – один парень женился и стал собираться в свадебное путешествие в Мексику. А у нас чемпионат в разгаре. Я недоумеваю, как это так? И ничего – уехал чуть ли не на месяц. Вернулся с пузом и говорит: «Тренер, ты чего меня не ставишь?».

- Вы-то сами на промысел не выходили?
- Да какое там… Как-то один знакомый исландец позвал в гости. Пришел я к нему, смотрю, как рыба красиво упакована, он мне пару упаковок дает. Я и спрашиваю: «Слушай, Рони, а почему вы нам посылаете что-то в коробочках маленьких, а не эту, красивую?». Он мне только и ответил: «Ну, вы же хотите за малые деньги получить – вот и получаете. А это – в Канаду».

Иван ВАРЛАМОВ

Родился 23 октября 1937 года в Краснодарском крае.

Карьера игрока: «Торпедо» Ар (1960–1962), «Спартак» Крд/»Кубань» (1962–1963), «Спартак» М (1964–1965, 1966–1967), «Политодтел» (1966, 1968), «Автомобилист» (1969–1972).

Карьера тренера: юношеская сборная СССР (тренер, 1973–1975, 1985–1988), «Спартак» М (тренер, 1977–1983), «Спартак» Од (1984), «Велсингур» (1989–1991), МФК «Саргон» (1992–1993), МФК «Строитель» (тренер-консультант, 1994–1996), МФК ТТГ (1996–1999).

Достижения: обладатель Кубка СССР (1965).   

ОТКРЫТКИ ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ И ПОЕЗДКА В БАГАЖНИКЕ

- Сколько зрителей на матчи вашей команды собиралось?
- Тысячи две приходило, как правило.

- Судя по рассказам и новостям, у футболистов и тренеров в Исландии довольно демократичные отношения. Вот вы вместе с игроками могли сходить пива выпить?
- Если только какие-то клубные мероприятия были. А так они сами собирались. У меня машина была шестиместная – так я как-то чуть ли не всю команду из бара по домам развез. 10 человек влезло, кто-то в багажнике разместился...

- Могли подумать тогда, что исландцы будут на чемпионате Европы англичан обыгрывать? 
- Нет, конечно. Но видно, что они играют сейчас на том, чем сильны всегда были. Наверняка им тренер говорил, что в технику и тактику нечего «вползать». Надо на дисциплине и порядке свое брать. И за счет этого они и выскочили.

- Вас сейчас в Исландии вспоминают?
- Сейчас – нет. Лет пять после моего отъезда болельщики, с которыми подружился там, присылали открытки.

- Как уезжали оттуда?
- Контракт к концу подходил, да и про переход в низшую лигу они подумывали, как я уже говорил. И потом почувствовал, что отношение к русским изменилось, когда там по телевидению показали события в Вильнюсе (столкновения частей советской армии с повстанцами, боровшимися за независимость Литвы 25 лет назад, в январе 1991-го – Прим. ред.). Тогда же литовцы обратились к мировому сообществу за помощью…

- Это тоже повлияло?
- Конечно. Прихожу в бильярдную, а там все наши, кто тренировал местные команды по гандболу, баскетболу. Говорят мне: «Когда едешь?». А я пока и ответить ничего не могу. Прихожу к президенту клуба, на поле жалуюсь. Мол, надо газон менять, хотя бы самые проблемные куски вырезать и заменить, а то на чем играем-то…

- И что президент?
- Говорит мне: «Я тебя не понимаю, говори по-исландски». Отвечаю, что у меня вообще-то в контракте написано, что язык общения – английский, на котором с ним всегда и общались. Так он просто взял и вытолкал из кабинета.

- На том и расстались?
- Нет, я приходил еще. Мы уже обсуждали что-то. Однажды даже речь о политическом убежище зашла. Предложили мне. Отказался, конечно.  

Иван Варламов (слева) и Валерий Дикарев (справа) против Эдуарда Стрельцова. Фото из архива семьи Волковых
Иван Варламов (слева) и Валерий Дикарев (справа) против Эдуарда Стрельцова. Фото из архива семьи Волковых

НАСТАВЛЕНИЯ ДЕДА И БЕСПОКОЙСТВО ИВАНОВА

- Вернулись, но уже не в «Спартак». Кстати, вы читали книгу Бубнова про «Спартак»? Она ведь про те времена, которые вы застали...
- А чего ты вдруг про «Спартак» спросил?

- Ну, было бы странно не спросить, учитывая, что вы с Бесковым работали в самом популярном клубе страны. Так читали?
- Только отрывки. Что сказать, у Сашки есть определенные вещи… Хотя Дед – Николай Петрович Старостин – учил не выносить сор из избы. Вот и я не хочу. Хотя Бубнов как футболист – идеальный. Как он готовился к играм, тренировкам – профессионал! Поэтому и Бесков к нему неплохо относился. Хотя ему пришлось переучивать его.

- Это как?
- Ну, в «Динамо» Сашка выбирал для себя режим, будем так говорить, тренировок, подготовки. Но когда Бесков перевел его в «Спартак», сразу сказал, что это – команда. И здесь надо тренироваться не так как хочешь ты, а как надо команде.

- Черенков, Гаврилов – какими они запомнились?
- Не хочу обсуждать то, что было за полем. А так Черенков – игрок! Гаврилов – тот в любой ситуации и после, скажем так, любой ситуации знал, как играть. Король, конечно. Вот пример: мяч только летит к Гаврилову, еще в воздухе. А Юрка уже кричит: «Жора-а!». И так выпиливал, вырезал свою передачу Ярцеву – до сантиметра! Жора ни секунды на обработку мяча времени не тратил.

- Вы сами не так много играли за «Спартак», но выходили против Стрельцова, например…
- О, эти двое – имею в виду Стрельцова и Вальку Иванова – были что-то! Иванов так беспокоился, чтобы мяч аккуратно до Стрельца был доставлен! Палыч (Никита Симонян, в то время главный тренер «Спартака» – Прим. ред.) ставил меня против Стрельцова. Он мощный, под 90 кило, а я дохлый – килограмма 72. И поди попробуй останови…

- Про нынешний «Спартак» что скажете?
- Начиная с Валерки Карпина до последнего времени главной проблемой была оборона – и никто ее решить не мог. Все стандарты – почти гол. Ну, надо же было эту проблему решать. Вот только сейчас что-то получаться стало. Но не скажу, что «Спартак» в защите и вообще стал играть лучше. Получше – вот правильное слово. 

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