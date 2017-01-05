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Не победил, так хоть селфи сделал. Как правильно проигрывать Джоковичу (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во втором круге престижного турнира ATР в Дохе Орасио Себальос без шансов уступил Новаку Джоковичу, но после поражения не растерялся. 

Для Себальоса, 71-го номера мирового рейтинга, жеребьевка турнира получилась неприятной: с Джоковичем он мог встретиться уже во втором круге. Для этого нужно было обыграть немца Флориана Майера, который стоит на 20 строчек выше.

Не без труда (6:7, 6:4, 7:6), но аргентинцу удалось выйти во второй круг, где его уже и ждал сербский теннисист. 

Борьбы на корте не получилось. Джокович спокойно победил со счетом 6:3, 6:4 чуть более, чем за час игры. 

Но Себальос, кажется, не расстроился, а после матча подошел к сопернику сделать селфи.

Позднее аргентинец выложил снимок в свой твиттер и написал, что по его мнению, это «фото дня».

Себальос вылетел, но показал, что и проигрывать надо уметь правильно. А Новак в следующем круге сыграет с менее улыбчивым Радеком Штепанеком, от которого селфи уж точно ждать не придется.

Матч

Себальос Г. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия) - 3:6, 4:6

Место и дата

04 января 17:00, , Онлайн-трансляция

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