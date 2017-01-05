Не победил, так хоть селфи сделал. Как правильно проигрывать Джоковичу (видео)
Во втором круге престижного турнира ATР в Дохе Орасио Себальос без шансов уступил Новаку Джоковичу, но после поражения не растерялся.
Для Себальоса, 71-го номера мирового рейтинга, жеребьевка турнира получилась неприятной: с Джоковичем он мог встретиться уже во втором круге. Для этого нужно было обыграть немца Флориана Майера, который стоит на 20 строчек выше.
Не без труда (6:7, 6:4, 7:6), но аргентинцу удалось выйти во второй круг, где его уже и ждал сербский теннисист.
Борьбы на корте не получилось. Джокович спокойно победил со счетом 6:3, 6:4 чуть более, чем за час игры.
Но Себальос, кажется, не расстроился, а после матча подошел к сопернику сделать селфи.
Cuando jugas contra Djokovic lo importante es pedirle una selfie más allá del resultado. Subila, @HoracioZeballos. pic.twitter.com/XH9L5iXcKr— Marcos Zugasti (@marcos_z) 4 января 2017 г.
Позднее аргентинец выложил снимок в свой твиттер и написал, что по его мнению, это «фото дня».
Eehhh sorryy. Creo que tengo la mejor selfie del dia jejeje. Que groso Nole.un genio!! Y yo figuretiiii.. Me encanto!! pic.twitter.com/lMXDqKdcyl— horacio zeballos (@HoracioZeballos) 4 января 2017 г.
Себальос вылетел, но показал, что и проигрывать надо уметь правильно. А Новак в следующем круге сыграет с менее улыбчивым Радеком Штепанеком, от которого селфи уж точно ждать не придется.
Матч
Себальос Г. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия) - 3:6, 4:6
Место и дата
04 января 17:00, , Онлайн-трансляция