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«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМ

Давайте без эмоций разберемся, что же произошло в этой серии буллитов в полуфинале США – Россия (4:3 бул.).

Итак, 20 мая прошлого года на конгрессе ИИХФ были приняты новые правила, которые в частности меняют формат овертаймов. До этого сезона в плей-офф били по три буллита, теперь решили по пять.

Кто об этом знал?

Главный тренер сборной России Валерий Брагин говорит, что вся команда знала. По крайней мере, всем об этом рассказывали. То есть к ФХР и штабу национальной команды не может быть претензий.

Но часть игроков этого не услышала. Вот что написал в твиттере известный защитник, а потом и тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук:

«О таких правилах все оглашается на установке перед матчем. Слушать (хоккеистам) надо, а не смс строчить!»

Ведь кто-то из игроков после серии из трех буллитов, когда Россия вела в счете, выскочил на лед – как Михаил Сидоров – и начал поздравлять нашего вратаря Илью Самсонова. А на лавке команды началось ликование.

Вот недовольное лицо Валерия Брагина в этот момент.


Кстати, журналисты тоже оказались не готовы к этой ситуации. Разные правила и инструкции до матча читают только самые дотошные. К тому же в Монреаль поехали единицы, а остальные в ночи смотрели репортаж по «Матч ТВ».

Там тоже о серии из пяти буллитов даже не подозревали. Вот смотрите, картинка в левом верхнем углу экрана. Раз, два, три буллита. Даже графически не перестроились!


А что говорили комментаторы?

После трех буллитов: «И сборная России сейчас!.... А что такое?»

Полнейшее недоумение.

«Мы думали – три, и наши тоже думали – три».

«Полкоманды выскочило на лед».

«Такое впечатление, что наши тоже думали, что только по три бросают».

И я их прекрасно понимаю. Ну, не уследили за этим правилом. Бывает. Но разобрались по ходу дела.

Но это – комментаторы. Чего в эфире только не бывает в такой горячке. К ним нет вопросов. Но организаторы молодежного чемпионата мира куда смотрели!

На официальном сайте МЧМ-2017 о правиле пяти буллитов ничего написано не было. Вот скрин.


«Three different shooters from each team will take alternate shots…»

Но уже потом, задним числом после скандала, правила на официальном сайте были подкорректированы:

«Three different shooters from each team – five in playoff and medal games – will take alternate shots…»


Вот почему поплыли комментаторы и журналисты. Мы все эти майские изменения в правилах не держим в голове. Мы смотрим в регламент. А там ничего написано не было. Поэтому возник хаос.

Но главный момент, на который важно обратить внимание. Вот специальное заявление ФХР: «В соответствии со спортивным регламентом ИИХФ в плей-офф чемпионатов мира, за исключением медальных матчей, овертайм играется 10 минут до первой заброшенной шайбы. В случае отсутствия голов - команды проводят серию буллитов.

Глава 23 Спортивного регламента ИИХФ «Процедура послематчевых штрафных бросков» гласит:

«Процедура буллитной серии включает троих исполнителей от каждой команды в матчах предварительного раунда или пятерых исполнителей в матчах плей-офф, матча за бронзовые или золотые награды».

Описание процедуры проведения буллитной серии находится в открытом доступе, в частности, на официальном сайте Международной федерации хоккея. Безусловно, тренерский штаб и игроки молодежной сборной России уведомлены о действующем регламенте.

В отличие от представителей некоторых российских СМИ, которые ввели в заблуждение болельщиков. У организаторов матча также возникла путаница, в связи с чем после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча и была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому команда сравняла счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у сборной России оставалась одна попытка в запасе.

На сегодняшнем директорате турнира российская сторона укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции ИИХФ».

Вы поняли, что произошло?

Организаторы открыли калитку со льда. А потом прозвучала сирена. Этого было достаточно для того, чтобы наш вратарь Илья Самсонов выключился, потерял концентрацию.

Это ведь очень важно в спорте. Представьте, что бегун пробежал стометровку, выложился – а ему на финише говорят: «Пробеги еще 40 метров, мы тут правила изменили, нужно 140». Или тяжелоатлет поднял штангу в 200 кг, бросил ее на помост, а ему говорят: «Подними обратно, пожалуйста, мы правила изменили, нужно штангу пять секунд держать, а не три».

После этого момента Самсонов больше не отразил ни одного броска. Сборная России проиграла буллитную серию.

А неразбериха среди судей? Они тоже правила не учили?

Сразу вспоминается история после финала взрослого ЧМ-2015. Вы можете говорить, что сборная России сама виновата, что ушла до исполнения канадского гимна. Но организаторы тогда тоже открыли калитку. А наши хоккеисты пошли туда по инерции. За что потом сборная России была оштрафована – и если не ошибаюсь, правила церемонии ИИХФ были изменены после скандала.

Вот почему есть мнение, что сборную России снова подставили. Неумышленно, наверное, но спровоцировали на еще одну неприятную историю.

Да, российская сторона будет задавать вопросы на директорате турнира. Там вообще к регламенту относятся педантично. Например, отклонили ведь просьбу сборной России объявить минуту молчания по стадиону в память разбившегося Ту-154 в Сочи. «Регламентом не положено».

Матч сыгран, счет на табло. Призвать организаторов быть более педантичными? Ну да, ну да…

Ничего теперь не изменишь.

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