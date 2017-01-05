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«Бей, барабан!» Как Роджер Федерер развлекает болельщиков (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Бей, барабан!» Как Роджер Федерер развлекает болельщиков (видео)
Источник: ATP

Великий швейцарский теннисист вернулся на корт и зажигает по полной. 

Свой последний матч на турнире серии АТР Роджер Федерер провел в июле 2016 года. Тогда в полуфинале Уимблдона он уступил Милошу Раоничу. 

После этого швейцарец взял паузу и не выступал вплоть до 2017 года. Вернулся Федерер на Кубке Хопмана: в первом раунде он сначала обыграл Дэниеля Эванса (6:3, 6:4), а потом в паре с Белиндой Бенчич оказался сильнее дуэта Эванс/Хитер Уотсон (4:0, 4:1).

Против немцев уже было сложнее: свою одиночку Федерер проиграл восходящей звезде мирового тенниса Александру Звереву (6:7, 7:6, 6:7).

Партнерша Федерера Бенчич у Андреа Петкович выиграла, а в одной из пауз этой встречи зажег и Роджер, на которого режиссеры трансляции навели традиционную для спортивных событий камеру, что позволило швейцарцу на мгновение почувствовать себя Ринго Старром. 

Федерер не подкачал и исполнил неплохое соло. У Зверева явно получилось хуже.

Кстати, в парной встрече у Роджера получилось взять реванш, их дуэт с Бенчич обыграл немцев со счетом 4:1, 4:2.

В последнем матче группового этапа швейцарцы сыграют с французами: Федерер встретится со своим старым знакомым Ришаром Гаске.

А настоящий теннис для Федерера и его фанатов начнется 16 января вместе со стартом открытого чемпионата Австралии, к которому швейцарец готовился последние полгода.

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