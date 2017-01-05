«Все были счастливы до самого последнего момента. Смерть наступила мгновенно…»

Подробности катастрофы самолета с командой «Шапекоэнсе» от одного из шести выживших.

28 ноября 2016 года лайнер Avro RJ85, выполнявший рейс по маршруту Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Бразилия) – Медельин (Колумбия), врезался в гору в 18-ти километрах от аэропорта прибытия. На борту находились 9 членов экипажа и 68 пассажиров, среди которых была бразильская команда «Шапекоэнсе» - через два дня она должна была сыграть первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьоналя». Из 77 человек выжило всего шесть, в том числе радиокомментатор Рафаэль Хензель, рассказавший L’Equipe подробности катастрофы.



- Как самочувствие? Физическое.

- Более менее. Семь сломанных ребер благополучно срастаются. Пневмонии больше нет, легкие в порядке. Могу нормально говорить. Есть еще проблемы в ногах, но пустяки. Разве что в первое время будет не совсем удобно играть в футбол по воскресеньям (Улыбается).

- А психологическое состояние?

- Очень нервное состояние, иногда трудно сдержаться – когда, к примеру, встречаюсь с приятелями, или вспоминаю голы «Шапекоэнсе», матчи которого комментировал. Но надо все это пережить, прийти в себя.

- А шрамы на лице не беспокоят?

- Да нет! Это как боевой трофей. Когда люди будут смотреть на мое лицо, лишний раз подумают, что есть на свете чудо, что с божьей помощью все-таки шесть человек выжило в этой катастрофе.

- Помните, как вратарь Данило спас ворота в домашнем матче (0:0, против «Сан-Лоренсо», ответный матч, первый в гостях – 1:1 – прим. ред.) и по сути вывел «Шапекоэнсе» в финал? Какие сейчас чувства, когда вспоминаете тот ключевой момент?

- Это был не только триумф вратаря, но и всего города, это было исполнение мечты. Болельщики плакали, я тоже, и мой коллега во время прямого эфира – тот, кто потом погиб во время катастрофы. Невольно думаешь: а если бы пропустил? Но видно судьбой написано, что за самым счастливым моментом жизни следует самый ужасный.

- Какое было настроение у делегации в день катастрофы?

- Все мы были счастливы, что летим на этот матч. Все было пропитано этим счастьем – разговоры, взгляды. Все были счастливы до самого последнего момента… Смерть наступила мгновенно. Удар был такой силы, что никто не страдал. Правда, было какое-то беспокойство, когда вдруг потух свет в салоне, но уверен, что большинство умерло, до последнего пребывая в таком приподнятом состоянию.

- Эти ваши слова должны быть бальзамом на душу для родственников погибших…

- Да, одна вдова сказала мне, что для нее было большим облегчением узнать, что ее муж не страдал. Никто ничего не понял, ведь не было сигнала тревоги от пилота, никаких кислородных масок, никто не успел ничего подумать.

- Что происходило в салоне, когда погас свет?

- Все пристегнули ремни. Полагаю, пилоту было не до разговоров с пассажирами и экипажем, он вел переговоры с диспетчером аэропорта. После того, как погас свет, вдруг замолкли моторы. Я подумал в тот момент, что все это временно. Никто и предположить не мог, что мы вдруг врежемся в землю. Самолет планировал, тихо - спокойно, и вдруг страшный удар.

- Семь часов спустя вы очнулись…

- Да, в каком то кусте, рядом два трупа - в креслах с застегнутыми ремнями. Меня спас мой ангел-хранитель… Спас дважды – потому что я заметил свет, закричал, и спасатели, которые уже заканчивали первый осмотр этой горы, меня услышали.

- Кто виноват в этой катастрофе? Ваше мнение.

- Была череда ошибок. Во-первых, утвердили неправильный маршрут, во-вторых, были ошибки пилота… Если у них не хватило денег, чтобы заправить полные баки, почему не обратились к пассажирам! Мы бы скинулись. Вполне могли собрать 10 000 долларов, чтобы дозаправиться на промежуточном аэродроме. Как можно было рисковать жизнью людей! Нет слов! Надеюсь, виновных накажут, а семьям погибших выплатят достойную компенсацию.