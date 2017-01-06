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Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 году

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лебедев-Власов
Лебедев-ВласовИсточник: «Советский спорт»

В 2017 году любителей бокса ждет немного интересных поединков. Очередные бои должны провести Мэнни Пакьяо и Владимир Кличко. Сауль Альварес и Геннадий Головкин договариваются о «свидании» на осень. Об этом и другом в материале «Советского спорта».

Денис Лебедев – Максим Власов

Рекорд Лебедева: 29-3, 22 KO

Рекорд Власова: 37-2, 20 KO

Да, сразу после боя Дениса Лебедева с Муратом Гассиевым все поговорили о возможности реванша. Но если разобраться, зачем он нужен? Лебедев едва ли горит желанием расстаться с последним титулом, а Гассиев уже победил Дениса. Мы же убедились, что Мурат сильнее Дениса. Что и кому тут доказывать?

Лучше посмотреть на них с другими боксерами из топ-10 первого тяжелого веса. И вероятность встречи Лебедева с Максимом Власовым, нокаутировавшим Рахима Чахкиева, не кажется такой уж невозможной. А интрига? Запредельная! Денис все еще находится в хорошей форме. Он способен держать чемпионский уровень. Власов же в прошлом году стрелой ворвался в этот дивизион, поднявшись со второго среднего веса. И он показал, что у него все в порядке – со скорость, ударом, техникой.

Зрелищность гарантирована на 100 процентов. Обоим боксерам есть что доказать. И кто из них лучше? Вот бы парни решили это между собой.

Вероятность: 20%

Роман Гонсалес – Хуан Франсиско Эстрада

Рекорд Гонсалеса: 46-0, 38 KO

Рекорд Эстрады: 34-2, 24 KO

Эти боксеры встречались уже в далеком 2012 году. Бой получился зрелищным и очень близким. Судьи однозначно отдали победу Роману Гонсалесу. Вполне заслуженно, хотя счет 118-110 в пользу никарагуанца – это как путешествие Нила Армстронга на Луну, то есть бурная фантазия.

На моей карточке был счет 115-114 в пользу Гонсалеса. Выиграл он у Хуана Франсиско Эстрады даже не раунд, а одно очко. И их новый поединок хотели бы увидеть многие эксперты. Однако в нем не слишком заинтересованы промоутеры, поскольку уж слишком маленький вес представляют боксеры, и раскошеливаться на один миллион долларов – именно такое условие ставит Гонсалес – никто не хочет.

Остается верить и надеяться.

Вероятность: 0%

Геннадий Головкин – Сауль Альварес

Рекорд Головкина: 36-0, 33 KO

Рекорд Альвареса: 48-1-1, 34 KO

Наверное, самый обсуждаемый долгострой в боксе на данный момент. Поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен был состояться в прошлом году. Но страх мексиканец перед казахом настолько велик, что он предпочел расстаться с титулом WBC без борьбы.

Являясь большим «сгонщиком», Альварес заявляет, что Головкин слишком большой соперник для него. При этом мексиканец спокойно ведет переговоры с куда более габаритным Хулио Сесаром Чавесом-младшим.

Вопрос упирается не в нежелании Альвареса проиграть, а в нежелании проиграть за небольшие деньги. Если финансовый вопрос будет улажен, и мексиканец получит большую часть пирога, бой состоится. Но устроит ли это Геннадия?

Вероятность: 50%

Сергей Ковалев – Андре Уорд

Рекорд Ковалева: 30-1-1, 26 KO

Рекорд Уорда: 31-0, 15 KO

Первую встречу этих боксеров можно назвать ограблением 2016-го года. Подавляющее большинство экспертов не признало единогласный судейский вердикт в пользу американца. В случае поражения Сергея Ковалева был прописан реванш. Его ориентировочные сроки – апрель-май.

И очень странно себя в этой ситуации ведет Андре Уорд, который говорит о том, что чуть ли не готов завершить карьеру. Страх ли это? Ведь Уорд непросто в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения, ни одного поражения у него не было ни в любителях, ни по юношам. В прошлом году же появилось такое пятно.

Скорее всего, бой состоится, а Уорд просто проявляет всю сущность капиталистического мира и лишь просит больше денег.

Вероятность: 90%

Александр Поветкин – Деонтей Уайлдер

Рекорд Поветкина: 31-1, 23 KO

Рекорд Уайлдера: 37-0, 36 KO

Еще в мае прошлого года Деонтей Уайлдер должен был лежать на ринге в Москве, в то время, как Александру Поветкину должны были вручать пояс чемпиона мира по версии WBC. Но боя по-прежнему нет. Скорее всего, и не будет.

Дело ясное, что дело темное. Какой бы результат не дала вторая допинг-проба россиянина, судебные тяжбы будут длиться очень долго. Уайлдеру будут доставаться всякие «шпильки», а Александру стоит попробовать побороться за другой чемпионский пояс.

Вероятность: 0%

Мэнни Пакьяо – Теренс Кроуфорд

Рекорд Пакьяо: 59-6-2, 38 KO

Рекорд Кроуфорда: 30-0, 21 KO

Хотя о возможности провести этот бой доводилось слышать еще летом прошлого года, со временем шансы только тают. Теренс Кроуфорд так всех впечатлил в прошлом году, что промоутер Боб Арум заявил: «В первое полугодие встречи Мэнни Пакьяо с Кроуфордом не ждите».

Со стороны филиппинца вообще довелось услышать цифру в 20 миллионов за этот бой. И это учитывая, что предыдущий бой с Джесси Варгасом принес Пакьяо 8 миллионов – самый низкий гонорар за последние десять лет. И есть основания полагать, что 20 миллионов Пакьяо никто не заплатит, особенно после боя с Флойдом Мэйвезером, за который оба боксера получили тонны золота, при этом угробив репутации, как свои, так и бокса в целом.

Кроуфорд же на данный момент выглядит самым технически разносторонним и вышколенным боксером в мире. Нет ничего, что он не смог бы сделать. И встреча с ним с огромной вероятностью обернется для Пакьяо новым поражением. Оно то уж точно будет последним в карьере, а уходить из бокса филиппинцу очень не хочется.

Вероятность: 20%

Василий Ломаченко – Орландо Салидо

Рекорд Ломаченко: 7-1, 5 KO

Рекорд Салидо: 43-13-4, 30 KO

Василий Ломаченко провел во всех смыслах гениальный прошлый год, установив рекорд - став чемпионом мира в двух весах всего за 7 боев. Далее был самый грозный вызов в карьере, который превратился в доминирование года. Николас Уолтерс ничего не смог противопоставить украинцу и отказался от боя.

Орландо Салидо – это возвращение к прошлому. Они уже встречались с Ломаченко, когда тот проводил второй поединок в профессиональной карьере. Не без системных нарушений правил, Салидо победил. Сейчас же Ломаченко как никогда готов взять реванш и показать мексиканцу на его место. Но по словам Боба Арума Салидо запросил безумные деньги за бой. Ему пошли навстречу, тогда мексиканец запросил еще больше. Ситуация подвисла в воздухе.

Вероятность: 40%

Фрес Окендо – Шеннон Бриггс

Рейтинг Окендо: 37-8, 24 KO

Рейтинг Бриггса: 60-6-1, 53 KO

Ох, сколько лет мы ждали, когда Фрес Окендо и Шеннон Бриггс наконец-то выявят сильнейшего! И не в каком-то там Далеконаходищенске за пояс Михаила Горбачева, а за полноценный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA. Да-да, этот момент наступает.

Честно говоря, совершенно непонятно, какой бедлам должен царить в головах руководителей WBA, чтобы на полном серьезе санкционировать такой бой. Страшно подумать, но в случае победы Бриггса уже Владимир Кличко будет бегать за ним, приговаривая «Let’s go, champ».

Бриггсу – 45 лет, Окендо – 43 года. Оба давно не встречались на ринге с серьезными соперниками. Окендо так вообще последний раз выходил на ринг летом 2014 года, проиграв Руслану Чагаеву. По каким мыслимым и немыслимым причинам WBA решила разыграть титул между ними? Извращенное чувство юмора.

Вероятность: 90%

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