ЦСКА продал нападающего, Самариса в «Зените» не будет?

«Советский спорт» рассказывает, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

У «АНЖИ» ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Александр Григорян назначен главным тренером «Анжи». Сегодня об это объявил официальный сайт махачкалинской команды. В ближайшее время специалист приступит к работе.

Напомним, что на посту главного тренера «Анжи» Григорян сменил Павла Врбу, который накануне Нового года покинул российскую команду.

СТРАНДБЕРГ ПЕРЕШЕЛ В «БРЮГГЕ»

Нападающий Карлос Страндберг покинул ЦСКА и продолжит карьеру в бельгийском «Брюгее». Контракт с форвардом подписан до лета 2021 года.

ЗА ЦСКА 20-летний форвард провел 25 матчей, в которых забил 5 мячей.

КРИШИТО МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «МАРСЕЛЬ»?

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может стать игроком «Марселя». По информации СМИ, питерский клуб может продать защитника во Францию за 12 миллионов евро.

В декабре Кришито исполнится 31 год. За «Зенит» футболист выступает с 2011 года.

«ТЕРЕК» ОБЪЯВИЛ О ТРАНСФЕРЕ БЕРИШИ

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в «Тереке». Об этом сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

- С Беришей мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно, - написал Даудов в своем аккаунте в Инстаграм.

За «Анжи» Бериша выступал с января 2016 года.

«АНЖИ» ГОТОВ БЕСПЛАТНО ОТПУСТИТЬ 13 ФУТБОЛИСТОВ

Тем временем «Анжи» готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов, пишет «Р-Спорт». ВСреди них Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.

Напомним, в конце декабря у «Анжи» сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев.

АГЕНТ САМАРИСА ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИНТЕРЕСЕ «ЗЕНИТА»

Агент Иоаннис Эммануилидис назвал слухами информацию, что полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может стать игроком «Зенита».

- Не имею информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». У меня же не было никаких контактов с представителями клуба из Петербурга, так что данная информация - всего лишь слухи, - цитирует Эммануилидиса «Р-Спорт».