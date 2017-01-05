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«Сегодня «Лейкерс» - идеальная команда для Тимофея»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Reuters

Агент Максим Шарифьянов – о прошедшей неделе в НБА и игре «Лос-Анджелес Лейкерс» и центрового клуба Тимофея Мозгова.

- Мы с вами в последний раз общались перед Новым годом. Давайте, поговорим, что произошло с «Лейкерс и Тимофеем за это время. Вчера был очередной матч…

- Вчера «Лейкерс» провели хороший матч - обыграли «Мемфис», и Тима сыграл хорошо, - говорит Максим Шарифьянов. – Тимофей провел на площадке почти 38 минут, это для него рекорд сезона, набрал 14 очков. Но в стратегическом плане ничего не изменилось – «Лейкерс» по-прежнему занимают на Западе довольно низкое место. Однако команды в таблице расположены очень плотно. Семь команд идут очень плотно и даже непонятно, кто явный аутсайдер. И от 8-го места, выводящего в плей-офф, отделяют три-четыре победы. Мы сейчас вступаем в интересный период регулярного чемпионата. Сегодня ночью «Лейкерс» играют с «Портлендом»,

который тоже борется за выход в плей-офф.

В последней игре главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон просто снял свою вторую пятерку с игры в первой половине матча, потому что «Мемфис» полностью перехватил инициативу. Уолтон вынужден был выпустить первую пятерку. То же самое он сделал и во второй половине. Идет тренерская работа по воспитанию молодых игроков команды не только в баскетбольном смысле, но и в плане отношения к делу. Поэтому пока о результате говорить не приходится.

- Мозгов играет по-прежнему в первой пятерке?

- Да, Тима – игрок основы.  

- Именно Тимофей со своими партнерами по стартовой пятерке переломили ход игры с «Мемфисом»…

- Так и было – все игроки первой пятерки набрали от 14 и более очков, они и внесли решающий вклад в победу. Мы с вами уже говорили, что вначале сезона вторая пятерка у «Лейкерс» выглядела лучше, была ударной. Но сейчас все изменилось: основная нагрузка падает на первую пятерку, а скамейка пока не очень помогает. Но это нормально – в команде много молодежи, поэтому пока команда играет не очень стабильно.

- В декабре у «Лейкерс» была длительная серия поражений. Сейчас можно сказать, что серия прервалась?

- Не совсем так. Да, накануне Рождества обыграли «Клипперс», но затем были неудачные матчи – в частности, проиграли аутсайдеру «Далласу». С точки зрения турнирного положения, пока ничего не изменилось – команда больше проигрывает, чем выигрывает. Но при этом зона плей-офф довольно близко, и если захотеть туда попасть, то это вполне можно сделать.

- Задача выхода в плей-офф перед «Лейкерс» стоит, или на этот сезон цель – обкатать молодежь?

- Думаю, руководство клуба не лукавило, когда перед началом сезона заявило, что задачи попасть в плей-офф, нет. Задача – выступить лучше, чем в прошлом сезоне, который получился совсем неудачным. Думаю, в нынешнем сезоне цель – добиться прогресса молодых игроков и с этим прогрессом должен улучшаться результат.

- Как настроение у Тимофея?

- Все нормально – работает. Какие-то матчи получаются чуть лучше, какие-то – чуть худше. Но Тима - зависимый игрок в нападении. Из-за этого не всегда получается набирать такое количество очков, которое хотелось бы. Но в защите он выглядит очень сильно. В матче с «Мемфисом» очень здорово сыграл против Марка Газоля, пожалуй, лучшего большого в лиге.

- Тимофей входит в число топ-центровых НБА. Понятно, что контракт с «Лейкерс» подписан на несколько лет, но гипотетически – Мозгов достоин более сильного клуба?

- На сегодня для Тимы «Лейкерс» - идеальный клуб. Потому что он здесь на своем месте, у него заметная роль в команде. Пока на него делается не такая большая ставка в нападении. Но при этом его опыт, его умение защищаться очень здорово помогают «Лейкерс», в том числе дополняя тех молодых, которые есть в команде

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