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Русские в GP2 и сальто через болид. Лучшие автоспортивные ролики минувшего года

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Русские в GP2 и сальто через болид. Лучшие автоспортивные ролики минувшего года

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию подборку самых популярных автоспортивных видеороликов минувшего 2016 года.

Льюис Хэмилтон и Call of Duty

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал героем одного из самых популярных шутеров современности. Съемки для игры Call of Duty проходили в Лос-Анджелесе. Релиз игры состоялся 4 ноября, а британец из «Мерседеса» появился в шести сценах игры. «Я рос с игрой Super Mario, графика которой уже в то время была устаревшей. С ума сойти, как далеко ушли игры. Реализм просто невероятный. Мне понравилось, это был отличный опыт. Для меня огромная честь стать частью игры, поклонником которой я являюсь многие годы», - поделился впечатлениями 31-летний гонщик.


Алешин и рекорд скорости в заполярье

Российский гонщик Михаил Алешин на модифицированном болиде GP2 развил скорость в 225,98 км/ч на замерзшем озере Ловозеро в Мурманской области. Представители Книги рекордов России отметили данный заезд, как два отдельных рекорда: Самая высокая скорость в заполярье и первый гоночный заезд за 67-м градусом северной широты.


Бруно Сенна против летающего дрона

Бразильский гонщик Бруно Сенна, племянник трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны в Мексике на автодроме братьев Родригес устроил необычный гоночный заезд. На своем болиде «Формулы-Е» 33-летний гонщик посоревновался с летающим дроном. Ролик вышел в лучших традициях погони из боевиков и собрал на просторах Youtube свыше 500 тысяч просмотров.


Росберг, Хюлкенберг и Верляйн за рулем фуры

Немецкие гонщики Нико Росберг, Нико Хюлкенберг и Паскаль Верляйн в Хоккенхаймринге пересели с гоночных болидов за руль непривычной для себя техники – многотонной фуры. «Я никогда прежде не управлял таким грузовиком. Все просто, за исключением заднего хода. Было довольно сложно припарковаться», - после заезда поделился впечатлениями действующий чемпион «Формулы-1».


«КАМАЗ-мастер» против раллийного «Фольксвагена»

На финском этапе Чемпионата мира по ралли российский экипаж «КАМАЗ-мастер», за рулем которого был победитель «Дакара» и «Шелкового пути» Айрат Мардеев, сразился с раллийным Volkswagen Polo R WRS. 1000-сильный грузовик и 320-сильный автомобиль. Кто победил? Ответ в ролике, который на YouTube суммарно собрал более 600 тысяч просмотров.


Маркелов спел имперский марш, а затем выбил Сироткина

Российский пилот GP2 Артем Маркелов перед стартом гонки в Сильверстоуне исполнил имперский марш, а затем в гонке выбил соотечественника Сергея Сироткина с трассы.


«Ред Булл» и множество роликов

Невероятную активность в плане видеороликов в этом году проявила австрийская команда «Ред Булл». Почти перед каждым гоночным этапом «Формулы-1» команда выпускала по одному забавному ролику, снятому в стране, где проходит гонка. Поэтому одним блоком предлагаем вам сразу несколько роликов:

На Гран-при США австрийская команда установила рекорд скорости по проведению пит-стопа – 1,92 секунды, в преддверии очередного американского этапа «быки» опубликовали ролик: «Что могут гонщики сделать за 1,92 секунды».


Но перед США австрийцы решили не ограничиваться одним роликом и отправили Риккардо на американскую ферму, где тот сел за руль трактора, мощность которого 4,5 тысячи лошадиных сил.


Пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо перед гонкой в Малайзии попробовали свои силы в игре сепак такро – очень популярный вид спорта в Восточной Азии, напоминающий волейбол, но только ногами. Руками мяч трогать запрещено.


А во время визита в Японию Риккардо и Ферстаппен-младший прокатились по Токио на автомобиле, тюнинг которого выполнен в японском стиле «Босодзоку».


Пилоты «Ред Булл» перед гонкой в Мексике решили отметить национальный праздник Южной Америки День мертвых, выйдя к журналистам с ужасающим гримом на лице.


Райкконен в роли пожарного

«Феррари» решила не отставать от австрийских конкурентов и выпустила свой ролик, в котором финн Кими Райкконен сначала прокатил на спортивной машине рабочего пожарной службы, а затем перебрался в пожарную машину и даже попытался потушить возгорание из пожарного рукава.


Даниил Квят и водительские права

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, еще будучи пилотом «Ред Булла» решил получить российские водительские права. Россиянин сдал экзамены ПДД и получил удостоверение категории «В», а ролик об этом собрал чуть больше 800 тысяч просмотров.


Обратное сальто через болид

В минувшем году «Формула-Е» активно продвигала свой продукт в массы, выпустив множество различных роликов. Чего только стоит заезд по льдам Гренландии, ролик которого собрал более трех миллионов просмотров.

Рекордсменом по просмотрам стало видео с участием британского профессионального каскадера Дэмиена Уолтерса, который сделал обратное сальто через болид, мчавшийся на него на полном ходу. Ролик выпущен в двух вариантах, первый – обычный, собравший почти 5,5 миллионов просмотров, а второй – с видом с болида, снятый на камеру 360 градусов, который посмотрели почти 1,5 миллионов раз. Вот второй ролик мы вам и предлагаем к просмотру.


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