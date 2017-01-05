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Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»

Пришло время посмотреть на полуфинал США – Россия (4:3 бул.) глазами канадского обозревателя.

Вот что написал автор The Hockey News Райан Кеннеди в своей заметке с заголовком «Наконец-то сборная США грохнула Россию, и Трой Терри стал героем».

Slay в переводе – это убивать, умерщвлять, избивать, сражать. Ну, пусть будет «грохнуть».

«Парень, выбранный «Анахаймом», реализовал все три своих попытки в серии послематчевых буллитов – и вывел американцев в финал молодежного чемпионата мира,  пишет Кеннеди.

- Подвинься, Ти-Джей Оши. Теперь у Америки – новый буллитный герой. Выбор «Анахайма» и звезда денверского университета Трой Терри реализовал все три свои попытки и выбил Россию в матче, который наверняка станет классикой МЧМ между этими соперниками. Терри, который до старта турнира был одним из самых неизвестных в сборной США, вел себя скромно после игры и уклонялся от громких сравнений со звездой НХЛ и буллитным героем Олимпиады.

«Я не знаю, можно ли меня ставить на тот же уровень, что и Оши, но это большая честь, - сказал Терри. – Пытаюсь сейчас подобрать слова. Меня все еще потряхивает».

Россия постоянно выбивала сборную США из плей-офф МЧМ. Это первая победа янки в истории.

«Да, статистика говорит о том, что здесь 7-0 в пользу России, - сказал перед игрой Джек Рослович, выбор «Виннипега» в первом раунде. – Наш план – сделать счет 7-1. Никакого эгоизма. Нужно быть единой командой».

Рослович оказался прав. Он помог сборной США своей скоростью, из-за чего у русских возникли проблемы. Кирилл Капризов, которого скорее всего признают самым ценным игроком турнира, запомнился только голом в первом периоде. Но после этого проспекта «Миннесоты» прикрыл опекун – Люк Кунин. Еще какие-то шансы у Капризова возникали, но вообще сдерживали его неплохо…

А как не заметить Клейтона Келлера («Аризона»), который играл как звезда ЦСКА в 80-х? Потрясающие финты, работа с шайбой, все это с поднятой головой.

«Мы просто не отошли от своей тактики на турнире, - сказал он. – Хорошо владеть шайбой, не отходить от системы, не удаляться. Что-то большое обычно складывается из маленьких вещей».

Это был не самый сильный состав под управлением Валерия Брагина – защита весьма слабая, за исключением новичка «Монреаля» Михаила Сергачева. То же самое можно сказать об атаке, кроме Капризова и Дениса Гурьянова, выбранного «Далласом» в первом раунде. Но русские играли умно, создавали моменты и заслужили то, что счет так долго был ничейным. Хотя не сказать, что это сейчас большое утешение.

«Все наши игроки сражались до конца, - сказал Гурьянов через переводчика. – Мы уступали в третьем периоде, но смогли сравнять счет. Ну а буллиты – это лотерея, и здесь у соперника было больше удачи».

Сочетание удачи и плана, если точнее. Илья Самсонов провел матч неровно, пропустив два легких гола. В концовке он делал невероятные сэйвы. Но Терри нашел слабость у этой Звезды Смерти (риторика из «Звездных войн», - Прим.ред.). Каждый раз он забивал проспекту «Вашингтона» между щитков.

«Первый бросок я так и хотел исполнить, - рассказал Терри. – Потому что Самсонов – крупный вратарь, и я почувствовал, что лучше всего положить ему шайбу в домик. Вторая и третья попытки – я просто импровизировал. Заметил, что он выкатывается достаточно далеко из ворот. Я решил набрать большую скорость, а потом резко притормозить. И пытался прочитать Самсонова… Думаю, я в тот момент отключился…»

То есть действовал на инстинктах.

Да в тот момент, Трой, когда ты бил буллиты, отключились многие фанаты сборной США!».

Матч

США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).

Победный буллит:

Терри - 4:3.

Место и дата

04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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