«Русские хуже Армстронга». Экс-гендиректор ВАДА призывает нанести «удар в лицо»

Бывший генеральный директор ВАДА Дэвид Хоумэн, занимавший эту должность на протяжении 13 лет — с 2003 по 2016 (в июне прошлого года Хоумэна на посту гендиректора сменил Оливер Ниггли) дал провокационное интервью новозеландскому изданию Stuff.

– Мне кажется, не все понимают истинного масштаба происходящего в России, – сказал Хоумэн. – Это настолько серьезно, что подрывает основы олимпийского движения. В результате (расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Макларена) около 600 спортсменов теперь могут попасть под санкции.

– Если хотите, можно сравнить это дело со случаем Лэнса Армстронга. Так вот: Армстронг раскаялся, а русские — нет. Они ни на дюйм не отступили от своих позиций. «Заговор Запада»... Это их постоянная позиция на международной арене.

– Без поддержки МОК в этом вопросе не обойтись. Перед Олимпийскими играми в Рио в Международном олимпийском комитете не смогли правильно оценить ситуацию, что весьма прискорбно. Сейчас же для них пришло время определиться, с кем они и действовать жестко. ВАДА тоже необходимо занять четкую позицию: позволить России вернуться в мировую спортивную семью, но только после того, как они будут соответствовать всем предъявленным требованиям. Начальной же точкой должно быть признание того, что они делали, признание своей неправоты.

– Русские собираются принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Дисквалификация будет настоящим ударом в лицо. Пока они не признают своей вины, они должны быть отстранены от участия в соревнованиях.

Напомним, что в международный федерации биатлона, бобслея и скелетона, а также лыжных видов спорта поступили списки российских спортсменов, фигурирующих в докладе Макларена. Также накануне Нового года в итальянской прессе появилась информация о том, что олимпийские чемпионки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова также фигурируют в списках комиссии Макларена. На днях президент МОК Томас Бах выразил надежду, что все российские спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, не будут допущены к участию в Олимпийских играх-2018.

Однако Бах, по крайней мере пока, придерживается изначально выбранного курса о недопустимости коллективной ответственности и полной дисквалификации российской команды. Тем не менее, даже среди членов МОК нет единой позиции по этому вопросу. Так член МОК от Норвегии Герхард Хайберг заявил, что, принимая решение о допуске сборной России в Рио, они были «наивны и в следующий раз необходимы более жесткие меры».

Решение по Пхенчхану во многом будет зависеть от изысканий двух комиссий Международного олимпийского комитета под руководством Денниса Освальда (она занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия), а также Самуэля Шмида (занимается выяснением государственного участия в допинговой системе в России). Первоначально обе комиссии должны были доложить о результатах своей работы в начале 2017 года, однако не исключено, что как и в случае с комиссией Макларена, расследование затянется.