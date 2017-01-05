Откуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового года

В Оберхофе стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону. В мужском спринте россияне остались без наград. Впервые в сезоне не попал на пьедестал и француз Мартен Фуркад, допустивший три промаха на стойке. Победил австриец Эберхард, второй – чех Шлезингр, третий – итальянец Виндиш.



Каникулы от Пихлера и призыв Шипулина

Биатлонный мир проснулся и сразу громко заговорил. По сути это произошло чуть раньше, чем стартовали гонки на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. За сутки до официального открытия соревнований размеренную череду событий взорвал бывший старший тренер нашей женской сборной Вольфганг Пихлер, который в интервью немецкому изданию предложил отправить российскую команду на олимпийские каникулы.

– Если это все правда, – сказал Пихлер, имея в виду данные доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, – значит, России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить от Игр-2018 в Пхенчхане. Конечно, в этом случае могут пострадать и невиновные спортсмены, но другие меры не изменят ситуацию. Давайте дадим россиянам время на размышление – пусть подумают и начнут новую жизнь.

Возможно, вина российских спортсменов будет доказана – давайте доживем. Но любопытно, что Пихлер призывает к решительным действиям, оглядываясь на то время, когда сам же командой и руководил. Со стороны это выглядит, мягко скажем, некорректным.

Меньше чем за сутки до первого старта антидопинговую тему в биатлонной семье продолжили сами спортсмены – лидеры команд провели собрание, чтобы обсудить горячую тему в своем кругу. От сборной России на нем присутствовал Антон Шипулин. Лидер нашей команды рассказал, что просил своих коллег не делать поспешных выводов. К нему прислушались.

Малышко оправдал доверие тренеров

Уже на следующий день стало не до разговоров – первый стартом оберховского этапа стал мужской спринт. Погода в Оберхофе по привычке не баловала – снег, порывы ветра, плохая видимость. К старту, правда, прояснилось, но продолжало поддувать.

Во многом из-за этого практически вся наша команда поплыла на стрельбе: ушедший первым Матвей Елисеев промахнулся шесть раз, Шипулин – трижды, Цветков – два раза, Бабикова, увы, подвел последний выстрел.

У Шипулина и Цветкова получилась своеобразная гонка преследования друг друга. Стартовав на 17-18-м местах, они все 10 км прошли рядом, попеременно выходя вперед. Воссоединились они после первой стрельбы: Шипулин «подождал» Цветкова на штрафном круге, а уже на втором рубеже оба стреляли синхронно и промахивались тоже вместе – по два раза.

Удивительно, но чуть позже на стойке три промаха сделал и Мартен Фуркад – это лишало его наград. Впервые в нынешнем сезоне француз не попал на пьедестал и даже «в цветы». До этого в семи гонках он набирал максимальное количество очков в общий зачет Кубка мира – по 60. Еще один раз ему досталось 48 за третье место в гонке преследования на этапе в Эстерсунде. Приятно лишний раз напомнить, что 60 и 54 достались тогда Антону Бабикову и Максиму Цветкову, сенсационно обошедшими обладателя Хрустального глобуса в захватывающей борьбе.

– Странно, что сегодня все столько промахивались, – сказал Антон Бабиков после финиша. – Погода вроде не такая ужасная. Снег закончился, ветер не такой сильный, поэтому я удивлен, что стрельба не пошла почти у всех.

А знаете, у кого она пошла? У Дмитрия Малышко. Да, он тоже не обошелся без промаха на стойке, но в этом спринте он стал первым из всей сборной России – сначала даже ворвался в десятку, но потом его вытеснил оттуда итальянец Лукас Хофер.

Малышко, напомним, после декабрьских неудач, непросто было отстоять свое место в сборной А. Пока другие получили короткую передышку, Дмитрий отстаивал право быть в команде на Ижевской винтовке.

«Дима нам очень нужен, – говорил главный тренер сборной России Александр Касперович в интервью нашему изданию, даже когда дела у олимпийского чемпиона Сочи были совсем швах. – Это классный эстафетный боец, мы хотим, чтобы он оставался в команде». Малышко оплатил добром веру тренера.

Добром – это здорово, конечно, но еще лучше – золотом и серебром.



Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия). Спринт. Мужчины. 10 км

1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1).

2. Михал Шлезингр (Чехия) — +10.8 (1).

3. Доминик Виндиш (Италия) — +40.3 (1).

4. Лукас Хофер (Италия) — +40.4 (0).

5. Эрик Лессер (Германия) — +41.2 (2).

6. Симон Шемпп (Германия) -+46.2 (2).

7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +48.4 (1).

8. Мартен Фуркад (Франция) — +51.3 (3).

9. Беньямин Вегер (Швейцария) -+51.8 (0).

10. Владимир Илиев (Болгария) — +58,4 (2).

11. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.01,7 (1)…

13. Максим Цветков (Россия) — +1.05,5 (2)…

18. Антон Бабиков (Россия) — +1.15,6 (1)…

24. Антон Шипулин (Россия) — +1.34,5 (3)…

33. Юрий Шопин (Россия) — +1.49,5 (2)…

92. Матвей Елисеев (Россия) — +4.22,5 (6).

