Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит2 : 2СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига0 : 0ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетбол

Наталья Брагилевская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетбол

Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии поговорила с защитником Иваном Проворовым и известным журналистом Ларри Бруксом.

ПРОВОРОВ: НУЖНО БРАТЬ БРОНЗУ

- Иван, что вы делали в три часа дня?

- В три часа дня я спал.

- Не смотрели хоккей?

- Хотел посмотреть, но всегда сплю днем. Так что не стал перебивать свою рутину перед игрой.

Но когда приехал на стадион, то посмотрел последние 10 минут, овертайм и буллиты.

- Были какие-нибудь предчувствия?

- Конечно же, болел за наших, переживал. Немножко не повезло.

- Там произошла заминка на буллитах. После третьей серии бросков некоторые подумали, что Россия уже победила. Вы были в курсе новых правил?

- Да, теперь бьют по пять буллитов на международных турнирах.

- Обычно об этом сообщают команде?

- Вроде да. Я не был в раздевалке, но должны сообщать.

- Эта история могла выбить сборную России из колеи?

- Не знаю. Вроде бы нет. Ребята и потом забивали, вели в счете, но чуть-чуть не повезло.

- Вы раньше были на их месте. Какие чувства после таких проигрышей?

- Конечно, это воспринимается тяжело. За сборную все бьются до последнего. Очень хочется победить. Но не повезло.

- Иногда спортсмены отказываются надевать серебряные или бронзовые медали. Они для вас что-то значат?

- Ну конечно. Да, это обидно – не выйти в финал. Но думаю, ребята соберутся на матч за бронзу, победят и приедут домой с медалью.

- А насколько вам было обидно не играть за эту молодежную сборную? Вы же по возрасту проходили.

- За сборную всегда хочу играть. Но был такой выбор. Я выступаю в «Филадельфии», стараюсь здесь помочь команде. И решение принимал не я.

- Когда и как вы узнали, что вас не отпускают в сборную?

- Мне ничего не сказали. Значит, как я понял, меня не отпускают.

- Вы сами не спрашивали?

- Здесь так не принято.

- Что вы пожелаете ребятам?

- Не расстраиваться и не терять концентрацию. Нужно брать бронзу.

БРУКС: МЧМ НЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН В США

- Вы смотрели полуфинал США – Россия?

- Только серию буллитов. К сожалению, я был занят по работе.

- А вообще следите за молодежным чемпионатом мира?

- Да, мне нравится. Но я смотрю скорее для удовольствия. Я же не скаут. И теперь в сборной США не было проспектов «Рейнджерс», а я отвечаю за эту команду. Только парни из «Айлендерс» и «Девилз».

- Почему этот турнир не вызывает большого ажиотажа в США?

- Ну а какой молодежный вид спорта популярен в больших городах Америки? Взять тот же Нью-Йорк. Иногда интересен студенческий баскетбол. Даже американский футбол среди студентов не так интересен. Ну а молодежный хоккей в Америке вообще «не существует». Его могут только иногда по телевизору показать, да и все.

- Тем более Россия до этого дня все семь раз победила сборную США в плей-офф МЧМ.

- Да, это тоже влияет на интерес.

- Вы заметили, что русские запутались, сколько буллитов надо бить – три или пять?

- Да, я тоже удивился. Смотрел краем глаза и сам не понял, что произошло.

- Просто ИИХФ в мае изменила правила.

- Теперь пять вместо трех? Ах, вот в чем дело. Ну я рад тому, что Америка впервые победила русских в плей-офф. Вообще я пристальнее следил за МЧМ несколько лет назад, когда там выступал Дерек Степан. «Рейнджерс» имели на него большие планы.

- Справедливо ли, что клубы НХЛ не отпускают молодых игроков на МЧМ? «Филадельфия» не позволила тому же Ивану Проворову выступить за сборную России.

- Да, это абсолютно справедливо. Это большой бизнес, командам нужно набирать очки. Конечно, если парень сидит в запасе или выходит в четвертом звене – пусть едет. Так «Рейнджерс» несколько лет назад отпустили Энтони Дюклера. Но у Проворова другая ситуация.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают Канаду фаворитом финала МЧМ с СШАБукмекерские конторы выставили котировки на финальный матч молодежного чемпионата мира между сборными США и Канады.Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывалиЗаслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике игру молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против команды США.Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Пришло время посмотреть на полуфинал США – Россия (4:3 бул.) глазами канадского обозревателя.Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией на МЧМБукмекерские конторы выставили котировки на встречу за бронзовые медали между сборными Швеции и России на молодежном чемпионате мира.Юрий Новиков: Зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на МЧМТренер вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира 2011 года в Баффало Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера россиян Ильи Самсонова на МЧМ-2017.Трой Терри: То, что меня сравнивают с Оши - это большая честьНападающий молодежной сборной США Трой Терри прокомментировал победу команды над россиянами в полуфинальном матче чемпионата мира-2017.Андрей Николишин: Два с половиной периода американцы играли лучше насЧемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от США (3:4 Б.) в полуфинале молодежного чемпионата мира.Сергей Гимаев: Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли американцам по буллитамХоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился впечатлениями от игры сборной России с американцами (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМ«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМДавайте без эмоций разберемся, что же произошло в этой серии буллитов в полуфинале США – Россия (4:3 бул.).МЧМ. Матч за 3-е место. Швеция - Россия. Текстовая трансляция начнется в 23:00Матч за третье место МЧМ-2017 Швеция - Россия на сайте «Советского спорта».Жюльен Готье: Американцы - единственная команда, которой мы проиграли. Обязаны доказать, что Канада сильнееНападающий молодежной сборной Канады по хоккею Жюльен Готье поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира против команды США.Картер Харт и Расмус Асплунд - лучшие игроки полуфинала МЧМ-2017 Швеция - КанадаНазваны лучшие игроки второго полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2017Тренерский штаб сборной России признал нападающего Кирилла Капризова, защитника Егора Рыкова и вратаря Илью Самсонова лучшими хоккеистами российской команды на МЧМ-2017.Проверим гендерное воспитание шведовПроверим гендерное воспитание шведовЧего ждать от матча за бронзовые медали.«Филадельфия» с Проворовым проиграла «Рейнджерс»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу МЧМХоккеисты сборных России и Швеции встретятся в матче за третье место молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.Канадцы обыграли шведов и вышли в финал МЧМХоккеисты молодежной сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира нанесли поражение сверстникам из Швеции.Валерий Брагин: Я поставил Полунина на седьмой буллитГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, он принял решение поставить Александра Полунина на седьмой буллит.Валерий Брагин: По желанию и самоотдаче вообще вопросов нетГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, что не имеет претензий к подопечным по самоотдаче.Валерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не виделВалерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не виделГлавный тренер Валерий Брагин в беседе с журналистами подвел итоги полуфинала США – Россия (4:3 бул.).
Главные новости
Футбол
«Спартак» заблокировал трансфер Таски в «Трабзонспор»
MMA
Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC
Хоккей
«Йокерит» – СКА. Онлайн
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»
Теннис
Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Футбол
Александр Григорян: Подписывая контракт с «Анжи», не спрашивал про зарплату. Хочу такого настроя и от игроков
Хоккей
Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»
Санный спорт
Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»
Футбол
Агент Луиса Адриано: «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке»
все новости
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Иван Проворов
Иван Провороввсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости