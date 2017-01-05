Ларри Брукс: Молодежный хоккей в США мало кому интересен. Это же не баскетбол
Корреспондент «Советского спорта» в Филадельфии поговорила с защитником Иваном Проворовым и известным журналистом Ларри Бруксом.
ПРОВОРОВ: НУЖНО БРАТЬ БРОНЗУ
- Иван, что вы делали в три часа дня?
- В три часа дня я спал.
- Не смотрели хоккей?
- Хотел посмотреть, но всегда сплю днем. Так что не стал перебивать свою рутину перед игрой.
Но когда приехал на стадион, то посмотрел последние 10 минут, овертайм и буллиты.
- Были какие-нибудь предчувствия?
- Конечно же, болел за наших, переживал. Немножко не повезло.
- Там произошла заминка на буллитах. После третьей серии бросков некоторые подумали, что Россия уже победила. Вы были в курсе новых правил?
- Да, теперь бьют по пять буллитов на международных турнирах.
- Обычно об этом сообщают команде?
- Вроде да. Я не был в раздевалке, но должны сообщать.
- Эта история могла выбить сборную России из колеи?
- Не знаю. Вроде бы нет. Ребята и потом забивали, вели в счете, но чуть-чуть не повезло.
- Вы раньше были на их месте. Какие чувства после таких проигрышей?
- Конечно, это воспринимается тяжело. За сборную все бьются до последнего. Очень хочется победить. Но не повезло.
- Иногда спортсмены отказываются надевать серебряные или бронзовые медали. Они для вас что-то значат?
- Ну конечно. Да, это обидно – не выйти в финал. Но думаю, ребята соберутся на матч за бронзу, победят и приедут домой с медалью.
- А насколько вам было обидно не играть за эту молодежную сборную? Вы же по возрасту проходили.
- За сборную всегда хочу играть. Но был такой выбор. Я выступаю в «Филадельфии», стараюсь здесь помочь команде. И решение принимал не я.
- Когда и как вы узнали, что вас не отпускают в сборную?
- Мне ничего не сказали. Значит, как я понял, меня не отпускают.
- Вы сами не спрашивали?
- Здесь так не принято.
- Что вы пожелаете ребятам?
- Не расстраиваться и не терять концентрацию. Нужно брать бронзу.
БРУКС: МЧМ НЕ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН В США
- Вы смотрели полуфинал США – Россия?
- Только серию буллитов. К сожалению, я был занят по работе.
- А вообще следите за молодежным чемпионатом мира?
- Да, мне нравится. Но я смотрю скорее для удовольствия. Я же не скаут. И теперь в сборной США не было проспектов «Рейнджерс», а я отвечаю за эту команду. Только парни из «Айлендерс» и «Девилз».
- Почему этот турнир не вызывает большого ажиотажа в США?
- Ну а какой молодежный вид спорта популярен в больших городах Америки? Взять тот же Нью-Йорк. Иногда интересен студенческий баскетбол. Даже американский футбол среди студентов не так интересен. Ну а молодежный хоккей в Америке вообще «не существует». Его могут только иногда по телевизору показать, да и все.
- Тем более Россия до этого дня все семь раз победила сборную США в плей-офф МЧМ.
- Да, это тоже влияет на интерес.
- Вы заметили, что русские запутались, сколько буллитов надо бить – три или пять?
- Да, я тоже удивился. Смотрел краем глаза и сам не понял, что произошло.
- Просто ИИХФ в мае изменила правила.
- Теперь пять вместо трех? Ах, вот в чем дело. Ну я рад тому, что Америка впервые победила русских в плей-офф. Вообще я пристальнее следил за МЧМ несколько лет назад, когда там выступал Дерек Степан. «Рейнджерс» имели на него большие планы.
- Справедливо ли, что клубы НХЛ не отпускают молодых игроков на МЧМ? «Филадельфия» не позволила тому же Ивану Проворову выступить за сборную России.
- Да, это абсолютно справедливо. Это большой
бизнес, командам нужно набирать очки. Конечно, если парень сидит в
запасе или выходит в четвертом звене – пусть едет. Так «Рейнджерс»
несколько лет назад отпустили Энтони Дюклера. Но у Проворова другая
ситуация.