Битва с «подводниками». Превью 19-го тура испанской Примеры

Ужин для Роналду

Лидер чемпионата мадридский «Реал» 7 января примет на домашней арене «Гранаду». Этой команде «сливочные» в прошлом сезоне забили 9 мячей, а лидер «Реала» Криштиану Роналду оформил пента-трик!

Сейчас команда Лукаса Алькараса занимает 19-е место в таблице Примеры. Нужно быть сумасшедшим, чтобы поставить на победу «Гранады» в матче с бандой Зидана, которая не проигрывает в этом сезоне не только в рамках национального первенства.

Так в чем же интрига?

Во-первых, матч с «Гранадой» – отличная возможность для Роналду сократить отставание от форварда «Барселоны» Луиса Суареса, который в этом сезоне наколотил 12 мячей. У Криштиану сейчас только 9, и он на третьем месте. Кто на втором месте? Правильно, Лионель Месси (10 голов).

Во-вторых, «Реал» может увеличить беспроигрышную серию (во всех турнирах) до 35-ти матчей. В-третьих, интересно, какой состав выставит Зидан. Известно, что «Гранада» – не самый сильный клуб Примеры, поэтому в этой игре шансы могут получить Альваро Мората, который заскучал по «Ювентусу», Иско, обдумывающий уход из клуба, а также Хамес Родригес, с которым у Зидана сложились непростые отношения.

Но будет интересно посмотреть выйдет ли с первых минут Марко Асенсио. Один из самых талантливых молодых испанских игроков. Он, кстати, когда-то играл под руководством Валерия Карпина и даже успел запомнится великолепным голом в ворота «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА





Вот в игре за Кубок Испании с «Севильей» Асенсио появился с первых минут. И выпустил его Зидан на позицию Гарета Бэйла. Может, француз держит этого парня в команде только ради матчей с «Севильей»? Матч Реал - Гранада Место и дата 07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция Штурм «желтой субмарины»

Пожалуй, центральный матч этого тура состоится на стадионе «Эль-Мадригал», где «Вильярреал» Дениса Черышева попробует вновь огорчить грозную «Барсеолну».

Здесь вспоминается матч прошлого сезона. Тогда сине-гранатовые выигрывали встречу со счетом 2:0, однако, «желтая субмарина» сумела сотворить невозможное и вытащить игру – 2:2.

Знаменитое трио нападения «Барселоны» находится в боевом состоянии. Об этом рассказал наставник каталонского клуба Луис Энрике.

«Вильярреал», кстати, тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда уже успела разгромить мадридский «Атлетико» (3:0), который славится своей надежной обороной. Но, как показывает практика, «подводников» это не волнует. Они, кстати, и «Реалу» не проиграли на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).

Очевидно, «Барселона» выйдет побеждать. Даже ничья не устраивает каталонский клуб, ведь нельзя отпускать мадридский «Реал», который итак сейчас находится в прекрасном состоянии и имеет игру в запасе (с «Валенсией» – прим. редакции).

К тому же, выезд на «Мадригал» станет контрольной работой для Марк-Андре Тер Штегена. Немец после ухода Клаудио Браво часто подвергается критике, а многие болельщики считают, что этот молодой голкипер и вовсе не соответствует уровню «Барселоны». Это будет первый серьезный вызов доя Тер Штегена в новом году. Матч Вильярреал - Барселона Место и дата 08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция Магия чисел

«Сельта», которая успела отметиться в этом сезоне победой над «Барселоной» (4:3), примет 8 января на домашней арене «Малагу».

Интересно, что галисийский клуб проиграл в этом сезоне 7 матчей, «анчоусы» – 5. Учитывая турнирное положение («Малага» и «Сельта» набрали по 21 очку), нас ждет очень интересный матч по содержанию.

Почему?

Дело в том, что «Эйбар», идущий на 8-м месте в таблице, примет в этом туре «Атлетико», который захочет реабилитироваться после поражения от «Вильярреала». К тому же, Антуан Гризманн наверняка постарается прервать свою безголевую серию.

Таким образом, у победителя пары «Сельта» – «Малага» есть хорошая возможность выйти на 8-е место. Самое главное – выиграть матч. Матч Сельта - Малага Место и дата 07 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция Тупик в Сан-Себастьяне

7 января «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Севилью», которая 4 числа была разгромлена мадридским «Реалом» в Кубке Испании (0:3).

Примечательно, что после матча с баскским клубом команда Хорхе Сампаоли вновь проведет матч со «сливочными». Здесь возникает вопрос: с каким настроем действующий победитель Лиги Европы приедет в Сан-Себастьян?

Возможно аргентинский специалист не станет задействовать основу (впереди тяжелая встреча с «Реалом»), но, с другой стороны, здесь важно учитывать статистику личных встреч.

Например, в этом есть смысл, поскольку в последний раз «Севилья» обыгрывала «Сосьедад» на выезде в 2011 году (3:2). Может команда захочет прервать эту безвыигрышную серию?

В любом случае, «Севилье» нужны очки и реальнее добиться хорошего результата с «Сосьедадом». С «Мадридом» это будет намного труднее.