Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  США (U-20)5 : 4 БКанада (U-20)
Хоккей  Автомобилист- : -Торпедо
Хоккей  Медвешчак- : -Адмирал
Хоккей  Югра- : -Спартак
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Эспаньол- : -Депортиво
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Битва с «подводниками». Превью 19-го тура испанской Примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси в окружении игроков "Вильярреала"
Лионель Месси в окружении игроков "Вильярреала"Источник: Reuters
«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 6 января матчем «Эспаньол» – «Депортиво». 

Ужин для Роналду 

Лидер чемпионата мадридский «Реал» 7 января примет на домашней арене «Гранаду». Этой команде «сливочные» в прошлом сезоне забили 9 мячей, а лидер «Реала» Криштиану Роналду оформил пента-трик! 

Сейчас команда Лукаса Алькараса занимает 19-е место в таблице Примеры. Нужно быть сумасшедшим, чтобы поставить на победу «Гранады» в матче с бандой Зидана, которая не проигрывает в этом сезоне не только в рамках национального первенства. 

Так в чем же интрига? 

Во-первых, матч с «Гранадой» – отличная возможность для Роналду сократить отставание от форварда «Барселоны» Луиса Суареса, который в этом сезоне наколотил 12 мячей. У Криштиану сейчас только 9, и он на третьем месте. Кто на втором месте? Правильно, Лионель Месси (10 голов). 

Во-вторых, «Реал» может увеличить беспроигрышную серию (во всех турнирах) до 35-ти матчей.

В-третьих, интересно, какой состав выставит Зидан. Известно, что «Гранада» – не самый сильный клуб Примеры, поэтому в этой игре шансы могут получить Альваро Мората, который заскучал по «Ювентусу», Иско, обдумывающий уход из клуба, а также Хамес Родригес, с которым у Зидана сложились непростые отношения. 

Но будет интересно посмотреть выйдет ли с первых минут Марко Асенсио. Один из самых талантливых молодых испанских игроков. Он, кстати, когда-то играл под руководством Валерия Карпина и даже успел запомнится великолепным голом в ворота «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА


Вот в игре за Кубок Испании с «Севильей» Асенсио появился с первых минут. И выпустил его Зидан на позицию Гарета Бэйла. Может, француз держит этого парня в команде только ради матчей с «Севильей»?

Матч

Реал - Гранада

Место и дата

07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Штурм «желтой субмарины» 

Пожалуй, центральный матч этого тура состоится на стадионе «Эль-Мадригал», где «Вильярреал» Дениса Черышева попробует вновь огорчить грозную «Барсеолну». 

Здесь вспоминается матч прошлого сезона. Тогда сине-гранатовые выигрывали встречу со счетом 2:0, однако, «желтая субмарина» сумела сотворить невозможное и вытащить игру – 2:2. 

Знаменитое трио нападения «Барселоны» находится в боевом состоянии. Об этом рассказал наставник каталонского клуба Луис Энрике. 

«Вильярреал», кстати, тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда уже успела разгромить мадридский «Атлетико» (3:0), который славится своей надежной обороной. Но, как показывает практика, «подводников» это не волнует. Они, кстати, и «Реалу» не проиграли на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). 

Очевидно, «Барселона» выйдет побеждать. Даже ничья не устраивает каталонский клуб, ведь нельзя отпускать мадридский «Реал», который итак сейчас находится в прекрасном состоянии и имеет игру в запасе (с «Валенсией» – прим. редакции). 

К тому же, выезд на «Мадригал» станет контрольной работой для Марк-Андре Тер Штегена. Немец после ухода Клаудио Браво часто подвергается критике, а многие болельщики считают, что этот молодой голкипер и вовсе не соответствует уровню «Барселоны». Это будет первый серьезный вызов доя Тер Штегена в новом году.

Матч

Вильярреал - Барселона

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

Магия чисел 

«Сельта», которая успела отметиться в этом сезоне победой над «Барселоной» (4:3), примет 8 января на домашней арене «Малагу». 

Интересно, что галисийский клуб проиграл в этом сезоне 7 матчей, «анчоусы» – 5. Учитывая турнирное положение («Малага» и «Сельта» набрали по 21 очку), нас ждет очень интересный матч по содержанию. 

Почему? 

Дело в том, что «Эйбар», идущий на 8-м месте в таблице, примет в этом туре «Атлетико», который захочет реабилитироваться после поражения от «Вильярреала». К тому же, Антуан Гризманн наверняка постарается прервать свою безголевую серию. 

Таким образом, у победителя пары «Сельта» – «Малага» есть хорошая возможность выйти на 8-е место. Самое главное – выиграть матч.

Матч

Сельта - Малага

Место и дата

07 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

Тупик в Сан-Себастьяне

7 января «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Севилью», которая 4 числа была разгромлена мадридским «Реалом» в Кубке Испании (0:3). 

Примечательно, что после матча с баскским клубом команда Хорхе Сампаоли вновь проведет матч со «сливочными». Здесь возникает вопрос: с каким настроем действующий победитель Лиги Европы приедет в Сан-Себастьян? 

Возможно аргентинский специалист не станет задействовать основу (впереди тяжелая встреча с «Реалом»), но, с другой стороны, здесь важно учитывать статистику личных встреч. 

Например, в этом есть смысл, поскольку в последний раз «Севилья» обыгрывала «Сосьедад» на выезде в 2011 году (3:2). Может команда захочет прервать эту безвыигрышную серию? 

В любом случае, «Севилье» нужны очки и реальнее добиться хорошего результата с «Сосьедадом». С «Мадридом» это будет намного труднее.

Красно-белые борются за попадание в тройку лучших команд Испании. И вот какая интересная ситуация получается: на счету андалусийского клуба 33 очка. У «Сосьедада», который на 5-м месте – 29. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что «Севилья» приедет побеждать. Но смогут ли? Напомним, что в последний раз они обыгрывали басков на выезде 5 лет назад. 

Другие матчи тура

Матч

Эспаньол - Депортиво

Место и дата

06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

Матч

Эйбар - Атлетико

Место и дата

07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

Матч

Лас-Пальмас - Спортинг

Место и дата

08 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

Матч

Реал Сосьедад - Севилья

Место и дата

07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

Матч

Атлетик - Алавес

Место и дата

08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Бетис - Леганес

Место и дата

08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

Матч

Осасуна - Валенсия

Место и дата

09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрнесто Вальверде: Высокий прессинг – лучший способ противостоять «Барселоне»Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с «Барселоной» (2:1) в 1/8 финала Кубка Испании на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.«Ювентус» рассматривает Колашинаца в качестве замены ЭвраЗащитник «Шальке» Сеад Колашинац считается главным кандидатом на замену Патрису Эвра в случае ухода француза из «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка Испании«Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче 1/8 финала Кубка ИспанииВ первом матче 1/8 финала «Атлетик» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:1.Рамос опередил Месси и Роналду при выборе в команду года УЕФАКак сообщает официальный сайт УЕФА, капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос набрал наибольшее количество голосов болельщиков при определении команды года.УЕФА представил команду года по версии болельщиков, 8 игроков – из чемпионата ИспанииОфициальный сайт УЕФА представил команду года по версии болельщиков. Отметим, что большинство игроков представляют чемпионат Испании.Мората может вернуться в «Ювентус»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии.Рональд Куман: Приход в «Барселону»? Мое имя всегда связывали с этим клубомГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Барселону». Ранее сообщалось, что голландец может сменить на посту наставника сине-гранатовых Луиса Энрике.Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление экс-наставника сборной России Фабио Капелло, который ранее выразил мнение, что испанец планирует стать президентом «Барселоны». Именно поэтому, как заявил итальянец, Гвардиола дал понять, что его карьера тренера близится к концу.Капаррос уволен с поста главного тренера «Осасуны»«Осасуна» уволила с поста главного тренера Хоакина Капарроса, сообщается на официальном сайте клуба.«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» МоратуФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание The Sun.Дмитрий Селюк: «Малага» направила все документы по поводу перехода Траоре, но «Монако» что-то не устроилоАгент нападающего Ласины Траоре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента.«Реал» без Роналду разгромил «Севилью»Футболисты мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Севилью».«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Кубка ИспанииВ первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1.«Реал» – «Севилья» - 3:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Севильей».Луис Энрике: Месси, Суарес и Неймар вернулись в «Барселону» в лучшей форме, чем были до отпускаГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о физическом состоянии Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.Зинедин Зидан: Пепе – важный игрок «Реала», хочу, чтобы он остался в командеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Пепе.Защитник «Севильи» Колоджичак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»Крайний защитник «Севильи» Тимоти Колоджичак перешел в «Боруссию», сообщает официальный сайт менхенгладбахской команды.Фабио Капелло: Гвардиола планирует стать президентом «Барселоны»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем Хосепа Гвардиолы, который ранее заявил, что его тренерская карьера подходит к концу.Президент «Севильи»: Мы надеемся, что Йоветич решится на переезд в ИспаниюПрезидент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда миланского «Интера» Стевана Йоветича.Хосеп Гвардиола: Хочу доказать себе, что способен добиться успеха не только с «Барселоной»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о причинах переезда в чемпионат Англии, а также дал оценку своей профессиональной деятельности.
Главные новости
Футбол
Бронза России на МЧМ, лидерство на «Дакаре» и дубль Анисимова. Главные новости утра
Футбол
Сегодня Самедов может стать игроком «Спартака»
Хоккей
Россия сыграет в группе со Швецией и Чехией на МЧМ-2018
Теннис
Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Брисбене в парном разряде
MMA
Fight Nights будет тестировать бойцов ММА на допинг
Футбол
«Спартак» проведет на сборах четыре контрольных матча
Хоккей
Валерий Брагин: Было очень сложно найти слова перед матчем за третье место
Биатлон
Коукалова стартует первой в спринте в Оберхофе, Подчуфарова - 4-й, Акимова - 12-й
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Портленду», Мозгов набрал семь очков
Хоккей
Самсонов и Капризов вошли в символическую пятерку МЧМ-2017
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Гранада
Гранадакалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Вильярреал
Вильярреалкалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Реал Сосьедад
Реал Сосьедадкалендарьстатистика
Малага
Малагакалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости