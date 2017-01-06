Битва с «подводниками». Превью 19-го тура испанской Примеры
Ужин для Роналду
Сейчас команда Лукаса Алькараса занимает 19-е место в таблице Примеры. Нужно быть сумасшедшим, чтобы поставить на победу «Гранады» в матче с бандой Зидана, которая не проигрывает в этом сезоне не только в рамках национального первенства.
Так в чем же интрига?
Во-первых, матч с «Гранадой» – отличная возможность для Роналду сократить отставание от форварда «Барселоны» Луиса Суареса, который в этом сезоне наколотил 12 мячей. У Криштиану сейчас только 9, и он на третьем месте. Кто на втором месте? Правильно, Лионель Месси (10 голов).
Во-вторых, «Реал» может увеличить беспроигрышную серию (во всех турнирах) до 35-ти матчей.
В-третьих, интересно, какой состав выставит Зидан. Известно, что «Гранада» – не самый сильный клуб Примеры, поэтому в этой игре шансы могут получить Альваро Мората, который заскучал по «Ювентусу», Иско, обдумывающий уход из клуба, а также Хамес Родригес, с которым у Зидана сложились непростые отношения.
Но будет интересно посмотреть выйдет ли с первых минут Марко Асенсио. Один из самых талантливых молодых испанских игроков. Он, кстати, когда-то играл под руководством Валерия Карпина и даже успел запомнится великолепным голом в ворота «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА
Вот в игре за Кубок Испании с «Севильей» Асенсио появился с первых минут. И выпустил его Зидан на позицию Гарета Бэйла. Может, француз держит этого парня в команде только ради матчей с «Севильей»?
Матч
Место и дата
07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Штурм «желтой субмарины»
Пожалуй, центральный матч этого тура состоится на стадионе «Эль-Мадригал», где «Вильярреал» Дениса Черышева попробует вновь огорчить грозную «Барсеолну».
Здесь вспоминается матч прошлого сезона. Тогда сине-гранатовые выигрывали встречу со счетом 2:0, однако, «желтая субмарина» сумела сотворить невозможное и вытащить игру – 2:2.
Знаменитое трио нападения «Барселоны» находится в боевом состоянии. Об этом рассказал наставник каталонского клуба Луис Энрике.
«Вильярреал», кстати, тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда уже успела разгромить мадридский «Атлетико» (3:0), который славится своей надежной обороной. Но, как показывает практика, «подводников» это не волнует. Они, кстати, и «Реалу» не проиграли на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).
Очевидно, «Барселона» выйдет побеждать. Даже ничья не устраивает каталонский клуб, ведь нельзя отпускать мадридский «Реал», который итак сейчас находится в прекрасном состоянии и имеет игру в запасе (с «Валенсией» – прим. редакции).
К тому же, выезд на «Мадригал» станет контрольной работой для Марк-Андре Тер Штегена. Немец после ухода Клаудио Браво часто подвергается критике, а многие болельщики считают, что этот молодой голкипер и вовсе не соответствует уровню «Барселоны». Это будет первый серьезный вызов доя Тер Штегена в новом году.
Матч
Место и дата
08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция
Магия чисел
«Сельта», которая успела отметиться в этом сезоне победой над «Барселоной» (4:3), примет 8 января на домашней арене «Малагу».
Интересно, что галисийский клуб проиграл в этом сезоне 7 матчей, «анчоусы» – 5. Учитывая турнирное положение («Малага» и «Сельта» набрали по 21 очку), нас ждет очень интересный матч по содержанию.
Почему?
Дело в том, что «Эйбар», идущий на 8-м месте в таблице, примет в этом туре «Атлетико», который захочет реабилитироваться после поражения от «Вильярреала». К тому же, Антуан Гризманн наверняка постарается прервать свою безголевую серию.
Таким образом, у победителя пары «Сельта» – «Малага» есть хорошая возможность выйти на 8-е место. Самое главное – выиграть матч.
Матч
Место и дата
07 января 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Тупик в Сан-Себастьяне
7 января «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Севилью», которая 4 числа была разгромлена мадридским «Реалом» в Кубке Испании (0:3).
Примечательно, что после матча с баскским клубом команда Хорхе Сампаоли вновь проведет матч со «сливочными». Здесь возникает вопрос: с каким настроем действующий победитель Лиги Европы приедет в Сан-Себастьян?
Возможно аргентинский специалист не станет задействовать основу (впереди тяжелая встреча с «Реалом»), но, с другой стороны, здесь важно учитывать статистику личных встреч.
Например, в этом есть смысл, поскольку в последний раз «Севилья» обыгрывала «Сосьедад» на выезде в 2011 году (3:2). Может команда захочет прервать эту безвыигрышную серию?
В любом случае, «Севилье» нужны очки и реальнее добиться хорошего результата с «Сосьедадом». С «Мадридом» это будет намного труднее.
Красно-белые борются за попадание в тройку лучших команд Испании. И вот какая интересная ситуация получается: на счету андалусийского клуба 33 очка. У «Сосьедада», который на 5-м месте – 29.Исходя из этого, можно сделать вывод, что «Севилья» приедет побеждать. Но смогут ли? Напомним, что в последний раз они обыгрывали басков на выезде 5 лет назад.
Другие матчи тура
Матч
Место и дата
06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 января 22:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 18:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
08 января 18:15, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
09 января 22:45, Эль Садар, Онлайн-трансляция