«Семь лет подряд берем медали! Кто еще так может?!» Россия выиграла бронзу МЧМ

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о заключительном матче сборной России на молодежном чемпионате мира – против Швеции (2:1 ОТ).

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Как вы помните, Россия проиграла полуфинал сборной США (3:4 бул.), и в серии буллитов возник казус. Многие думали, что серия состоит из трех бросков, а оказалось, что из пяти.

«…У организаторов матча также возникла путаница, в связи с чем после третьего промаха сборной США при заброшенном буллите российской команды в двух попытках прозвучала сирена о завершении матча и была открыта калитка со льда. Более того, путаница в действиях судей продолжилась и после пятого по счету буллита США, благодаря которому команда сравняла счет в буллитной серии. Судьи на льду посчитали, что обе команды завершили серию из пяти бросков, хотя у сборной России оставалась одна попытка в запасе.

На сегодняшнем директорате турнира российская сторона укажет организаторам на допущенные нарушения и будет ждать официальной реакции ИИХФ».

Вот что звучало в заявлении нашей федерации. Официальную реакцию ИИХФ я не увидел. Зато президент Рене Фазель выступил перед журналистами, сообщив важные вещи. И надо напомнить, что МЧМ-2018 пройдет в Баффало, а МЧМ-2019 – в Британской Колумбии (Ванкувер, Виктория). То есть турнир не уедет из Северной Америки.

«Мы можем проводить турнир в Канаде хоть каждый год, - сказал Фазель. – Мы счастливы тем, что увидели сейчас в Монреале и Торонто. Да, были определенные проблемы с ценами на билеты и их продажей. Но этот турнир словно создан для Канады. И я знаю, как важно для европейских игроков выступать на таких больших аренах перед тысячами фанатов. Это невероятный опыт».

По поводу цен на билеты канадская сторона заявила: «Надо понимать, что деньги не идут в карман одного богача. Каждый цент направляется на развитие хоккея, детского спорта. Здесь все легально».

А еще у Фазеля спросили, что он думает о возможном сокращении числа участников МЧМ с 10 до восьми команд. Рене улыбнулся: «Мне тут из Европы обрывают телефоны, чтобы мы наоборот, расширились до 12 команд. Думаю, десятка – хороший выбор. Да, Латвия проиграла Канаде со счетом 2:10. Но к середине матчей против финнов в борьбе за выживание счет держался 1:1».

В общем, МЧМ будто создан для Канады, Латвию никто не выгонит, все поют и танцуют. Когда же у Фазеля спросили «Может, молодежный чемпионат мира будет чаще проводиться в Европе?», то президент ИИХФ ответил: «Для европейских игроков гораздо важнее тот опыт, который они получают от матчей в Канаде. Ну а когда они играют в Старом Свете, там молодежный хоккей не слишком популярен. Фанаты же могут посмотреть турнир по телевизору. И увидят, как страстно на МЧМ болеют в Канаде».

Вот такая жесткая правда. Интересно, получит ли Новосибирск право на проведение МЧМ-2023? Что-то сильно сомневаюсь…

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Первый период бронзового матча со шведами напоминал то, как муха колотилась в стекло.

15-3 по броскам! Причем Россия схватила три удаления. Однажды мы играли в двойном меньшинстве. Но выстояли, а шведы ничего не забили.

Зато во втором периоде первый же наш бросок достиг цели. Снова выстрелило первое звено. Михаил Воробьев сыграл на Кирилла Капризова, тот пролетел по правому флангу и забил свой уже девятый гол на турнире.

Мощно!

Официальный твиттер ИИХФ сообщил, что Капризов (12 очков) стал лучшим снайпером среди россиян в истории МЧМ. Это так.

Но это не лучший результат для наших команд. Ведь в советское время забивали и больше.

12 голов – Павел Буре (1991) – 15 очков

11 голов – Герман Волгин (1983) – 14 очков

10 голов – Виктор Шкурдюк (1978) – 16 очков

9 голов – Александр Могильный (1988) – 18 очков

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Зато Михаил Воробьев отдал уже десятую передачу. И вот это как раз рекорд для нашей сборной всех времен! По девять пасов отдавали Новоселов (1985), Могильный (1988), Вячеслав Козлов (1991), Якупов (2012).

Хотя, конечно, абсолютный рекорд шведа Петера Форсберга, установленный в 1993 году – 24 передачи и 31 очко – вряд ли будет в ближайшие годы побит.

Также отметим, что Воробьев сделал себе отличный подарок, ведь у него был день рождения – 20 лет. Но хотелось бы увидеть главное – медаль.

Шведы сравняли счет, когда Рыков выбросил шайбу на клюшку соперника – отличился Джонатан Дален. Игра получалась упорной, осторожной. Совсем не было бесшабашности, хотя многие думают, что в бронзовых матчах у игроков пропадает всякая концентрация.

Дело дошло до овертайма, хотя в концовке шведы упустили уникальный момент – Воронков остановил шайбу у самой штанги.

А там, в овертайме, все решил Денис Гурьянов – автор дубля с американцами. Сам отобрал шайбу, сам нанес шикарный бросок.

Никаких буллитов! Это гол. Это бронза.

Итоги этого чемпионата мира мы еще подведем.

Но медаль есть медаль. Седьмая подряд для сборной России.

И команда у нас симпатичная. Какие имена! Капризов и Полунин, Воробьев и Гурьянов, Рыков и Самсонов…

Главное - дотянуть до буллитов. А там у России будет мощное преимущество. Мы точно знаем, что надо бить не три, а пять. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 5 января 2017 г.

Жалко расставаться!