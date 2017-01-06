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«Спартак» делает все, чтобы не упустить Жар-птицу». Обзор Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано
Луис АдрианоИсточник: Reuters

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о последних событиях РФПЛ.

Агент Луиса Адриано объявил, что игрок переходит из «Милана» в «Спартак»

- Месси и Ронадо в Россию не приедут. Так что Луис Адриано – хорошее приобретение. Он долго на Украине играл, а у нас все идентично. Бразилец представляет, какой здесь уровень футбола, а Адриано в него умеет играть. Да, в «Милане» не получилось. Но такое бывает.

«Спартак» же, подписывая новых игроков, старается сделать все, чтобы не упустить Жар-птицу – то есть чемпионство. Поэтому укрепляет и вратарскую позицию, и центр защиты, и нападение. Была же история, когда травмировались Зе Луиш, Промес. Думали, Мельгарехо заменит. Но он не ровня Адриано.

Александр Григорян возглавил «Анжи»

- Помню, что он тренировал «Химки», в последнее время работал – и неплохо – со «СКА-Хабаровском«. И все же часто возникают фамилии, которые мне непонятны. Я не знаю, как эти люди играли. Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, коорые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь… Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы, - говорит Евгений Ловчев.

- Ну, предположим у Хохлова не получилось в «Кубани», убрали его. Но больше он нигже и не работает. А другие то здесь, то там. Или они на все готовы и не говорят с руководством об усилении команды? Известно ведь, что в «Анжи» очередное сокращение бюджета, что клуб опять меняет курс развития. Видимо, многие из-за этого и не идут туда, уважают свое футбольное прошлое. А есть ребята, для которых главное просто работать, - отметил обозреватель «Советского спорта».

Карлос Страндберг перешел из ЦСКА в «Брюгге»

- Отряд не заметит потери бойца. К сожалению, ЦСКА в последнее время нечасто отгадывает с игроками. Вот Страндберг так и не заиграл, еще они подписывали Алиева. А если вспомнить предыдущие годы, был еще Олисе, который так и не закрепился в основе, а до него – Маазу. Заиграли по-настоящему, если говорить о последних приобретениях, Думбия и Муса. Но заметьте, что ни тот, ни другой, перебравшись в Европу из ЦСКА, так и не заиграли. И так не только с ЦСКА. многие, кто уезжает из россии в европейский чемпионат, проявить себя не могут…

«Спартак» интересуется защитником «Анжи» Георгием Тигиевым

- Это хороший вариант. Я заметил этого парня – он прибавил. На разных позициях может сыграть, техничен, в отборе неплох и в подыгрыше. В защите сейчас есть Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров. Все игроки с российским паспортом. Но нет лидера. Возможно, им может стать кто-то из легионеров. С другой стороны, интересно посмотреть, что с точки зрения тактики сделает с обороной Каррера.

«Терек» объявил о подписании контракта с Бернардом Беришей

- Люблю таких игроков, как Бериша – он активный и независимый. Наверное, в рамки командной игры его можно вписать, но он все равно индивидуалист по натуре, все и всем постоянно хочет доказать. И авторитетов для него нет.

Все время нацелен на ворота. Подкупает энергия, которую Бериша демонстрирует с первой до последней минуты. Хочет все 90 минут быть в игре, а не убивать время на поле.

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