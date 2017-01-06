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Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после бронзового матча со шведами (2:1 ОТ) подвел итоги молодежного чемпионата мира.

– Вам не кажется, что матчи за третье место  ненужное дело?
 Да, очень сложная ситуация. Все ребята опустошенные – и шведы, и особенно наши. Я впервые участвую в матче за третье место. Очень сложно было найти слова. Может быть, и вправду лучше убрать эту игру. А за выход в полуфинал пусть две проигравшие команды получают бронзу, как на Евро по футболу.

 Какими словами вы настраивали команду на этот матч?
 «Забудьте о США. Вся страна с нами. Все равно от вас ждут медали». Нашел позитивные моменты, и они сработали.

 Удалось разобрать сборную Швеции?
 Конечно. Мы подготовились, были определенные нюансы. И это все сработало. У шведов заготовки не прошли.

 Илья Самсонов потянул пах, но играл. Насколько вы им довольны?
 Я считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира.

 А Денис Гурьянов?
 Может быть. Я же рассказывал, что вообще вопрос стоял (о его участии). Была личная беседа, и Денис заверил, что покажет свой лучший хоккей. И я очень рад за него. Молодец. Сдержал обещание. Оправдал доверие.

 Не думали заменить Самсонова из-за травмы?
 Нет-нет. Он же сам сказал, что может и хочет играть.

 Кирилл Капризов вырастет в звезду?
 Да, у него очень большой талант. И я думаю, он правильно развивается. Правильные цели перед ним стоят. Его ждет хорошее будущее.

 Капризов (9 голов) стал лучшим снайпером России на МЧМ. Михаил Воробьев (10 передач) – лучший ассистент сборной на МЧМ в истории вообще, включая советские времена. Удивлены?
 А я ведь говорил, что это качество дано свыше. Он даже в чемпионате играет за Уфу. У него не так много моментов. Два за игру – но забивает. Это качество не натренируешь, не наработаешь. Это просто дано. И я рад, что он здесь эти качества проявил.

 В сборной России были те, кто разочаровал?
 Нет. Только в отдельных эпизодах, это технические моменты. А в общем – мы проверили очень большой пласт игроков. Это лучшие.

 Вы уникально умеете создавать коллективы, где нет плохих людей. Как это удается?
 Через турниры. Первый сбор – в Сочи. Идут беседы, смотришь как человек относится к своей профессии. Идет анализ. Изучаем, как человек относится к делу. А потом смотришь, как он себя проявляет в матчах.

 Семь лет подряд с медалями – потому что коллективы хорошие?
 Да, это самое главное. Команда же выигрывает. Не отдельные личности. Ты можешь собрать звездный состав, но не победишь. А важен коллектив. Каждодневный труд. Чтобы ребята делали на льду то, что ты хочешь.

 Насколько вы устали по сравнению с другими МЧМ?
 Это для меня самый тяжелый чемпионат. В техническом плане нас превосходили шведы, американцы, канадцы. В полуфинал вышли четыре сильнейшие сборные. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.

 У вас еще год контракта с молодежкой. Среди 1988 года рождения есть перспективные парни?
 Сейчас трудно сказать. Но лучших мы пока свозили в Швецию на Евротур. И вы поймите, в этом возрасте полгода решают многое. Этот пласт игроков должен привлекаться как лимитчики в команду мастеров. Надеюсь, что рост сразу пойдет.

 Сергачев и Зборовский считаются потенциальными звездами в НХЛ. Что скажете о них?
 Сергачев в целом провел турнир на хорошем уровне. Показал, что он – потенциальный защитник сборной России, энхаловский игрок. Зборовский немного тяжело входил в нашу тактическую систему. Но в последних матчах выглядел нормально.

 Кого из хоккеистов назовете незаметным героем?
 Гурьянов. Я очень рад за Дениса. Разговаривал с ним летом, когда он уезжал в АХЛ. Он индивидуально стал много работать, растяжки-затяжки. Раньше никогда этого не было. А сейчас профессионально стал относиться к работе. И вот результат.

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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