Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после бронзового матча со шведами (2:1 ОТ) подвел итоги молодежного чемпионата мира.

– Вам не кажется, что матчи за третье место – ненужное дело?

– Да, очень сложная ситуация. Все ребята опустошенные – и шведы, и особенно наши. Я впервые участвую в матче за третье место. Очень сложно было найти слова. Может быть, и вправду лучше убрать эту игру. А за выход в полуфинал пусть две проигравшие команды получают бронзу, как на Евро по футболу.

– Какими словами вы настраивали команду на этот матч?

– «Забудьте о США. Вся страна с нами. Все равно от вас ждут медали». Нашел позитивные моменты, и они сработали.

– Удалось разобрать сборную Швеции?

– Конечно. Мы подготовились, были определенные нюансы. И это все сработало. У шведов заготовки не прошли.

– Илья Самсонов потянул пах, но играл. Насколько вы им довольны?

– Я считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира.

– А Денис Гурьянов?

– Может быть. Я же рассказывал, что вообще вопрос стоял (о его участии). Была личная беседа, и Денис заверил, что покажет свой лучший хоккей. И я очень рад за него. Молодец. Сдержал обещание. Оправдал доверие.

– Не думали заменить Самсонова из-за травмы?

– Нет-нет. Он же сам сказал, что может и хочет играть.

– Кирилл Капризов вырастет в звезду?

– Да, у него очень большой талант. И я думаю, он правильно развивается. Правильные цели перед ним стоят. Его ждет хорошее будущее.

– Капризов (9 голов) стал лучшим снайпером России на МЧМ. Михаил Воробьев (10 передач) – лучший ассистент сборной на МЧМ в истории вообще, включая советские времена. Удивлены?

– А я ведь говорил, что это качество дано свыше. Он даже в чемпионате играет за Уфу. У него не так много моментов. Два за игру – но забивает. Это качество не натренируешь, не наработаешь. Это просто дано. И я рад, что он здесь эти качества проявил.

– В сборной России были те, кто разочаровал?

– Нет. Только в отдельных эпизодах, это технические моменты. А в общем – мы проверили очень большой пласт игроков. Это лучшие.

– Вы уникально умеете создавать коллективы, где нет плохих людей. Как это удается?

– Через турниры. Первый сбор – в Сочи. Идут беседы, смотришь как человек относится к своей профессии. Идет анализ. Изучаем, как человек относится к делу. А потом смотришь, как он себя проявляет в матчах.

– Семь лет подряд с медалями – потому что коллективы хорошие?

– Да, это самое главное. Команда же выигрывает. Не отдельные личности. Ты можешь собрать звездный состав, но не победишь. А важен коллектив. Каждодневный труд. Чтобы ребята делали на льду то, что ты хочешь.

– Насколько вы устали по сравнению с другими МЧМ?

– Это для меня самый тяжелый чемпионат. В техническом плане нас превосходили шведы, американцы, канадцы. В полуфинал вышли четыре сильнейшие сборные. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились.

– У вас еще год контракта с молодежкой. Среди 1988 года рождения есть перспективные парни?

– Сейчас трудно сказать. Но лучших мы пока свозили в Швецию на Евротур. И вы поймите, в этом возрасте полгода решают многое. Этот пласт игроков должен привлекаться как лимитчики в команду мастеров. Надеюсь, что рост сразу пойдет.

– Сергачев и Зборовский считаются потенциальными звездами в НХЛ. Что скажете о них?

– Сергачев в целом провел турнир на хорошем уровне. Показал, что он – потенциальный защитник сборной России, энхаловский игрок. Зборовский немного тяжело входил в нашу тактическую систему. Но в последних матчах выглядел нормально.

– Кого из хоккеистов назовете незаметным героем?

– Гурьянов. Я очень рад за Дениса. Разговаривал с ним летом, когда он уезжал в АХЛ. Он индивидуально стал много работать, растяжки-затяжки. Раньше никогда этого не было. А сейчас профессионально стал относиться к работе. И вот результат.