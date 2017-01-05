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Матч «Водник» - «Волга» прошел в 40-градусный мороз

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Матч «Водник» - «Волга» прошел в 40-градусный мороз

Матч чемпионата страны по хоккею с мячом в западной группе «Водник» - «Волга» проходил в 40-градусный мороз и закончился победой хозяев 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил Иван Козлов. «Водник» догнал «Волгу» в турнирной таблице. Отмечу, что обе команды уже обеспечили себе место в четверке сильнейших, которая продолжит борьбу за медали.

Интересно, что все самые холодные матчи чемпионатов России были сыграны в январе.

САМЫЕ ХОЛОДНЫЕ МАТЧИ

Город Матч Зрители Дата

-42 Красноярск Енисей - Сибскана - 3:1 5000 4.01.01

-42 Абакан Саяны - Сибскана - 2:0 1500 6.01.01

-40 Архангельск Водник-Волга – 1:0 400 6.01.16

-39 Архангельск Водник - Агрохим - 9:0 500 25.01.99

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

и в н п мячи о

1 Волга Ульяновская область 17 13 2 2 94-54 41

2 Водник Архангельск 17 13 2 2 73-44 41

3 Динамо Москва 17 8 0 9 62-83 24

4 Динамо-Казань Казань 19 5 5 9 62-69 20

5 Родина Киров 19 4 4 11 48-67 16

6 Старт Нижний Новгород 17 2 3 12 48-70 9

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