«Американец опять забил между ног вратарю!» Драма Канады в финале – золото у США

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о финале молодежного чемпионата мира, в котором победу одержала сборная США.

Если вы не смотрели финал МЧМ, который начался в четыре ночи по Москве, то рассказываю, как все было.

Монреаль. Мекка хоккея. Переполненный стадион Bell Centre. На минуточку – 20 173 зрителя, хотя цены на билеты запредельные. В нижние сектора еще на групповом этапе продавали билеты за 300 долларов.

Первый период. Хозяева перебрасывают сборную США (10-6) и забивают два гола. Это счет уже после девяти минут матча – 2:0. Типичное начало канадцев, которые хотят соперника сразу задавить.

Но во втором периоде американцы приходят в себя. Сначала забивает Макэвой, потом Беллоуз реализует большинство. И вот уже ничья – 2:2. Сборная США вернулась в игру.

В третьем периоде Канада совершила еще один рывок, сделав счет 4:2 к 45-й минуте.

Дальнейшее стало напоминать взрослый чемпионат мира-2008 в Квебеке (тем более Монреаль – и есть провинция Квебек). Помните, как сборная России уступала 2:4, но в овертайме дожала канадцев?

Так и тут получилось. Уже через 39 секунд снова забил Беллоуз, а вскоре отличился Колин Уайт.

4:4.

Началась жуткая нервотрепка. В овертайме хорошие моменты были у канадцев, которые по броскам (17-7) вообще расстреляли Америку. Но их вратарь Тайлер Парсонс проявил себя молодцом, в сумме сделав 44 сэйва. Не пропустил ничего. И отразил все пять буллитов канадцев.

А у американцев забил только один парень – Трой Терри. Тот самый, кто забил все три буллита в полуфинале со сборной России. Причем положил все три раза шайбу в домик Илье Самсонову.

И вот в финале Трой Терри проделал тот же трюк, отправив шайбу между щитков Картеру Харту!

«Перед серией буллитов я подумал, что нужно исполнить что-то другое, а не класть вратарю шайбу в домик, - сказал Терри. – Но когда покатился на их голкипера, то решил ничего не менять».

«Давайте назовем это эффектом Троя, - говорит его одноклубник Джек Рослович. – Что бы ни делал вратарь, он может просто сесть в шпагат, но Терри все равно найдет у него дырку».

О, видели бы вы, как молодые канадские ребята от отчаяния рухнули на лавку! Их даже стало жаль. Но сборная США здорово провела весь турнир, не проиграла ни одного матча.

Да, плей-офф получился не искрометным. Натужная победа над Швейцарией в четвертьфинале (3:2), только победы по буллитам над Россией в полуфинале и Канадой – в финале. Но какой же характер у сборной США! Там ребята – просто молодцы.

Отмечу, что американцы в четвертый раз в истории выиграли золото молодежного чемпионата мира. До этого было золото в 2004, 2010 и 2013 годах. Да еще и следующий МЧМ пройдет в Баффало. Так что сборная США сейчас в полном шоколаде.

Россия в целом может занести турнир себе в актив. Оцениваю его на крепкую четверку. Главное – не медаль, а то, что у нас показала себя россыпь новых имен – Капризов, Воробьев, Самсонов, Гурьянов, Сергачев, Зборовский, Рыков, Полунин…

Вот оно, будущее нашего хоккея.

Канадцы же стали главными неудачниками. Наверное, об этом турнире они постараются поскорее забыть.