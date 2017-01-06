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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты седьмого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Тоттенхэма" после победы над "Челси"
Футболисты "Тоттенхэма" после победы над "Челси"Источник: Reuters

В рамках 20-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником kar, набравший максимальное количество очков по итогам 19-го тура.

Матч

Мидлсбро - Лестер Сити - 0:0

Состав

Мидлсбро: Гузан, Фабио, Барраган (Френд, 34), Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Чемберс, де Рон, Рамирес, Клейтон, Негредо, Траоре (Даунинг, 80)

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Кинг, Марез (Муса, 71), Менди (Олбрайтон, 88), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа

Предупреждения:

Рамирес, 26; Гибсон, 43; Клейтон, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

02 января 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Эвертон - Саутгемптон - 3:0 (0:0)

Голы

Валенсия 74 (1:0). Бэйнс 81 (2:0 - пен.). Лукаку 89 (3:0).

Состав

Эвертон: Роблес, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Дэвис, Колверт-Льюин (Миральяс, 12), Баркли (Бэрри, 85), Гуйе, Леннон (Валенсия, 62), Лукаку

Саутгемптон: Форстер, Йошида, Соареш (Стивенс, 6), Фонте, Ромеу, Класи (Лонг, 78), Рэдмонд, МакКуин, Уорд-Проуз, Тадич (Буфал, 67), Родригес

Предупреждения:

нет - Уорд-Проуз, 40

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

Матч

Сандерленд - Ливерпуль - 2:2 (1:1)

Голы

Старридж 19 (0:1). Дефо 25 (1:1 - пен.). Мане 72 (1:2). Дефо 84 (2:2 - пен.).

Состав

Сандерленд: Манноне, Джилободжи, О'Ши, Лав, ван Анхолт, Родуэлл (Манкильо, 65), Янузай (Хазри, 79), Ндонг, Ларссон, Борини, Дефо

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Вейналдум (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Старридж (Лейва, 80), Фирмино

Предупреждения:

Родуэлл, 13; Ларссон, 51 - Милнер, 30; Лаллана, 83; Мане, 83

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 0:2
Прогноз читателей – 1:3

Матч

Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре

Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)

Предупреждения:

Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90

Удаления:

Фернандиньо, 31 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0

Матч

Вест Бромвич - Халл Сити - 3:1 (0:1)

Голы

Снодграсс 21 (0:1). Брант 49 (1:1). МакАули Г. 62 (2:1). Моррисон 73 (3:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс (Ньом, 30), МакАули Г., Филлипс, Шадли (Робсон-Кану, 62), Флетчер, Брант, Моррисон, Якоб, Рондон (Маклин, 87)

Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Дэвис (Хенриксен, 84), Аль-Мухаммади, Ливермор, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Мбокани (Мэйсон, 65), Диоманде

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голы

Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович

Предупреждения:

Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76

Удаления:

Фегули, 15 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 0:1

Матч

Борнмут - Арсенал - 3:3 (2:0)

Голы

Дэниелс 16 (1:0). Уилсон К. 20 (2:0 - пен.). Фрейзер 58 (3:0). Санчес 70 (3:1). Перес 75 (3:2). Жиру 90 (3:3).

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Аке, Кук С., Гослинг, Кинг (Сурмэн, 63), Фрейзер (Смит А., 68), Станислас, Артер, Уилсон К. (Смит Б., 90)

Арсенал: Чех, Косьельни (Паулиста, 64), Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Коклен (Окслейд-Чемберлен, 28), Жиру, Санчес, Айвоби (Перес, 64)

Предупреждения:

Кук С., 44; Боруц, 86; Артер, 90 - Бельерин, 32; Рэмзи, 45; Мустафи, 80

Удаления:

Фрэнсис, 83 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

03 января 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 0:1

Матч

Сток Сити - Уотфорд - 2:0 (1:0)

Голы

Шоукросс 45 (1:0). Крауч 50 (2:0).

Состав

Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Джонсон, Питерс, Шоукросс, Аллен, Адам (Уилан, 84), Крауч, Арнаутович, Уолтерс, Диуф (Афеллай, 68)

Уотфорд: Гомес, Прёдль (Фоливи, 81), Кабул, Холебас, Кабаселе, Бритос, Гедиура (Синклер, 69), Дукуре, Бехрами (Игало, 46), Капу, Дини

Предупреждения:

Диуф, 20 - Дукуре, 76; Кабаселе, 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

03 января 23:00, Британия, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0

Матч

Кристал Пэлас - Суонси - 1:2 (0:1)

Голы

Моусон 43 (0:1). Заха 83 (1:1). Ранхель 89 (1:2).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни, Келли (Матч, 90), Уорд, Томкинс, Таунсенд (Сако, 53), Кабай, Заха, Лэдли, Панчон, Бентеке К. (Кэмпбелл, 46)

Суонси: Фабиански, Моусон, Фернандес, Ноутон, Тэйлор (Ранхель, 71), Корк, Фултон (Фер, 69), Роутледж (Дайер, 80), Сигурдссон, Ки Сун Ен, Льоренте

Предупреждения:

Келли, 77; Томкинс, 90 - Льоренте, 15

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

03 января 23:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 0:0

Матч

Тоттенхэм - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Алли 45 (1:0). Алли 54 (2:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста

Предупреждения:

Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

Общий счет – 18:11 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 5-2.

В 21-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником tane4ca_turanova.

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