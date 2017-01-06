Устюгов против царапин на допинг-пробах. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о победах Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

После триумфальных гонок российского лыжника в «Тур де ски» допинг-история выглядит в другом свете.

А мы-то – те, чей болельщицкий азарт не развеялся в кромешном допинговом тумане – думали, что России придется зимовать без лыжников. Ну да, после отстранения Легкова, Вылегжанина, Белова. А он тут как тут – Сергей Устюгов. Великолепный. Невероятный. После сегодняшней разделки он побил рекорд «Тур де ски» - аналога велосипедной «Тур де Франс». Никто из лыжников прежде не выигрывал четыре гонки в этом новогоднем сериале на выживание.

«Выступлю за тех, кто был вынужден остаться дома», - Устюгов, заметьте, это не по факту рекорда веско заявил, а пообещал наперед. Когда «Тур де ски» только начинался.

Прямо по Высоцкому. «Ты их в дверь – они в окно».

И это равнозначно высшим проявлениям духовной мощи футбольной Италии. Которая вслед столь же уничижительным, как наша нынешняя ситуация, коррупционным скандалам дважды взяла мировое первенство (в 1982-м и 2006-м).

Я думаю, сейчас резко прибавится охотников отлучить лыжную сборную России в полном составе от скорого чемпионата мира. Ибо если этот феноменальный Устюгов изловчится сберечь нынешние свои кондиции до февраля, он способен будет на главном соревновании сезона поглотить значительную часть чемпионского пирога. Норвежцев от нашего «медведя», как назвал Устюгова Сундбю, верно, уже трясет. Они уже массово попрятались. Где Нортуг, великий и ужасный? Они, норвежцы, ну да, болеют. Крог, Иверсен сошли с дистанции «Тур де ски» досрочно. Да и в биатлоне, заметьте, то Свендсена не было, теперь братья Бе дружно занедужили. Возможно, к чемпионатам мира для всей этой наделенной слабым здоровьем братии активно готовят медицинские заключения, разрешающие прием необходимых для срочного восстановления здоровья сильнодействующи х препаратов.

На сочинских допинг-пробах Снргея Устюгова ничего не было поцарапано, так? Между тем, на Играх-2014, я прекрасно помню, он выглядел самым реальным кандидатом в чемпионы среди российских лыжников. Выносил в спринте конкурентов нокаутами. Пока не споткнулся в финальной гонке об упавших соперников.

Слушайте, если у нас вправду существовала некая директивная допинг-программа на Сочи, как она могла обойти своими навязчивыми услугами Устюгова? Или спринтеров из группы Каминского? А зацепить при этом девушек-лыжниц, ни на то серьезное априори не претендовавших?

А если Сергей Устюгов безо всякой постраховывающей запрещенной подкормки такой вот невероятно сильный и становится все сильнее – то что это было, в Сочи-то?

К слову: среди подозреваемых – бобслеист Алексей Воевода. Человек, который, как мне достоверно рассказали, пробежал однажды легкоатлетическу ю стометровку за 9,99. И не пошедший в легкую атлетику во многом из-за того, что там были общеприняты допинговые программы.

В общем, слишком многое не сходится в этой мутной истории.

И мне очень жаль тех, кто, почувствовав себя обманутым, категорически бросил смотреть большой спорт. Как можно не насладиться нынегним Устюговым, которого ВАДА тестирует беспрерывно?

А допинг… Известный споривный кинодокументалис т Евгений Богатырев на днях рассказал мне историю, в равной мере забавную, поучительную и актуальную. Одна сильная бегунья замучила своего тренера постоянными просьбами дать ей «подкрепляющего» . И тогда тренер провел эксперимент. Дал подопечной «пустышку», плацебо. И та, испытав привычную уверенность в собственных силах, выдала абсолютно те же секунды, что и со стимулятором.