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Взгляд из Канады: «Русские не были так уж сильны. Они взяли бронзу – это подвиг»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Взгляд из Канады: «Русские не были так уж сильны. Они взяли бронзу – это подвиг»
Источник: IIHF

Пришла пора изучить, что о сборной России пишут после бронзового матча против шведов (2:1 ОТ).

Почитаем заметку канадского автора Райана Кеннеди из авторитетного издания The Hockey News. Заголовок – «Илья Самсонов поймал в ловушку бронзовую медаль для России».

«Илья Самсонов, которого в первом раунде выбрал «Вашингтон», конечно стал лучшим вратарем турнира. Благодаря ему Россия седьмой год подряд взяла медаль.

Вы должны знать, как проходит голосование за символическую сборную МЧМ. Всем журналистам раздают бланки в первом перерыве финального матча. И тут есть немного лукавства, потому что судьба чемпионства еще не решена.

Но в этом году никакой интриги нет. Илья Самсонов из сборной России – лучший вратарь, и точка. Он абсолютно потряс всех в матче за бронзу, хотя минимум в двух моментах поранил себя и кажется, получил травмы. Самсонов отразил 38 бросков, и там было много опасных моментов, но Россия победила в овертайме (2:1). Да вообще Илья должен был сделать сухарь, но в одном из моментов Егор Рыков (выбор «Нью-Джерси») допустил обрез перед своими воротами.

«Это была самая выдающаяся игра Самсонова, - говорит Михаил Сергачев (выбор «Монреаля»). – Я видел его в деле и раньше, но сейчас Илья совершал самые сумасшедшие сэйвы в своей жизни. Это потрясающе!»

Да, Самсонов отошел от душераздирающего полуфинала США – Россия (4:3 бул.), который случился накануне – что только усиливает впечатление от игры этого вратаря. Да, сборную России до турнира не считали самой сильной (если брать высшие стандарты), и то, что русские взяли медали – настоящий подвиг.

«Игроки были полностью вымотаны – физически и эмоционально, - признался капитан Кирилл Капризов (выбор «Миннесоты»). – Но мы должны были просто выйти на лед и сражаться, потому что бронзовая медаль – тоже медаль».

Россия взяла медаль на седьмом турнире подряд, и это сейчас самая длинная действующая серия среди всех стран…»

Кстати, я провел исследование. Семь медалей подряд – самая длинная серия на МЧМ в истории нашего хоккея, включая советские времена. Еще была медальная серия из семи лет с 1994 по 2000 годы (одно золото, три серебра, три бронзы – точно как и сейчас).

14 медалей подряд – сборная Канады (1999-2012: пять золота, шесть серебра, три бронзы). Остальные не могут похвастаться даже серией из семи медалей.

«…Тренер Валерий Брагин – большой фактор в том, что у русских есть такая стабильность, - продолжает Кеннеди. – Он вытягивает свою команду, даже если она не слишком уверенно смотрится на групповом этапе.

«Я думаю, что у нас лучшие тренеры в мире, - говорит Сергачев. – И у нас очень хорошая стратегия».

Теперь встает вопрос о будущем Самсонова. Он уже играет во взрослый хоккей в КХЛ, но в «Вашингтоне» есть один из лучших вратарей мира Брайден Холтби. Так что нет никакой спешки с тем, чтобы вовлечь паренька в шоу. Хотя скауты говорят, что Самсонов – уже вратарь уровня НХЛ. Учтите его габариты (191 см / 93 кг), атлетизм и уровень мастерства. Так что с такой оценкой спорить трудно…».

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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