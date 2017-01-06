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Почему с наградами молодежного ЧМ прокатили Капризова и Самсонова?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему с наградами молодежного ЧМ прокатили Капризова и Самсонова?
Источник: IIHF

Обозреватель «Советского спорта» удивляется выбору лучших игроков молодежного чемпионата мира.

Может, вы это не заметили, но мне сразу бросилось в глаза. Как-то нелогично названы лучшие игроки молодежного чемпионата мира-2017, который только что завершился в Монреале.

Ну ладно, с символической сборной турнира все понятно. И она выглядит хорошо.

Вратарь – Илья Самсонов (Россия)

Защитники – Томас Шабот (Канада) и Чарли Макэвой (США)

Форварды – Кирилл Капризов (Россия), Александр Нюландер (Швеция) и Клейтон Келлер (США)

Четыре лучших бомбардира МЧМ, включая защитника Шабота. Лучший вратарь.

Почитайте, какие комплименты отвешивает обозреватель Райан Кеннеди из авторитетного издания The Hockey News.

«Илья Самсонов, которого в первом раунде выбрал «Вашингтон», конечно стал лучшим вратарем турнира. Благодаря ему Россия седьмой год подряд взяла медаль.

Вы должны знать, как проходит голосование за символическую сборную МЧМ. Всем журналистам раздают бланки в первом перерыве финального матча. И тут есть немного лукавства, потому что судьба чемпионства еще не решена…»

Но дальше – самое интересное. Три лучших игрока турнира по версии директората.

Лучший форвард – Кирилл Капризов. Тут понятно.

Лучший защитник – Томас Шабот. Тут понятно.

Лучший вратарь – Феликс Сандстрем (Швеция). Простите, кто?

Но ведь Сандстрем остался без медали. Он проиграл бронзовый матч России. Он был растерзан канадцами в полуфинале (2:5).

Почему же он – лучший?

Статистика Сандстрема – 91,45% отраженных бросков, 2,17 в среднем пропущенные шайбы.

Самсонов – 92,97% и 2,11.

Ну ладно, если не Самсонов – то почему не вратарь американцев Тайлер Парсонс? У него ведь ни одного поражения за весь турнир. Он был хорош в буллитной серии с Россией. Он сделал 44 сэйва в финале и отразил все пять буллитов. Почему не он?

И дальше. Самый ценный игрок – Томас Шабот.

Защитник сборной Канады, который сказал после финала, что сердце его разбито. Так он был разочарован.

Да, круто для игрока обороны набрать 10 (4+6) очков в семи матчах. И я думаю, что Шабот вырастет в звезду НХЛ – его в первом раунде выбрала «Оттава».

Но как же Кирилл Капризов (9+3=12) – лучший снайпер турнира, который показывал запредельный уровень хоккея?

А этот американец Трой Терри, забивший три буллита в полуфинале и золотой буллит в финале? Вот кто самый ценный игрок – без него бы у США могло не быть даже бронзы!

Так что организаторы нас снова удивили.

Но может, они это сделали для того, чтобы мы тут поспорили?

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20) - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Воробьёв, Рыков), 20:16 (0:1). Дален 30:11 (1:1). Гурьянов 60:33 (1:2).

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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