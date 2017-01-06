Кот в мешке. Луис Адриано – наиболее вероятное приобретение «Спартака»

О форварде Луисе Адриано уже слышали все. Но мало кто пока представляет, чем он сможет помочь, а главное – не навредить своей новой команде. «Советский спорт» предсказывает, чего ждать от бразильца.

Универсал

Как рассказывает сам Луис, поначалу в «Шахтере» ему пришлось перестраиваться. В «Интернасьонале» он играл оттянутого форварда, а Мирча Луческу видел его на острие. Луческу, при всей его любви к Бразилии, назвал Луиса «не футболистом». Видимо, мотивировал, поскольку донецкий клуб не только не избавился от нападающего, но и два года ждал его адаптации.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Муссируется тема, что Адриано и Зе Луиш станут мешать друг другу на поле, однако если Луис вспомнит хорошо забытые навыки оттянутого, то расширит тактический диапазон для Карреры. К тому же сегодня у красно-белых нет футболиста, способного в полной мере подменить Зе Луиша.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Иногда иметь двух одноплановых футболистов чревато. Особенно если речь о нападающих – людях с тонкой душевной организацией. Кто-нибудь, да начинает хандрить. Игра в два остроатакующих форварда обычно используется редко, тем более итальянскими тренерами. А если Луиса все-таки попробуют в подыгрыше, возникает вопрос: не понадобится ли Адриано два года на адаптацию? Ведь «Спартаку» результат нужен еще вчера.

Почти украинец

Луис Адриано семь лет отыграл в «Шахтере». Наверное, там бы и остался: в 2014 году всерьез шел разговор о получении Луисом украинского гражданства. Но сначала наступил политический кризис, а затем подоспел Дунга с приглашением в сборную Бразилии. Адриано продолжал отлично играть за донецкую команду. И вместе с другими бразильцами даже спел гимн «Шахтера» на португальском языке.

Почему уехал - версии разнятся. Одни говорят - испугался конфликтной ситуации в Украине. Другие, что захотел пойти на повышение. В любом случае возвращаться в Восточную Европу он не хотел, а в Россию и вовсе, как пишут некоторые СМИ, ехать боялся. Но длинный рубль умеет уговаривать, и обещанный шанс на реанимацию карьеры ой как заманчив.

Чем это может помочь «Спартаку»?

У Луиса Адриано,пусть и минимальное, но есть знание русского языка. В свое время в украинском «Шахтере» обязательное изучение великого и могучего прописывали в контрактах. Это может стать подспорьем для скорейшего вливания в команду. Кроме того, менталитет не станет для Луиса сюрпризом. К тому же он, похоже, совсем аполитичен. Во всяком случае, если говорить о восточноевропейской политике.

Чем это может помешать «Спартаку?

В команде появится еще один легионер, к тому же провалившийся в предыдущем клубе. Благо, Каррера, кажется, не привязан к денежным предрассудкам и не станет выпускать футболиста только потому, что клуб его купил. Не совсем понятно и то, что у Луиса на уме. Может, он в свои 29 лет уже устал от футбола, и красно-белые получат своего Альберто Сапатера. После многих интервью итальянской прессе, где Луис говорил о том, как он счастлив уехать из Восточной Европы, его визит в Россию не выглядит командировкой мечты.

Луческин сын

Мирча Луческу называл футболистов своими детьми. Говорил о том, что испытывает ответственность за судьбу каждого из них, всегда готов прийти на помощь, дать совет. Именно Луческу посоветовал Луису Адриано поехать в Китай летом 2015-го, чтобы по крайней мере обеспечить семью. Как известно, Адриано с китайцами общего языка не нашел и вернулся после переговоров в Италию. Способствовал ли сегодняшний тренер «Зенита» переходу Луиса в стан своего основного конкурента в этом сезоне – пока тайна. Как говорит агент бразильца: он считает «Спартак» великим клубом. Видимо, этого достаточно.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Мирча не похож на человека, который будет засылать казачков. Если Луческу и советовал Луису Адриано переехать в Россию, то в первую очередь он думал о судьбе футболиста, нежели о пакости конкуренту. Румын - опытный тренер с наметанным глазом. Быть может, он увидел возможность для Луиса заиграть на прежнем уровне именно в «Спартаке»?

Чем это может помешать «Спартаку»?

Очень смущает совет по поводу Китая, который дал Луческу Луису Адриано. Возможность обеспечить семью – дело, конечно, нужное, но только для одной из сторон. Если москвичи остановятся на покупке Луиса и больше не приобретут форварда, тогда, в случае провала Адриано, Каррера останется, что называется, при своих, то есть при одном Зе Луише.

Как Марадона

О голе с нарушением «фейр плей» в ворота датского «Норшеланна» не говорил и не писал только ленивый.





Как и в случае с «рукой бога», гол Луиса Адриано засчитали, правда шумихи было хоть отбавляй. В самоуверенности, кстати, Адриано тоже пытается не отставать от Марадоны. Например, по приезду в Италию Луис заявил, что он и Неймар сильнейшая связка форвардов в мире, да простят его другие нападающие, стремящиеся к той же роли.

Чем это может помочь «Спартаку»?



После ухода с поста главного тренера Валерия Карпина, из эпатажных личностей в стане красно-белых остался только Леонид Федун. Может быть, и неплохо было бы добавить перчинки в спартаковские будни. Кстати, москвичи сетовали, что ни разу не пробивали пенальти в этом сезоне. Вполне возможно, что Луис Адриано сможет устранить неполадку.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Красно-белые не только сами не пробивали одиннадцатиметровые, но и в свои ворота их не получали. Нужен ли команде лишний шум? Возможно, первое место и есть результат идиллии и спокойствия в «Спартаке». А новые люди могут нарушить столь хрупкую, как пока кажется, конструкцию.

Как Кавани

О невезучести Луиса Адриано украинские болельщики слагали притчи.

Он не реализовал уйму моментов — этакий Эдинсон Кавани бразильского разлива. Правда, как и уругваец, многие моменты сам же создавал. Сам породил, сам и убью, - может, первой книгой, прочитанной в «Шахтере», был «Тарас Бульба»? В любом случае, пробить с метра мимо пустых ворот, и не раз, – надо постараться.





Чем это может помочь «Спартаку»?

Должно увеличиться число голевых моментов. Победы со счетом 1:0 могут уступить место победам с другим счетом. Луис Адриано повзрослел и набрался опыта, - ведь чему-то же его учили в Италии? Да и невезение вечным не бывает.

Чем это может помешать «Спартаку»?

При всем уважении к белорусскому БАТЭ и чемпионату Украины, РФПЛ турнир посерьезнее. Здесь нельзя транжирить голевые возможности без вреда для результата. Нет гарантий, что от сидения на лавке в Милане в Луисе не сформировался застой, который может навредить в создании и реализации моментов. Да и не просто так Repubblica признала Луиса Адриано худшим игроком года в Серии А.

Как Погба

Луис Адриано любит музыку и танцы, а еще в свое время он фанател от смены причесок. Конечно, до Поля Погба ему очень далеко, но еще не вечер, и шевелюра на голове позволяет экспериментировать. Лишь бы это занятие не мешало футболу.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Как когда-то индейцы использовали боевой раскрас, так и Луис Адриано может сотворить со своими волосами что-нибудь такое, что повергнет защитников и вратарей из РФПЛ в шок. Останется только попасть по пустым воротам.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Ничем. Спартаковцев такими пустяками не смутишь.

Мясная душа

Vem que da tempo 🔝🔝🔝🔝👏👏👏👏👏👏👏👏 Фото опубликовано Luiz Adriano (@luizadrianinho) Дек 14 2014 в 7:26 PST

Луис Адриано очень любит барбекю. Его инстаграм буквально пестрит фотографиями различного вида шашлыков. По страничке бразильца можно понять, что в жизни у него пять обожаемых тем: дети, жена, футбол, мясо и музыка. Вообще, после просмотра страницы сложилось ощущение, что он ходил на курсы по фотографированию еды, так у него вкусно получается.

Чем это может помочь «Спартаку»?

Кажется, хороший кусок мяса уважают во всем мире, наверное, красно-белые не исключение. Все неурядицы можно решить в дружной компании за столом. И если у Луиса не пойдет игра, он, как знать, проявит себя в этой ипостаси.

Чем это может помешать «Спартаку»?

Лишний вес – враг футболиста. «Спартак» мясом не напугаешь, но культа из шашлыков лучше все же не делать.