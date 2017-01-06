Чем Анна Фролина теперь напоминает Домрачеву и Кузьмину? Новый прокол России

Женская спринтерская гонка в Оберхофе оказалась интересной не только из-за возвращения Дарьи Домрачевой после рождения ребенка.

Сразу же попасть в топ-10 у белоруски не получилось, но вряд ли супруга Уле-Эйнара Бьорндалена ставила цель забраться так высоко. Итоговое 37-е место можно считать рабочим результатом для первого официального старта за два года.

Наши спортсменки снова не порадовали – даже Татьяна Акимова, которая в этом сезоне уже дважды заходила на подиум. Она заняла 14-е место.

А лучшей из россиянок стала Анна Фролина... из Южной Кореи. В 2015-м четырехкратная чемпионка мира в составе сборной России Анна Фролина (в девичестве Булыгина – Прим.ред.) приняла корейское спортивное гражданство. Ярких успехов в новой сборной Анна не добивалась, а лучшим достижением стало попадание в очковую зону в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.

На этапе в Оберхофе Фролина не только отстрелялась без промахов, но и неплохо прошла лыжную часть. Это принесло ей 12-е место в итоговом протоколе – выше всех представительниц России.

Как бы нам не пришлось в скором времени ставить Фролину в один ряд с той же Домрачевой, Анастасией Кузьминой и прочими экс-россиянками, которые теперь приносят олимпийские медали другим странам. Может, тревога ложная, и Фролина больше не покажет хороших результатов, но пока она оказалась сильнее всех россиянок, выходивших на старт. Куда тревожнее станет, когда «попрет» у Екатерины Аввакумовой – еще одной российской спортсменки, которая в этом году получила право выступать за ту же Южную Корею. А ведь еще сообщалось, что южнокорейский паспорт может получить Тимофей Лапшин.

Выиграла гонку чешка Габриэла Коукалова. Второй стала финка Кайса Макарайнен, третьей – француженка Мари Дорен-Абер. Остальные россиянки расположились парами: в конце третьей десятки и в середине пятой.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 22.28,5 (0 промахов)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – отставание 21,3 (0+2)

3. Мари Дорен-Абер (Франция) – +24,0 (0+1)

...12. Анна Фролина (Южная Корея) - +1.17,5 (0)

...14. Татьяна Акимова (Россия) – +1.22,0 (0+1)

...26. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.49,0 (2+0)

27. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.51,1 (1+1)

...43. Ирина Услугина (Россия) – +2.16,5 (2+0)

...47. Ольга Подчуфарова (Россия) – +2.03,8 (2+0)

Домрачева вернулась, Коукалова победила, Кайшева – в топ-30. Итоги спринта