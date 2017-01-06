Домрачева вернулась, Коукалова победила, Кайшева – в топ-30. Итоги спринта

Первая женская гонка в новом году – спринт четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе – также не принесла медалей женской сборной России. Главными ее событиями стали возвращение Дарьи Домрачевой, дебют в новом сезоне россиянки Ульяны Кайшевой и победа чешки Габриэлы Кокуловой.

Геройство Домрачевой

Сегодня в Оберхофе – день дебютов и возвращений. Впервые после перерыва длиной в полтора года на старт вышла белорусская спортсменка трехкратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева, столь же обожаемая в России, сколько и в Белоруссии. Последнюю гонку она провела на финише сезона-14/15, затем в ее жизни произошла масса событий, которые не позволяли продолжить спортивную карьеру.

Главным было, конечно, замужество и рождение ребенка. Ее дочь Ксения родилась 1 октября 2016 года и меньше чем через месяц Дарья возобновила тренировки и подготовку к новому сезону. На лыжероллеры Дарья встала в Раубичах, а на снежную подготовку отправилась в родную страну супруга – Норвегию. В полном распоряжении Дарьи, само собой, находится уникальный знаменитый трейлер Уле-Айнара, который является одновременно и домом на колесах, и базой, напичканной всем необходимым для работы.

Возвращение получилось непростым: после первого рубежа ее отставание от лидера доросло до минуты. Некстати тут пришелся и один штрафной круг. А на финише она была 37-й с двумя минутами отставания. Но, наверное, эти минуты – ничто. Вспомните, что с того времени, как Дарья стала мамой, прошло всего три месяца и пять дней. Так что даже сам факт нахождения Домрачевой среди бегущих – это геройство. Не беда, что отстающих.

Возвращение Кайшевой

А в сборной России состоялись два дебюта – впервые в этом сезоне стартовали на Кубке мира Ульяна Кайшева и Ирина Услугина. 28-летнюю Услугину молодой дебютанткой, конечно, не назовешь – ей 28 лет, но пока в ее карьере на Кубке мира только пять гонок в послеолимпийском сезоне. Выше 30-го места она ни разу не поднялась и пропала из расположения команды А почти на два года. Сегодня же она финишировала 43-й, что обеспечило ей место в гонке преследования. В свете нынешних результатов – вполне приятное достижение.

Ульяне Кайшевой – 22. Ее появления в команде болельщики и журналисты ждали уж очень давно, напирали изо всех сил, но до нынешнего этапа тренерский штаб неизменно говорил, что Ульяна не совсем готова к выступлениям за первую команду и ее следует беречь.

В прошлом сезоне под давлением общественности Ульяну один раз на этап Кубка мира все-таки вызвали, но тогда в Поклюке она провела лишь одну гонку – спринт – заняла 62-е место и в гонку преследования не попала. Спустя время главный тренер сборной Александр Касперович назвал это ошибкой и заметил, что тем вызовом подготовка и размеренная работа спортсменки была нарушена.

И вот Ульяна, наконец, в сборной. Ее дебют смазала первая стрельба, где возникли небольшие технические проблемы. Из-за чего мы увидели два промаха.

Но вторая стрельба Ульяны получилась чистой. Финиш на 26-м месте – очень достойный результат. Завтра мы увидим ее в числе участниц гонки преследования. На сегодня, пожалуй, – это главное.

Что еще важно, именно Ульяна стала самой быстрой на лыжне среди всей сборной России. Пусть она лишь на секунды опередила Татьяну Акимову и Екатерину Глазырину – но цифры неумолимы: Ульяна лучшая.

Булыгина-Фролина обошла всех россиянок

Увы, за призовые места россиянки побороться не смогли. Ольга Подчуфарова крайне неудачно стреляла лежа. Два промаха совсем не вписываются в ее образ супернадежного стрелка, в особенности из положения лежа. После первых трех этапов именно она была номером один в списке снайперов среди всех участниц Кубка мира. Процент точности ее стрельбы -- 90,909:120 выстрелов из 132 достигли цели.

Героиня этапа в Нове Место Татьяна Акимова также уступила и соперницам, и своим предыдущим результатам: промах у нее был один, но лыжный ход не позволил ей пробиться в топ-10.

Прямо перед Акимовой в протоколе значится кореянка по фамилии Фролина. Это нынешняя фамилия Анны Булыгиной – неоднократного победителя и призера этапов Кубка мира в составе сборной России. Но в последние годы она сменила не только фамилию, но еще и гражданство.

А главная героиня спринта – действующий обладатель Большого хрустального глобуса чешка Габриэла Коукалова. Именно она стала победительницей последней гонки в старом году, она же победила и в стартовой гонке нового. При этом Габриэла стартовала под первым номером и прошла дистанцию с нулем так, что никто ее время так и не перекрыл.

Кубок мира

4-й этап

Оберхоф (Германия)

Женщины

Спринт. 7,5 км. Два огневых рубежа

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 22.28,5 (0 промахов)

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – отставание 21,3 (0+2)

3. Мари Дорен-Абер (Франция) – +24,0 (0+1)

4. Анаис Шевалье (Франция) – +30,6 (0)

5. Марен Хаммершмидт (Германия) – +35,9 (0)

6. Доротеа Вирер (Италия) – +46,8 (0)

7. Алена Пидгрушная (Украина) – +51,3 (0)

8. Магдалена Гвиздонь (Польша) – +56,4 (0)

9. Селия Аймонье (Франция) - +1.02,5 (0+2)

10. Шардин Слуф (Швеция) – +1.12,9 (0)

...12. Анна Фролина (Южная Корея) - +1.17,5 (0)

...14. Татьяна Акимова (Россия) – +1.22,0 (0+1)

...26. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.49,0 (2+0)

27. Екатерина Глазырина (Россия) – +1.51,1 (1+1)

...37. Дарья Домрачева (Белоруссия) - +2.02,8 (1+1)

...43. Ирина Услугина (Россия) – +2.16,5 (2+0)

...47. Ольга Подчуфарова (Россия) – +2.03,8 (2+0)

Лыжный ход лидеров и сборной России

1. Макарайнен – 19.59,4

2. Коукалова – отставание 24,6

3. Дорен-Абер – +26,6

4. Аймонье – +28,8

5. Бреза (Франция) – +39,9

...15. Домрачева – +1.18,7

...17. Кайшева – +1.22,4

...19. Акимова – +1.23,4

...22. Глазырина – +1.23,8

...32. Фролина (Южная Корея) – +1.39,5

...39. Услугина - +1.50,8

...45. Подчуфарова – +2.03,8