Звезды спорта желают удачи команде «КАМАЗ-мастер» (видео)

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Словацкий мотогонщик получил удар молнии на ралли «Дакар» Словацкий мотогонщик Иван Якеш получил удар молнии на ралли-марафоне «Дакар», который проходит в Южной Америке, сообщает Lenta.ru.

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