Звезды спорта желают удачи команде «КАМАЗ-мастер» (видео)
Алексей СмертинИсточник: «Советский спорт»
Действующие спортсмены и звезды российского спорта пожелали удачи команде «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар», который проходит в эти дни.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
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