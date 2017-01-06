Мороз крепчает, а голов больше!
Если вчера «Водник» и «Волга» играли в 40-градусный мороз (хозяева победили 1:0), то сегодня в протоколе будет отмечена температура -41 градус! Три тайма по 30 минут принесли победу гостям (3:4). Голы у победителей забили Пахомов (2), Степанов и Кузнецов.
«Волга» вновь вышла в единоличные лидеры западной группы чемпионата России по хоккею с мячом.
ЗАПАДНАЯ ГРУППА
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и
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в
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н
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п
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мячи
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о
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1 Волга Ульяновская область
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18
|
14
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2
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2
|
98-57
|
44
|
2 Водник Архангельск
|
18
|
13
|
2
|
3
|
76-48
|
41
|
3 Динамо Москва
|
18
|
8
|
0
|
10
|
63-87
|
24
|
4 Динамо-Казань
|
20
|
6
|
5
|
9
|
68-71
|
23
|
5 Родина Киров
|
20
|
4
|
4
|
12
|
50-73
|
16
|
6 Старт Нижний Новгород
|
18
|
3
|
3
|
12
|
52-71
|
12
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