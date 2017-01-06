Мороз крепчает, а голов больше!

Если вчера «Водник» и «Волга» играли в 40-градусный мороз (хозяева победили 1:0), то сегодня в протоколе будет отмечена температура -41 градус! Три тайма по 30 минут принесли победу гостям (3:4). Голы у победителей забили Пахомов (2), Степанов и Кузнецов.

«Волга» вновь вышла в единоличные лидеры западной группы чемпионата России по хоккею с мячом.