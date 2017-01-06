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Мороз крепчает, а голов больше!

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мороз крепчает, а голов больше!

Если вчера «Водник» и «Волга» играли в 40-градусный мороз (хозяева победили 1:0), то сегодня в протоколе будет отмечена температура -41 градус! Три тайма по 30 минут принесли победу гостям (3:4). Голы у победителей забили Пахомов (2), Степанов и Кузнецов.

«Волга» вновь вышла в единоличные лидеры западной группы чемпионата России по хоккею с мячом.

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

и

в

н

п

мячи

о

1 Волга Ульяновская область

18

14

2

2

98-57

44

2 Водник Архангельск

18

13

2

3

76-48

41

3 Динамо Москва

18

8

0

10

63-87

24

4 Динамо-Казань

20

6

5

9

68-71

23

5 Родина Киров

20

4

4

12

50-73

16

6 Старт Нижний Новгород

18

3

3

12

52-71

12
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