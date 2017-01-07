«Бронза» нашей «молодежки» ничем не хуже американского «золота»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает критиков нашей команды объективно оценить результаты молодежного чемпионата мира.

Сборная России возвращается домой с медалью. На этот раз нам покорились только бронзовые награды. И вот вопрос – успех это или все же неудача?

Ведь люди сейчас всерьез об этом спорят. Поэтому давайте разберемся. Поговорим по существу. Без патриотизма. Но и без противопоставляе мого ему порой намеренного негатива. Объективно.

С самого начала турнира я слышал о нашей команде много неприятного. Североамериканск ие аналитики отводили сборной России лишь пятое место на этом турнире – после Канады, США, Швеции и Финляндии. Наши специалисты уклончиво вздыхали о том, что этот год рождения – один из самых слабых за последнее время.

А от так называемых критически настроенных «болельщиков» было много резких заявлений о том, что «России тут ничего не светит». Что «даже просто выйти в полуфинал нам за счастье». Что «о медалях даже мечтать смешно»…

В принципе, сборная им уже на все эти вопросы ответила. И вроде крыть недоброжелателям нечем. Но если люди хотят к чему-то придраться – они найдут.

И вот те же самые товарищи, которые в начале турнира утверждали, что нам полуфинала не видать, сейчас козыряют тем, что россияне на МЧМ дважды уступили американцам.

При этом то, что и сборная Канады повторила этот путь один в один – проиграла США и в группе, и в плей-офф – они опускают. Канадцы по-прежнему в авторитете, хоть и играла дома. А вот Россия сплоховала…

И потому я хотел бы еще раз напомнить о нескольких фактах.

Россия на этом турнире стала лучшей командой из Европы. Причем две лучшие команды из европейской группы – шведов и датчан – мы обыграли в плей-офф, в игровое время.

Хотя целый ряд специалистов считал, что именно шведы – главный претендент на победу на МЧМ-2017.

Я не говорю, что наши играли безупречно. Ошибки были. И грубые ляпы – тоже. Я сам нашу команду за них ругал. Их глупо не видеть и отрицать.

И я согласен с теми экспертами, кто, как и Борис Майоров, считает, что наши юниоры отстают от своих сверстников в технической подготовке.

Но спорт – это результат на табло. А не количество бросков по воротам. И уж тем более не катание. Тут много факторов. Соперники были сильнее в технике. Мы – в характере и тактике. И побеждал сильнейший по общей сумме показателей.

Теперь давайте посмотрим, как складывался плей-офф. Четвертьфинал прошел без сюрпризов. Все четыре фаворита прошли в следующий раунд.

А вот в финале мы «проиграли» американцам. Я взял в кавычке слово «проиграли» не потому, что я собираюсь оспаривать результат этого матча. И сейчас уже наплевать – знали мы про новые правила игры в дополнительное время или нет.

Я сейчас о другом. О том, что игра была равной. О том, что россияне могли победить и в основное время, и по буллитам. И это было бы вполне логично.

И американцы тоже могли взять победу с игры. И то, что они вырвали победу на буллитах – тоже нормально. Никаких вопросов.

Было два достойных претендента на успех. Но победил один. На тоненького. На чуть-чуть.

Это же объективно, согласитесь.

Вот про другой полуфинал этого не скажешь. В нем канадцы разделали шведов 5:2. Никаких вопросов о том, кто был лучшим.

В финале между Канадой и США повторилась история нашего полуфинала.

Хозяева турнира выходили вперед. Американцы дважды отыгрывались. И все опять решилось на буллитах. И снова было два претендента на победу. И снова американцы оказались чуть лучше – на буллитах.

Но в принципе могли стать чемпионами и канадцы. А американцы вообще не попасть в финал.

Объективно на этом турнире было три сильных сборных – США, Канады и России. Они между собой сражались на равных. Остальные оказались слабее. Шведы – немного, а остальные – гораздо хуже.

Вот почему абсолютно справедлива фраза о том, что наша нынешняя «бронза» - с золотым отливом. Не потому, что мы за нее красиво и до конца сражались. И так уж гордимся «хоть какой-то» медалью. Хотя ты ее еще попробуй завоюй – «хоть какую-то»!

Дело в том, что «бронза», «серебро» и «золото» на нынешнем МЧМ – награды одного уровня.

То есть перетасуй их между тремя лучшими командами – никто бы не удивился.

Но золотых медалей – только один комплект. И давайте поаплодируем сборной США, которая за них сражалась до конца. Отыгрывалась, выгрызала победы и в полуфинале, и в финале.

Но и наша «бронза», повторюсь, - с золотым отливом. Поэтому наших парней давайте за это третье место тоже уважать.

Потому что на нынешнем чемпионате мира они были именно элитой. По результату и борьбе за него на льду.

А технику надо подтянуть – за счет срочных реформ в детском и юношеском хоккее.