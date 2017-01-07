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Пять интриг серии А. Сегодня возобновляется чемпионат Италии

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Ювентус"
"Ювентус"Источник: Reuters

«Кальчо» возвращается с зимних каникул. «Советский спорт» рассказывает о самом интересном из того, что нас ждет.

Приблизится ли «Ювентус» к рекорду «Барселоны»?

Борьба за чемпионский титул в серии А приказала долго жить. После 18 туров «Ювентус» опережает «Рому» на четыре очка, «Наполи» - на семь. При этом «Старая Синьора» имеет игру в запасе со скромным «Кротоне». Должен случиться апокалипсис, чтобы «Ювентус» в такой ситуации не выиграл «золото». Скудетто станет для «бьянконери» шестым кряду. Прежде такое не удавалось ни одной команде Италии.

Несмотря на все это, журналистам La Gazzetta dello Sport удалось найти интригу для туринской команды. Сейчас в ее активе 25 побед подряд в домашних матчах серии А. Такую же серию «Ювентус» выдал в 2014 году. Это рекорд чемпионата Италии. Чтобы его обновить, «Старой Синьоре» нужно в воскресенье обыграть «Болонью».

А вот чтобы побить рекорд ведущих европейских чемпионатов, «Ювентусу» нужно прыгнуть выше головы. Это достижение принадлежит «Барселоне». В период с 1958 по 1960 годы она побеждала на своем поле в 39 матчах подряд! В этом сезоне результат сине-гранатовых «Юве» точно не превзойдет - в чемпионате Италии у команды Массимилиано Аллегри осталось десять игр на «Ювентус Стэдиум». А вот приблизиться к желанной цифре можно. Благо, встречи с «Наполи» и «Ромой», которые летом считались главными конкурентами действующего чемпиона, в Турине уже состоялись.

Как сложится карьера Витселезаместителя?

Еще летом «Ювентус» хотел купить центрального полузащитника, умеющего как атаковать, так и обороняться. Приоритетными целями клуба были француз Блез Матюиди и хорошо нам знакомый Аксель Витсель. Обоих не отпустили их клубы - «ПСЖ» и «Зенит».

В итоге «Ювентус» купил центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Им стал Томас Ринкон из «Дженоа». Он очень любит бороться. По данным Squawka, в этом сезоне в чемпионате Италии Ринкон 66 раз вступал в отбор мяча, превзойдя лучшего по этому показателю полузащитника «Ювентуса» Эрнанеса - 41. Когда его команда атакует, Ринкон охотно участвует и в комбинационной игре. В среднем за матч в этом сезоне он делал 50 передач. Столько же в «Ювентусе» исполняет Пьянич.

Сумма сделки - 8 миллионов евро. Сколько Ринкон будет получать, неизвестно. В Генуе его годовой оклад составлял 700 тысяч евро. Есть все основания полагать, что Витсель обошелся бы «Ювентусу» дороже.

Интересно, как себя будет чувствовать Витсель, если у Ринкона вдруг в «Юве» пойдет? Не пожалеет ли экс-игрок «Зенита» об упущенном шансе?

Удержатся ли на подиуме «Рома» и «Наполи»?

В то время как интриги в борьбе за титул в Италии не предвидится, борьба за два оставшихся места в призовой тройке обещает быть крайне жаркой.

На две лигочемпионских позиции - четыре явных претендента и один теневой. За «Ювентусом» (42 очка) в турнирной таблице идут «Рома» (38), «Наполи» (35), «Лацио» (34) и «Милан» (33). Затаился на седьмой строчке «Интер» (30). Его наставник Стефано Пиоли уже успел заявить, что желает попасть в Лигу чемпионов.

Несмотря на лучшее положение в турнирной таблице, позиции «Ромы» и «Наполи» бетонными не выглядят. Во-первых, в ближайшие месяц эти коллективы будут обходиться без ключевых футболистов. «Джалоросси» лишились египетского нападающего Мохамеда Салаха. «Партенопеи» потеряли двух защитников - сенегальца Калиду Кулибали и алжирца Фаузи Гулама. Все эти люди отправились на Кубок Африки. И в каком вернутся состоянии - бабка надвое сказала. Во-вторых, обе команды участвуют в еврокубках - «Рома» в Лиге Европы, «Наполи» в Лиге чемпионов. Как бы игра на несколько фронтов не подкосила Рим и Неаполь к концу сезона.

К тому же не дремлют конкуренты. Календарь им в помощь - ни «Лацио», ни «Милан», ни «Интер» не участвуют в еврокубках. Проще у них ситуация и с африканцами. Пострадать рискует только «Лацио» - в сборную Сенегала уехал основной крайний нападающий Бальде Кейта. В первой части сезона он забил пять голов и сделал две голевые передачи.

Сколько тренеров сменится в «Палермо»?

У президента «Палермо» Маурицио Дзампарини есть легендарное хобби - увольнять тренеров. В прошлом сезоне такое случилось восемь раз! Больше других не повезло Дзузеппе Якини, который был отправлен в отставку сразу дважды - в ноябре и в марте.

«Знаю, что веселю народ. Но это лучше, чем оказаться в серии В», - заметил однажды Дзампарини.

Нынче к серии В «Палермо» близок как никогда. Команда стоит на вылет, отставая от находящегося в спасительной зоне «Эмполи» на четыре очка. С ней работает уже третий тренер. Начинал сезон Давиде Баллардини, в сентябре его сменил Роберто де Церби, сейчас трудится Эудженио Корини. Для него судьбоносным может стать уже воскресенье, когда «Палермо» встретится с «Эмполи». В случае поражения «розовые» отстанут от спасительного места на семь очков.

Кто выиграет бомбардирскую гонку?

Сразу пять нападающих отличились десять или более раз. Это Гонсало Игуаин из «Ювентуса» (10), Дрис Мертенс из «Наполи» (11), Эдин Джеко из «Ромы» (13), Андреа Белотти из «Торино (13) и Мауро Икарди из «Интера» (14).

Игуаину будет сложно повторить прошлогодний успех (36 голов в составе «Наполи», лучший нападающий лиги), ведь «Ювентус» идет к чемпионству. В последний раз нападающий лучшей команды турнира выигрывал бомбардирскую гонку в Италии еще в сезоне-2008/09! Тогда скудетто взял «Интер», а Ибрагимович забил 25 мячей. В начале сезона тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри тоже отметил эту странность, сказав: Игуаин должен быть готов к тому, что лучшим теперь он не будет.

Дрис Мертенс центральным нападающим не является. Он лишь заменяет в этой роли выбывшего из-за травмы Милика. С одной стороны, Мертенс забил 11 голов. С другой - семь из этих мячей он послал в сетку в двух играх! Не желая рисковать, «Наполи» купил у «Дженоа» форварда Леонардо Паволетти. Поэтому не факт, что Мертенс будет играть на хлебном месте постоянно.

Вероятно, лучшим бомбардиром станет кто-то из тройки Белотти, Джеко, Икарди. Все - центрфорварды. Все не имеют достойных сменщиков.

Вообще, если взять десять последних чемпионатов, сразу пять раз бомбардирскую гонку выигрывали итальянцы. Дважды - Антонио Ди Натале, по разу - Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Чиро Иммобиле. Еще единожды победу разделили итальянец Лука Тони и аргентинец Мауро Икарди.

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